Кирилл Серебренников: «Жить свою жизнь дальше»

Ну вот и настоящий финал: Кирилл Серебренников больше не руководитель «Гоголь-центра»: учредитель, Департамент культуры Москвы, не продлил с ним контракт. Новость пришла на следующее утро после празднования восьмилетия центра.

Какое оказывается потрясающее чувство театральности у Александра Кибовского! После приговора Навальному решение по Серебренникову выглядит лишь черной костяшкой на счетах нынешней логики государственной беспощадности.

Еще летом, сразу после итогового приговора (и громкого праздничного ликования на газонах вокруг Мещанского суда) ходили предположения о перспективах: дадут работать — не дадут работать.

Не дали.

Обмен должности на свободу не назовешь равноценным. Но именно этой, до отвращения внутренней, логикой руководствуются те, кто сейчас принимает решения.

Известно: за кулисами судебного процесса все три года силовики боролись с «либералами» во власти. Условные либералы одержали победу: процесс, который рассыпался на глазах всех наблюдателей, процесс, который в новейшие времена задал новые стандарты сфабрикованных доказательств, процесс-абсцесс для всего театрального и не только цеха, закончился условными сроками.

Процитируем сами себя: материал «К чему приговорили Серебренникова», написанный сразу по итогам суда (№ 67 от 29 июня 2020 г.).

«Не сразу стало понятно: происшедшее не победа.

Перемена события произошла на наших глазах неуловимо, но жестко. И дело не в штрафах... Дело в признании вины — по полной программе. Намеревались погубить людей, а погубили «всего лишь» их репутации.

Теперешний результат судебного разбирательства со штрафами и полным признанием вины одарил обвиняемых клеймом мошенников и расхитителей государственных средств».

И вот отсюда уже мостик в сегодняшний день. Дожали ли Кибовского «товарищи по оружию» или он давно это задумал, но сегодняшнее административное решение выглядит, мягко говоря, не логичным.

Первое: Серебренников — не госслужащий. Значит, не подпадает под запрет занимать должность.

Второе: приговор по делу «Седьмой студии» вступил в силу в конце ноября, после отвергнутой в Мосгорсуде апелляции Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум. Вот тогда, если департамент хотел выглядеть последовательно, он бы мог заявить: вы, дескать, Кирилл Семенович, на должность художественного руководителя больше претендовать не можете.

Теперь московские культурные начальники лицемерно говорят о ротации. Но никого, кроме Серебренникова, больше не ротировали. Так что это все — наказание после наказания.

Конечно, Серебренников был готов к такому развитию событий. Вот что было им сказано в студии «Либо/Либо», в свежем выпуске подкаста «В своем репертуаре»:

— Я понимаю, откуда берется идея преемничества, но это абсурд. Нас назначают, мы работаем, мы тратим свою жизнь на благо отечественной культуры. А дальше — продолжаем жить свою жизнь дальше. С приходом в театр или уходом из театра наша жизнь не заканчивается. Более того, наша жизнь сейчас благодаря современной медицине будет достаточно долгой, и мы должны придумать несколько сценариев нашей жизни. Я думаю, что театр — это энергия соединения людей в одну компанию и эта энергия не бесконечна. Она питается художественной идеей, она питается человеческим магнетизмом, питается желанием противостоять или находиться в конфликте с миром, чем угодно. Но она заканчивается. И она не бесконечна. Я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями, и мы знаем какого труда стоило хотя бы Художественному театру превратиться из закостенелого театра, в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть все это не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил. Сколько лет потребовалось, чтобы началась хоть какая-то жизнь. Потому что все, к чему прикасается государственное устройство, становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности, стационарности — оно рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки. «Гоголь-центр» — это концепция, идея, которая исчезнет, как только носители этой идеи договорятся, что дальше они живут каждый своей жизнью. Мне кажется, это здорово, честно и прекрасно. Умирать, так молодым. Рок-н-ролл.