В Краснодаре арестовали адвоката Беньяша на пять суток

Суд в Краснодаре арестовал адвоката Михаила Беньяша на пять суток. Об этом сообщает «Апология протеста».

Ему вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Протокол на Беньяша составили за «якобы анонс протестной акции». Глава «Апологии протеста» Алексей Глухов уточнил «Новой газете», что решение суда будет обжаловано.

Накануне силовики пришли к Беньяшу с обыском. На кадрах в фейсбуке адвокат зачитал постановление суда об обыске, согласно которому, следственные действия проводятся в связи с уголовным делом о краже макета пистолета Макарова иным лицом. Дело возбудили против Александра Тимохина, однако кто это, ни полиция, ни адвокат не уточнили. До этого силовики уже приходили к Беньяшу, но адвоката дома не было.

22 января адвокат должен был защищать в суде координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко, которую задержали в преддверии акции 23 января. В итоге ее арестовали на десять суток.

Задержания сторонников политика Алексея Навального пришли в преддверии несанкционированных протестов во многих городах России. Силовики и сегодня задерживают протестующих непосредственно на акциях. По всей стране, по данным «ОВД-Инфо», уже задержаны в связи с митингами свыше тысячи человек, из них один — в Краснодаре.