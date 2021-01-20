Теперь они пришли за учеными

21 января Госдума принимает поправки к закону об образовании. Теперь для того, чтобы прочитать лекцию, ученые должны будут получать справку от министерства. Университетам же запретят международное сотрудничество, если оно не согласовано с федеральными властями. Ученые считают, что это конец просвещения в России, и призывают к борьбе.

Петиция астрофизика Сергея Попова против нового закона собрала уже больше 100 тысяч подписей. Как ученые защищают свои права и свободу просветительской деятельности? Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с доктором биологических наук, биоинформатиком Михаилом Гельфандом о том, чем опасны поправки в закон «Об образовании» и почему в них нет смысла.

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