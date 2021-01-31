31 января в Москве: фотографии

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№ 10 от 1 февраля 2021Читать номер
«Новая газета»
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Смотрите фотографии корреспондентов «Новой газеты» с улиц Москвы 31 января. Здесь читайте подробный онлайн о том, как прошел этот день в России. А в ближайшее время — репортаж на сайте об акциях в Москве и Петербурге.
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Теги:собянин, навальный, росгвардия, омон, задержания, грубое задержание, протесты, москва, 31 января
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