Символ испанского протеста

Уже несколько дней в разных городах Испании проходят массовые протесты с требованиями освободить каталонского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи. На улицах по всей стране протестуют тысячи людей, некоторые из них сооружают баррикады и поджигают мусорные контейнеры, полиция отчиталась о десятках задержанных. Что побудило тысячи испанцев выйти на улицы, а выдающихся деятелей страны высказаться против ареста рэпера? Выясняла «Новая».

Настоящее имя 32-летнего исполнителя — Пабло Ривадулья Дуро. Он начал выступать в 2005 году и сразу же стал известен своими радикальными текстами. Уже в 2014 году его осудили на два года за прославление терроризма в своих музыкальных произведениях. Однако тогда в тюрьму его не отправили, так как это был его первый приговор и его осудили условно.

Позднее, в 2017 году, прокуратура снова потребовала наказать Аселя за прославление терроризма и назначить ему уже пять лет тюрьмы. Через год рэпера приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч евро, а после рассмотрения апелляции суд смягчил приговор до девяти месяцев заключения. Аселя осудили после публикации более 60 сообщений в твиттере и одной песни в ютьюбе, в которых упоминался и монарх Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына. Кроме того, как утверждала тогда сторона обвинения, Асель оскорбительно выражался в адрес силовиков. Уголовное законодательство Испании предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы за оскорбление короны и прославление терроризма.

Исполнение приговора не вступило в силу сразу — Аселю для начала нужно было вручить постановление суда. После выполнения всех юридических процедур рэпера обязали добровольно сдаться 12 февраля 2021 года.

Однако он этого не сделал. Асель посчитал, что в его случае было нарушено право на свободу слова. 16 февраля он и его сторонники — около 50 студентов — забаррикадировались в университете города Льейда. В поддержку рэпера выступили многие известные деятели культуры Испании. В частности,

среди тех, кто сказал слова поддержки, — обладатель премии «Оскар» актер Хавьер Бардем, певец Жуан Мануэль Серрат, кинорежиссер Педро Альмодовар, сценарист Фернандо Труэба и другие.

Они и более 200 других выдающихся испанских деятелей подписали петицию в поддержку Аселя, где заявили, что действующий закон Испании представляет угрозу для всех общественных деятелей, «которые осмеливаются открыто критиковать действия государственных институтов». Организация Amnesty International заявила в твиттере, что арест Аселя стал ужасной новостью для свободы слова в Испании.

Однако от ареста Аселя это не спасло — полиция взяла штурмом университет, где он укрывался, и арестовала каталонского рэпера.

Barcelona anoche. Protestas y disturbios estallaron en Cataluña por segunda noche mientras aumenta la ira por el arresto del rapero comunista catalán Pablo Hasel.#PabloHasel #Shweta #IPLAuction2021 pic.twitter.com/hEt4EMY6PZ — Claudia (@claudia_93a) February 18, 2021

По всей Испании вспыхнули массовые протесты

После этого тысячи человек вышли на испанские улицы, выступая против задержания Аселя. 16 февраля произошли столкновения с полицией в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и других городах Испании. В ходе акций протеста в тот день арестовали 18 человек, пострадали 55 человек, в том числе 25 сотрудников полиции. Как сообщало испанское издание La Vanguardia, в Барселоне демонстранты сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры и мотоциклы и бросали в силовиков различные предметы.

Протестующие скандировали: «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму», несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены. В ответ полиция начала стрелять в протестующих пулями из пенопласта.

Barcelona’s streets were on fire as thousands of protesters demanded the release of Spanish rapper Pablo Hasel https://t.co/B0VQY49ld6 pic.twitter.com/c4JI2qHPAC — Reuters (@Reuters) February 17, 2021

На этом испанские протесты не закончились. В ночь на 18 февраля в Испании также прошли многочисленные акции против ареста рэпера — в Мадриде задержали 19 человек, всего по Испании — более 50 задержанных.

В Барселоне несколько сотен протестующих направились к центральной площади города, некоторые из них жгли мусорные контейнеры и бросали камни в силовиков. В Жироне участники акции бросали стеклянные бутылки и пиротехнику в сторону правительственного представительства. В Мадриде во время протестов пострадали девять человек. Еще восемь получили травмы в Барселоне и Льейде. Власти Барселоны оценили ущерб от протестов в городе в 70 тысяч евро.

Police fired tear gas, rubber bullets and sound bombs at protesters in Barcelona who began throwing projectiles at the armored vans, a day after rapper Pablo Hasel was arrested on charges of glorifying terrorism and insulting royalty in his songs https://t.co/u49kxU9I82 pic.twitter.com/oanYEzUtaE — Reuters (@Reuters) February 18, 2021

Обещания властей: изменение испанского законодательства

Правительство Испании еще до ареста Пабло Аселя — 8 февраля — рассказало об инициативе, которая предусматривает возможность внести изменения в Уголовный кодекс страны.

Власти предложили, чтобы за преступления, связанные со свободой слова, не предусматривалось наказание в виде тюремного заключения.

Массовая акция против ареста рэпера Аселя. Фото: EPA

Минюст, в частности, сообщил, что нужно наказывать только за те действия, которые «явно предполагают создание риска для общественного порядка или подстрекательство к какому-либо агрессивному поведению». В министерстве пообещали, что могут включить в число преступлений, за которые не будет предусматриваться лишение свободы, нарушения, связанные с оскорблением религиозных чувств, прославлением терроризма или оскорблением короны.

Задержание также осудил исполняющий обязанности главы правительства Каталонии Пере Арагонес: он заявил, что Уголовный кодекс «больше защищает корону, чем остальных подданных».