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№ 5 от 20 января 2021

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Теперь они пришли за учеными

Запрет на лекции, уроки Северной Кореи, бунт просветителей: Михаил Гельфанд — в «Центральном вайбе»

Общество161

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Ведущий: Кирилл Мартынов, монтаж: Кирилл Семенов, продюсер: Серафима Свердлова, обложка: Анна Жаворонкова

21 января Госдума принимает поправки к закону об образовании. Теперь для того, чтобы прочитать лекцию, ученые должны будут получать справку от министерства. Университетам же запретят международное сотрудничество, если оно не согласовано с федеральными властями. Ученые считают, что это конец просвещения в России, и призывают к борьбе.

Петиция астрофизика Сергея Попова против нового закона собрала уже больше 100 тысяч подписей. Как ученые защищают свои права и свободу просветительской деятельности? Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с доктором биологических наук, биоинформатиком Михаилом Гельфандом о том, чем опасны поправки в закон «Об образовании» и почему в них нет смысла.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

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Теги:
образование, госдума, ученые

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