В январе толпа в тридцать миллионов человек ломанулась из мессенджера WhatsApp — беги быстрей, спасайся, кто может! Спасайся от нового соглашения с пользователем, по которому компания WhatsApp может передавать личные данные пользователей компании Facebook. Но WhatsApp и без того принадлежит Facebook, а Facebook и без того экспроприирует у нас наши личные данные. К тому же WhatsApp уже давно сохраняет бэкапы пользователя в облаке Google, компании, которая просто питается нашими данными. Это что, для бегущих новость?

Тридцать миллионов человек, пулей и пробкой вылетевшие из WhatsApp, — крупнейшая волна переселенцев в истории интернета. От коронавируса в Ухане бежали пять миллионов человек, от новых правил по передаче личных данных в шесть раз больше. От коронавируса можно умереть, а что с тобой будет, если твои личные данные отдадут Цукербергу? Жив точно останешься. Так что же они бегут?

Они бегут, потому что унизительное ощущение грабежа и кошмара с личными данными распространяется все шире. Долби в одну точку, говори одно и то же, и тебя в конце концов услышат. Так годами долбили в одну точку Ричард Столлман из Фонда свободного программного обеспечения, Петер Сунде из «Пиратской Бухты», Джон Перри Барлоу из Фонда электронных рубежей, хакер-альтруист Аарон Шварц и создатель Всемирной паутины профессор и сэр Тим Бернерс-Ли — все они твердили разными словами и на разные голоса о том, что интернет захвачен бизнесом, зажеван корпорациями, замусорен рекламой, забит трекерами и давно уже превратился в полную противоположность того, чем должен был быть.

Должен быть чистым, стал скоплением грязи.

Должен быть местом для людей, стал пирогом для бизнеса.

Должен быть местом без государства, но оно вперлось сюда со своими роскомнадзорами, трезорами, позорами.

Должен быть местом для творчества и общения, стал местом, где всех нас продают и перепродают по первому, второму, пятому, двадцать пятому разу.

Кто мы сегодня в интернете, в Facebook и Twitter, в Google и YouTube? Мы рыбки, мальки, нас тьма-тьмущая, мы кишим в интернете, и акулы нас жрут.

Мы бараны, мы огромное стадо баранов, и нас все время стригут.

От этого и бегут. Бегут от ощущения, что ты являешься живым кормом для бизнеса, от мысли, что тобой торгуют ежеминутно, ежесекундно. Каждый твой клик посчитан, все твои предпочтения учтены, и весь ты стоишь голый перед господами из аналитических компаний, которые указкой водят по твоему телу и объясняют: вот тут, в районе сердца, у него один интерес, а тут, в районе живота, другой... Конечно, бизнес лицемерит, пытаясь скрыть эту картину и выдавая экспроприацию личных данных за соглашение двух сторон. И WhatsApp, и Facebook, и каждый интернет-магазин — все они на входе в сервис предлагают нам поставить галочку «принимаю» под соглашением. Принимаю, что ваши куки заляпают мой компьютер, принимаю, что ваши трекеры будут следить за моими действиями, принимаю, что вы будете крутить и вертеть моими личными данными, как хотите, — передавать их третьим лицам, торговать ими. Все принимаю покорно и смиренно, а иначе вы меня не пустите.

Но это нельзя назвать соглашением двух равноправных договаривающихся сторон, это акт капитуляции человека перед грабителем, собственника перед экспроприатором.

Фото: Muhammed Selim Korkutata/ Getty Images

Соглашение должно быть другим, таким же, как и в любом ином акте купли-продажи. В соглашении должны быть указаны личные данные, которые бизнес хочет купить у человека, и цена за них. Галочка тоже нужна — чтобы пользователь отметил ей, что он хочет продавать, а что нет. При таком подходе в хайтеке будет меньше миллиардеров и миллионеров, зато у миллионов людей будет больше денег.

А пока этого нет, тридцатимиллионные толпы так и будут шарахаться в сторону от новых соглашений по передаче личных данных и метаться по интернету в поисках мест, где можно не быть то бараном, то мальком.

И куда же они идут, эти огромные толпы, вылетевшие из WhatsApp, где они ищут новое место жизни, эти январские переселенцы?

В мессенджер Telegram прибыло двадцать пять миллионов новых пользователей. Мессенджеру радостно, мне нет. Telegram не гарантирует анонимности — он требует номер телефона для подключения. Он не предоставляет шифрование end-to-end в чатах по умолчанию. Да, недавно клиентская часть Telegram стала open source, но серверная часть по-прежнему закрыта, и что там на серверах происходит с нашими данными, мы не знаем. В мессенджере используются проприетарные библиотеки (без них — только версия из репозитория F-Droid). Трекеры тоже используются — Google Firebase, Analytics и HockeyApp. Сообщения на устройстве пользователя сохраняются в незашифрованном виде, информациях о контактах сохраняется на серверах Telegram без согласия пользователей. И он централизованный, все наши сообщения идут через его серверы. Чем он лучше WhatsApp, у которого шифрование включено по умолчанию?

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Мессенджер Signal тоже сообщает о прибытии новых пользователей — в количестве семи с половиной миллионов. Signal хорош хотя бы потому, что его протокол шифрования — стандарт и образец в отрасли. Signal использует технологию Sealed-sender, а это значит, что никто, кроме получателя, не знает, кто отправитель сообщения (и сервер тоже не знает). Это не коммерческий проект, тут не торгуют личными данными и не используют трекеры. Но и Signal требует при регистрации номер телефона. А ещё Signal использует в своих коммуникациях серверы Google, Microsoft, Amazon и Cloudflare — опасное соседство.

Два этих мессенджера забрали почти всех бежавших из WhatsApp.

Спокойствие в Сети к концу января снова установилось — до следующего потрясения и взрыва, который выбросит из WhatsApp и Facebook уже не тридцать, а триста миллионов пользователей.

И тогда у трехсот миллионов человек случится озарение: они вдруг узнают, что у них под боком, в том же интернете, уже давно тихо и мирно существует совершенно другой мир, в котором вообще нет рекламы и никто ни за кем не следит. Это Федерация — сообщество десятка социальных сетей, связанных протоколом ActivityPub так, что пользователь одной сети может общаться с пользователем другой. В этом новом мире уже созданы двойники всех известных сервисов: Mastodon вместо Twitter, PeerTube вместо YouTube, PixelFed вместо Instagram... В этом мире — как и должно быть в интернете — сервисы не находятся в юрисдикции какого-либо государства, в ней находятся только отдельные серверы. Но серверов много, вы можете выбрать любой и менять их. Для регистрации в мессенджерах Conversations и Element в этом мире не нужен номер телефона, сквозное шифрование обязательно, а мессенджер-умница Briar вообще работает без центрального сервера, от точки к точке.

Говорят, что это слишком сложные вещи для людей, привыкших к простым вещам в интернете. Но нет, все это устанавливается и работает в два клика. Можно, конечно, подождать, пока гиганты сетевого бизнеса захотят надеть всем нам на шею какое-нибудь новое цифровое ярмо с колокольчиками, или попросят новорожденных подписать соглашение о пожизненном согласии смотреть рекламу пять часов в сутки, или возникнет симбиоз государства и бизнеса, где отказ от трекеров будет караться арестом... и бежать тогда вместе с новыми толпами переселенцев в новые края. А можно не ждать и уйти уже сегодня.