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«Вперед — в 1937». Вспоминаем главные эпизоды Большого террора

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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Испании на протестах в поддержку арестованного рэпера задержали несколько десятков человек

Общество8

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В Испании задержали 49 человек во время протестов в поддержку рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает El Periódico. 

В Барселоне несколько сотен человек направились к площади Каталонии. На площади Уркинаона группа протестующих жгла мусорные контейнеры и бросала камни в полицию. В Жироне участники акции бросали стеклянные бутылки и пиротехнику в сторону правительственного представительства. В Мадриде во время протестов пострадали девять человек. Еще восемь получили травмы в Барселоне и Лериде.

Протесты в поддержку Аселя вспыхнули накануне. Тогда, как отмечает El Periódico, были задержаны 18 человек, 33 — пострадали. 

Полиция Каталонии арестовала Пабло Аселя 16 февраля. Он и его сторонники забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для этого стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в твиттере и в одной из его песен. Рэпера приговорили к девяти месяцам заключения, он 12 февраля должен был добровольно явиться в тюрьму, однако этого не сделал.

Теги:
em, столкновения, протесты, испания

Что произошло за ночь 18 февраля. Коротко

Общество402

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  • Facebook ограничил распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за нового закона, который собираются принять власти страны. Он обязывает крупные интернет-платформы платить за размещение ссылок на контент СМИ. В компании отметили, что новостной контент в фейсбуке составляет менее 4% всего содержимого, так что прибыль от него минимальна. Власти Австралии продолжают вести переговоры с руководством компании.
  • Сенат Италии выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги. За проголосовали 262 члена верхней палаты итальянского парламента, против — 40 парламентариев, двое воздержались. Новое правительство Италии во главе с Драги привели к присяге 13 февраля. В состав нового кабинета вошли 23 министра, несколько из них сохранили свои посты и остались исполнять те же обязанности, что и при правительстве экс-премьера Джузеппе Конте.
  • Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 65 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:18 мск. Последний раз такой показатель был 21 января 2020 года. Кроме этого, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 62,14 долларов за баррель.
  • Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 52 тысячи долларов. На 7:35 по мск стоимость криптовалюты достигла 52 062 долларов, согласно данным Coindesk. Рост криптовалюты произошел на фоне обнародовании отчетности Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Из нее следует, что компания вложила в биткоин 1,5 млрд долларов.

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