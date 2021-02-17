Полиция Каталонии усилила меры безопасности из-за протестов после ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма

Полиция Каталонии усилила меры безопасности во всем испанском регионе из-за массовых протестов против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорблении королевской семьи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник в департаменте внутренних дел Каталонии сообщил Reuters, что полиция «укрепила уязвимые районы», чтобы избежать новых беспорядков. Глава региональной безопасности Микель Сампер призвал протестующих собраться мирно.

Barcelona’s streets were on fire as thousands of protesters demanded the release of Spanish rapper Pablo Hasel https://t.co/B0VQY49ld6 pic.twitter.com/c4JI2qHPAC — Reuters (@Reuters) February 17, 2021

В ходе акций протеста 16 февраля были арестованы 18 человек, пострадали 55 человек, в том числе 25 сотрудников полиции. Как сообщало издание La Vanguardia, в Барселоне демонстранты сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры и мотоциклы м бросали в силовиков различные предметы. В ответ полиция начала стрелять в протестующих пулями из пенопласта.

Полиция Каталонии арестовала Пабло Аселя накануне. Он и его сторонники забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для этого стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в твиттере и в одной из его песен. Рэпера приговорили к девяти месяцам заключения, он 12 февраля должен был добровольно явиться в тюрьму, однако этого не сделал.