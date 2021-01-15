Telegram для президента

Павел Дуров опубликовал список глав государств, которые открыли свои Telegram-каналы. За последнюю неделю пользователями мессенджера стали президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару. Помимо них, каналы в Telegram завели главы Украины Владимир Зеленский, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху, Сингапура Ли Сянь Лун и Эфиопии Абий Ахмед Али. Дуров предположил, что это «крупнейшая цифровая миграция в истории человечества». Он также заявил, что каналы в Telegram стали единственным прямым способом для лидеров мнений, чтобы надежно связаться со своей аудиторией.

«Уже невозможно не обращать внимание на эту площадку по одной простой причине — 7% населения планеты пользуются Telegram. Поэтому, конечно, политики будут ее использовать», — говорит директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Вместе с политиками пришли и их сторонники. С начала января численность пользователей Telegram превысила 500 млн. В App Store и Google Play мессенджер Дурова занимает первое и второе место в топе бесплатных приложений.

Для такого активного притока пользователей было несколько причин. Одной из них стало изменение политики конфиденциальности самого популярного мессенджера WhatsApp. C 8 февраля его пользователи должны будут разрешить приложению делиться персональными данными о них со своим владельцем — компанией Facebook.

В случае несогласия с новыми условиями их отключат от приложения. Причем это ужесточение не коснется пользователей из Европейского союза, где действуют строгие ограничения на передачу данных третьим платформам.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказывает о кратном росте аудитории сервиса в 2016 году. Фото: Reuters

«Приток пользователей в Telegram действительно во многом связан с тем, что до настоящего времени продолжается дискуссия вокруг политики социальных сетей и в частности вопрос, связанный с WhatsApp и его политикой приватности. Все это, конечно, создает интерес к Telegram, который медийно позиционируется Дуровым как более приватная и защищенная платформа. Плюс, я думаю, это общий успех Telegram-каналов, которые, без сомнения, можно назвать сегодня новыми медиа, они используются людьми для получения информации, что значительно выделяет мессенджер Дурова среди конкурентов», — говорит сооснователь проекта «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.

По словам Дарбиняна, несмотря на то что ничего принципиально нового WhatsApp сейчас не делает, пользователи всегда достаточно негативно относятся к вопросам использования их данных в рекламных целях: «Facebook и так обогащен большим количеством данных. Данные, которые сейчас придут из WhatsApp, вряд ли сделают ситуацию намного хуже, но тем не менее, как мы видим, пользователи достаточно озадачены.

Они не хотят таргетированной рекламы, не хотят аналитики их поведения со стороны крупных компаний, поэтому подобные изменения воспринимаются ими в штыки».

Дональд Трамп с телефоном. Фото: Reuters

Еще одной причиной роста популярности Telegram, по словам IT-специалиста Михаила Климарева, стала блокировка Трампа и ряда его самых агрессивных сторонников в социальных сетях после бунта в Капитолии: «Трампа заблокировали в Twitter, и вот его последователи пытаются найти какие-то другие каналы. В Штатах же голосовало за него порядка сотни миллионов человек; вот, собственно, часть этих людей и переходит на другие площадки».

После того как сервис Parler, пользовавшийся популярностью в основном у американцев с правыми взглядами, был удален с хостинга Amazon, платформ Apple и Google, а аккаунты Трампа заблокированы в Twitter, Facebook и Instagram, сторонники действующего президента стали искать новую площадку. 9 января появился Telegram-канал под названием Donald J. Trump. За несколько дней на него подписалось более 500 тыс. пользователей. Однако 14 января Telegram отметил канал как мошеннический и в описании к нему разместил предупреждение о том, что многие пользователи сообщили, что этот аккаунт используется недобросовестно.

Количество пользователей Telegram увеличилось не только за счет американской аудитории. 10 января пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министерство обороны страны заявили журналистам, что они покидают WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности мессенджера. 13 января у Эрдогана появился верифицированный Telegram-канал, в котором он делится фотографиями котов и своим распорядком дня. На канал подписано уже почти 300 тыс. пользователей.

Фото из официального телеграма Эрдогана

В конце прошлого года Турция оштрафовала Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за то, что они не соблюли недавно принятый в стране закон, согласно которому социальные сети обязаны зарегистрировать свой офис в Турции, а также назначить в нем официального местного представителя. Чуть позже турецкие власти оштрафовали и компанию Google на $25,6 млн за «злоупотребление своим доминирующим положением на общем поисковом рынке». С новым законом не согласны турецкие активисты, которые считают, что из-за местных представительств властям будет легче вести контроль над неугодным контентом.

Также власти Турции осуществляли блокировки площадок вроде Twitter, YouTube, в течение трех лет в стране была заблокирована Википедия. Таким образом, отказ Эрдогана и от WhatsApp можно считать продолжением этой кампании против крупных социальных сетей.

«Я думаю, что [приток] из Турции и ряда восточных стран так же объясняется достаточно высоким уровнем цензуры и тем, что власти Турции и власти, например, Ирана часто прибегают к блокировкам, шатдаунам, выключениям целых платформ. Поэтому успех Telegram как бесперебойной платформы, которую не так просто заблокировать, я думаю, собственно, и обязан подобной политике. И конечно,

аудитория сервиса будет только увеличиваться, чем больше будет регулирование социальных сетей и мессенджеров со стороны государственных органов», —

объясняет Саркис Дарбинян.

Напомним, что в конце декабря Дуров объявил о монетизации мессенджера с 2021 года: компания планирует создать «собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность», а мессенджеру это позволит «покрывать расходы на серверы и трафик».

Как заявляют эксперты, WhatsApp пошел на изменение пользовательских соглашений тоже ради монетизации. Новые условия позволят предприятиям напрямую связываться со своими клиентами через мессенджер и, соответственно, продавать им продукты напрямую.

Фото: Reuters

«Отток [пользователей из Telegram] из-за монетизации запросто возможен. Но это рынок. Невозможно содержать структуру на 500 млн человек бесплатно, все равно кто-то должен это оплачивать. Рано или поздно деньги закончатся и начнется монетизация этой структуры. Есть множество способов монетизации для таких больших аудиторий. Например, Дуров [блокчейн-проект] TON начал создавать не оттого ведь, что он хотел весь мир захватить. Нет, он хотел зарабатывать на транзакциях, то есть стать неким банком, в который очень много денег приходит в качестве комиссии по транзакциям. Это очень хороший бизнес, но поскольку воспротивился традиционный банковский рынок и в Америке был пролоббирован закон против Дурова, он решил, что нужно монетизировать другим образом. У WhatsApp схемой монетизации была продажа бизнеса, то есть там вложили в нее порядка полутора миллиардов долларов и продали за 19 млрд долларов, это же очень хороший бизнес», — говорит Михаил Климарев.

С тем, что в Telegram после монетизации может начаться отток пользователей, согласен и Саркис Дарбинян: «Наверняка будут какие-то вопросы, которые не понравятся пользователям, потому что вопрос монетизации Telegram все еще актуален и до сих пор нет понимания, как именно это будут делать: за счет продажи данных, за счет продажи платных сервисов и платежных систем или за счет оказания каких-то дополнительных услуг. Очень многое будет зависеть от того, какую все-таки политику монетизации выберет Дуров. И естественно, Telegram может почувствовать после этого отток части пользователей в другие — более безопасные, анонимные и приватные мессенджеры».