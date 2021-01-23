Удаление защитников

Адвокат адвоката по административному делу — это уже абсурд. Фактура, в отличие от уголовного, в таком деле не может быть уж очень сложной, а с точки зрения закона два адвоката (да хоть двадцать) будут говорить, по сути, одно и то же.

Адвокат Мансур Гильманов после удара лежит на полу ОМВД по Даниловскому району Москвы. Он прибыл в полицию к своему подзащитному

Адвоката Мансура Гильманова, обвинявшегося по ст. 19.3 КоАП РФ в «невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции», защищали в Симоновском суде Москвы два адвоката. Это не уберегло его от пяти суток ареста (хотя там до 15), но на следующий день под письмом в его защиту подписалось (на момент сдачи заметки) уже более 200 адвокатов, и многие из них изъявят желание представлять коллегу в вышестоящих инстанциях. Но все равно это будет только часть адвокатуры, не самая значительная — в основном, те, кто готов работать с другими задержанными на массовых мероприятиях без гонораров, за идею.

«Идея» же силовиков состоит в том, чтобы таких защитников стало еще меньше. То, что их никто уже не слушает в суде, — не новость. А задача сделать так, чтобы их ни в судах, ни в отделах полиции вообще не было. Убрать их как свидетелей. Тогда говорить о законности задержаний с фактами в руках будет некому: кто-то испугается, а кому-то подобные испытания окажутся и не под силу. Суд над Гильмановым 24 января стал показательным, и сами адвокаты, подняв шум, оповестили об опасности более осторожных своих коллег.

Адвокат Мансур Гильманов (справа) Мещанском районном суде. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Один из адвокатов Гильманова — Федор Сирош, ссылаясь на объяснения подзащитного и полицейское видео, описывает фактическую сторону случившегося в ОВД «Даниловский» 23 января как недоразумение — так это и выглядит. Гильманов приехал к задержанному со всеми необходимыми документами, позвонил с КПП в дежурную часть, там ему якобы сказали пройти в здание. На видео адвокат спокойно идет по двору, за ним со стороны КПП бежит полицейский и что-то кричит — якобы он приказывал Гильманову остановиться, а тот команду не выполнил.

Даже если и так.

Административным проступком признаются лишь виновные действия, а Гильманов мог и не понять или не расслышать команды. За что отправлять его под арест?

И насколько законным был этот приказ — ведь Гильманов пытался просто исполнить закон и свою работу. Никаких вредных последствий для полиции не наступило вообще, а если они и возникли, то только для доверителя адвоката. За что же пять суток? Не за что, а зачем — чтобы заранее оставить без защиты не только доверителя Гильманова Владлена Лося (который должен быть завтра вопреки его желанию выдворен из России), но и других активистов и просто случайно задержанных на массовых акциях людей.

Случай Гильманова не беспрецедентен: в 2019 году против его коллеги из Краснодара Михаила Беньяша (арестованного на пять суток во время протестной акции 23 января) возбудили не административное, а уголовное дело «за избиение полицейских». Создание адвокатам препятствий для законных встреч с подзащитными и доверителями по такого рода делам — уже рутина. Стоит взглянуть и на опыт белорусских коллег — там неудобных адвокатов даже похищают (об этом в тексте на сайте «Новой» за 16 ноября 2020 года).

Михаил Беньяш. Фото: facebook/mbenyash

Такие действия укладываются в «гибридную» логику «их-там-нет». Нарушения не зафиксированы, значит, их и не было — а вы докажите! С той же целью прокуратура, полиция, Росгвардия и СК запугивают и отсекают от событий и честно делающих свою работу журналистов и правозащитников, но на переднем крае оказываются адвокаты — это расплата за те формальные права и гарантии, которые предоставляет им закон.

Какой такой закон? Подотритесь вашим законом! А вы докажите!..

Так недопуск адвокатов это и есть само по себе доказательство произвола и беззакония. В уголовном и административном праве есть понятие «формальный состав» (преступления или проступка). То самое «неповиновение» считается законченным независимо от наступивших последствий. Это как раз довольно спорно, а недопуск адвокатов, дополненный преследованиями журналистов и правозащитников, точно образует законченную картину беззакония.