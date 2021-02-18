В Испании на протестах в поддержку арестованного рэпера задержали несколько десятков человек

В Испании задержали 49 человек во время протестов в поддержку рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает El Periódico.

Bronca a la Vila de Gràcia entre periodistes i manifestants, que fins fa uns minuts cridaven: “la premsa apunta, la poli dispara”. pic.twitter.com/ueTzq8glYA — Andrea Villoria (@andreajvilloria) February 16, 2021

В Барселоне несколько сотен человек направились к площади Каталонии. На площади Уркинаона группа протестующих жгла мусорные контейнеры и бросала камни в полицию. В Жироне участники акции бросали стеклянные бутылки и пиротехнику в сторону правительственного представительства. В Мадриде во время протестов пострадали девять человек. Еще восемь получили травмы в Барселоне и Лериде.

Протесты в поддержку Аселя вспыхнули накануне. Тогда, как отмечает El Periódico, были задержаны 18 человек, 33 — пострадали.

Полиция Каталонии арестовала Пабло Аселя 16 февраля. Он и его сторонники забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для этого стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в твиттере и в одной из его песен. Рэпера приговорили к девяти месяцам заключения, он 12 февраля должен был добровольно явиться в тюрьму, однако этого не сделал.