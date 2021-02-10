5 тысяч евро штрафа — максимум

В парижском пригороде Нантере 10 февраля перед судом предстали Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии «Национальное объединение», и ее однопартиец, евродепутат Жильбер Коллар. Прокуратура вменила им статью о «распространении сцен насилия» среди несовершеннолетних, максимальный срок наказания по которой — до 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа. Госпожа Ле Пен, которая, судя по соцопросам, является наряду с Эмманюэлем Макроном фавориткой выборов-2022, обвинила власти в политическом преследовании.

В чем суть дела

Госпожу Ле Пен и ее однопартийца судят за твиттер-сообщения, размещенные еще 16 декабря 2015 года.

В тот день в программе известного интервьюера Жан-Жака Бурдена на BFMTV политолог Жиль Кепель заявил о связи между «подъемом» исламизма и ростом популярности ультраправой партии Ле Пен (тогда она называлась «Нацфронт»), не проводя в то же время параллелей между тем и другим.

После этого Марин Ле Пен опубликовала в твиттере изображения трех убийств, которые совершила запрещенная, в том числе и в России, террористическая группировка «Исламское государство». Госпожа Ле Пен подписала публикацию: «Daech, c'est ca!» («Вот что такое Daech!», т.е. «ИГИЛ»). Похожую публикацию сделал и евродепутат Жильбер Коллар.

В тот же день, по заявлению министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, прокуратура начала расследование. То есть юридическое преследование госпожи Ле Пен началось еще при «старом режиме». Тем не менее и тогда, как и сейчас, до выборов оставалось чуть больше года, и действующий президент (Олланд) еще планировал выдвигаться на второй срок.

Важно отметить еще и то, что публикации были сделаны на фоне шока, который переживала страна через месяц после парижских терактов 13.11.2015, в которых погибли 130 человек.

Семья американского журналиста Джеймса Фоули, фотографию убийства которого также разместила Ле Пен, в тот же день опубликовала заявление с требованием удалить публикацию. Ле Пен удалила фотографию Фоули, оставив остальные изображения.

Этот факт прокуратура называет «отягчающим обстоятельством». Кроме того, гособвинение настаивает на том, что изображения могли увидеть несовершеннолетние.

Госпожа Ле Пен неоднократно называла это преследование политическим —

в том числе после того, как в сентябре 2018 года ее саму и Жильбера Коллара вызвали для прохождения психиатрической экспертизы.

Ле Пен заявила о «методах, используемых тоталитарными режимами», специалисты в области права в ответ подчеркнули, что статья, по которой выдвинуто обвинение, предусматривает обязательное проведение такой экспертизы. В то же время специалисты подчеркнули, что статья, введенная во французское законодательство еще в начале 90-х, чтобы «защитить» несовершеннолетних от порнографических изображений, ранее использовалась крайне редко.

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Ни Марин Ле Пен, ни Жильбер Коллар не явились на психиатрическую экспертизу, и за все три года, пока длилось следствие, ни разу не пришли на допрос по вызову следствия.

До суда прокуратуре удалось добиться только того, чтобы господина Коллара и госпожу Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности, и после этого в 2018 году они получили статус обвиняемых.

Чем все закончится

В итоге в здании дворца правосудия г. Нантера «политический процесс» обернулся требованием прокуратуры выписать обоим обвиняемым штраф в 5 тысяч евро. Но, возможно, и этого удастся избежать. Суд назначил вынесение решения на 4 мая.

Президентские выборы во Франции запланированы на апрель 2022 года. Согласно последнему опросу, опубликованному в конце января, Марин Ле Пен должна, как и на предыдущих выборах (2017), выйти во второй тур вместе с Эмманюэлем Макроном. Только на этот раз социологи предсказывают во втором туре почти полное равенство между соперниками.