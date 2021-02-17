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«Вперед — в 1937». Вспоминаем главные эпизоды Большого террора

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Полиция Каталонии усилила меры безопасности из-за протестов после ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма

Общество16

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Полиция Каталонии усилила меры безопасности во всем испанском регионе из-за массовых протестов против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорблении королевской семьи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник в департаменте внутренних дел Каталонии сообщил Reuters, что полиция «укрепила уязвимые районы», чтобы избежать новых беспорядков. Глава региональной безопасности Микель Сампер призвал протестующих собраться мирно.

 

В ходе акций протеста 16 февраля были арестованы 18 человек, пострадали 55 человек, в том числе 25 сотрудников полиции. Как сообщало издание La Vanguardia, в Барселоне демонстранты сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры и мотоциклы м бросали в силовиков различные предметы. В ответ полиция начала стрелять в протестующих пулями из пенопласта.

Полиция Каталонии арестовала Пабло Аселя накануне. Он и его сторонники забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для этого стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в твиттере и в одной из его песен. Рэпера приговорили к девяти месяцам заключения, он 12 февраля должен был добровольно явиться в тюрьму, однако этого не сделал.

Теги:
ng, акции протеста, испания, каталония
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