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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
Эпидемия молчанки
Госдума хочет запретить любые комментарии в интернете о партиях или кандидатах
Фото: ТАСС
Вячеслав Половинкоспецкор
Запретительный механизм Госдумы неожиданно дал сбой. На более поздний срок было отложено принятие сразу несколько репрессивных законопроектов. Возможно, это реакция на массовые акции протеста, направленных в том числе и на борьбу за свободу политического высказывания. Один из отложенных «на потом» законов, второе чтение которого должно было прийти в среду, как раз был направлен на запрет обсуждения политики в интернете. Речь идет о поправках в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», которые существенно ограничивают политическую агитацию в Сети. На фоне норм о физлицах-иноагентах или фактического запрета свободной просветительской деятельности вмешательство депутатов в избирательные права россиян выглядят не столь эффектно, однако, если такой законопроект будет принят, любой пользователь интернета может быть оштрафован за комментарии на политические темы.
Законопроект о запрете незаконной агитации в интернете внесли в конце прошлого года три депутата: Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Ольга Савастьянова — 23 декабря прошлого года предложенные поправки успешно прошли первое чтение. По мысли инициаторов новой нормы, «у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях информации либо агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах».
Под «нарушениями» при этом прямо понимается любое упоминание в посте обычного пользователя о том, за кого он будет голосовать, или просто любая информация — даже негативная — о любом из кандидатов.
Чтобы «легализовать» такие комментарии, Хинштейн и компания предлагают заставлять пользователей заключать коммерческие соглашения с политическими партиями об агитации — ровно так же, как это делают классические СМИ вроде газет или телеканалов. Если же владелец интернет-страницы не захочет этого делать, его будет ждать штраф — до 20 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона рублей для юридических структур. Кроме того, пользователя ждет блокировка: по соглашению ЦИК и Роскомнадзора, последний должен ограничивать доступ к странице с запрещенным предвыборным контентом.
Когда законопроект проходил первое чтение, в том, кто будет главной целью для удара, путались даже сами авторы. Ольга Савастьянова говорила, что речь идет только о запрете подобной агитации со стороны самих кандидатов и партийных объединений, а Сергей Боярский, наоборот, предрекал блокировки всем пользователям и считал это нормальными «правилами игры». Ко второму чтению ясности больше не стало — кроме того, что инициатива в ее нынешнем виде практически нереализуема технически. «Можно, конечно, прийти в «Одноклассники» или во «ВКонтакте» и заставить их блокировать контент пользователей, но как вы это сделаете с Facebook, с Twitter или, например, с телеграм-каналами? — изумляется IT-эксперт Михаил Климарев. — Эти платформы, вероятнее всего, просто пошлют РКН куда подальше. Да и алгоритмов, которые позволили бы отличить агитацию от не агитации, просто не существует».
Климарев добавляет, что поправки в случае их принятия будут рассчитаны исключительно на «точечное применение». Но даже в этом случае к ближайшим выборам в Госдуму откровенно сырой закон не сможет заработать в нужную парламентариям силу — нет соответствующих подзаконных актов, а скорость их принятия хорошо видна на примере «суверенного Рунета», который до сих пор не могут не то что ввести, а даже толком протестировать.
Законопроект вызвал возмущение даже у парламентской оппозиции: представители всех думских фракций (кроме «Единой России», разумеется) заявили, что «запрет незаконной агитации» ударит и по их избирателям тоже. Непарламентские партии, которые претендуют на попадание в Госдуму, тоже обеспокоены.
«У консерваторов во власти появился новый вид опасений – цифровые страхи.
Раньше их пугала критика на улицах и площадях. С улиц критику почти убрали, но привычка бояться осталась. Теперь страхи вызывают аккаунты в соцсетях, их посты и комментарии. Скоро начнут страшиться смайлов и эмодзи, — говорит лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – А ведь интернет – это выражение жизненной позиции людей. Интернет развивает политическую конкуренцию. Вовлекает в процесс выборов молодых людей и девушек. Но старые партии не горят желанием общаться с молодежными сообществами. Слушать их, пытаться понять. Их политика направлена в прошлое, а не в будущее. Поэтому они захотели снова включить рубильник запретов. Опомнились лишь в последний момент. Возможно, понимая, что в глазах молодого поколения это будет политическим самоубийством».
Нечаев, как и Климарев, считает, что без соответствующей инфраструктуры такой закон работать не будет, а внедрить ее в самое ближайшее время не получится — по факту, все попытки реализовать новые нормы в случае их принятия будут похожи на «блокировку» Telegram: много шума, а эффективности — ноль. «Политических комментариев в интернете миллион, все не запретишь», — констатирует Михаил Климарев.
Все и не нужно, считает руководитель аналитической группы движения «Голос» Станислав Андрейчук, охота идет, в первую очередь, на «Умное голосование». «Нельзя блокировать всех подряд, о праве на свободную агитацию с личных аккаунтов есть даже решение Конституционного суда, — говорит он. — ЦИК и РКН будут бороться с конкретными крупными структурами и конкретными кандидатами. Главная проблема законопроекта в том, что он очень плохо написан — вероятно, сознательно, — и это создает возможность правового беспредела». Именно это позволит совершать контролирующим органам маневры, добавляет эксперт: противники власти будут получать блокировки раз за разом, агитаторов «Единой России», особенно крупных, трогать не будут.
Остается вопрос, как быть с крупными соцсетями, которые могут игнорировать предписания Роскомнадзора. «Вопрос политической воли, согласятся ли перед выборами в Думу власти блокировать соцсети полностью», — размышляет Андрейчук. Вопрос не праздный:
очевидно, что одна из целей законопроекта — запугать людей, снизить их активность в сети в непростой для власти электоральный период.
Алексей Нечаев из «Новых людей» и вовсе допустил, что для этого могут быть организованы показательные процессы по новому закону. Правда, кажется, это будет демонстрировать страх самой власти, но никак не ее критиков.
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