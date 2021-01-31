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№ 10 от 1 февраля 2021

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31 января в Москве: фотографии

Что увидели корреспонденты «Новой»

Политика6

«Новая газета»

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Комсомольская площадь. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Смотрите фотографии корреспондентов «Новой газеты» с улиц Москвы 31 января. Здесь читайте подробный онлайн о том, как прошел этот день в России. А в ближайшее время — репортаж на сайте об акциях в Москве и Петербурге.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Жесткое задержание на Краснопрудной улице. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Задержание у метро «Красные ворота». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Шествие по Каланчевской улице. Фото: Арден Аркман, для «Новой газеты»
Каланчевская улица. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Комсомольская площадь. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Комсомольская площадь. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
Комсомольская площадь. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
Комсомольская площадь. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»
Краснопрудная улица. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Площадь трех вокзалов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Полицеские обыскивают молодого человека у метро Красные ворота. Его вскоре отпустили. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Русаковская улица. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Русаковская улица. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Сотрудники полиции рядом с платформой Каланчевская. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники акции на Каланчевской улице. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники шествия у Третьего транспортного кольца в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

 

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Теги:
собянин, навальный, росгвардия, омон, задержания, грубое задержание, протесты, москва, 31 января

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