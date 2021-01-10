Притянули за брови

11 января 2021 года Головинский суд Москвы должен огласить приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Накануне этого события математические общества Франции, Италии, Великобритании, США, Бразилии и многие ученые всего мира, потребовали у Исполнительного организационного комитета Международного конгресса математиков (ICM) «…занять активную позицию по этому делу и связаться с государственными органами для освобождения Азата…» В противном случае, полагают подписавшиеся, многие из них могут не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге.

Как писала «Новая», аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан правоохранительными органами в феврале 2019 года. Сперва его обвинили в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). По версии следствия Мифтахов в общежитии МГУ изготовил самодельную бомбу, которую позже нашли на автобусной остановке в Балашихе. Однако обвинению не хватило даже косвенных улик, чтобы добиться ареста Мифтахова и Балашинский суд освободил молодого человека. Но на выходе из изолятора его опять задержали, посчитав виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство), и в участии в анархическом движении и попытке поджога офиса «Единой России» в московском Ховрино. Свою причастность к движению «Народная самооборона» Мифтахов не отрицал. У него нашли билет на поезд до Беларуси и расценили это как попытку скрыться от следствия. В результате аспирант был арестован.

Анатолий Вершик. Фото: elementy.ru

— Акции в поддержу Азата начались сразу после того, как его (единственного из всех обвиняемых) лишили свободы, — рассказал «Новой» бывший президент Петербургского математического общества, член Европейской академии наук, лауреат премии Гумбольдта, главный научный сотрудник петербургского отделения математики Российской академии наук, профессор Анатолий Вершик. — Коллеги Азата и студенты МГУ неоднократно заявляли о фальсификации уголовного дела. Мы, математики, народ дотошный, нам нужны доказательства. Постепенно даже самым консервативным скептикам стала очевидна абсурдность ситуации вокруг Азата Мифтахова. И хотя он еще очень молод и не успел внести весомый вклад в науку,

тот цинизм, который творится вокруг этого талантливого молодого человека (даже находясь за решеткой, он умудрился опубликовать две научные работы), заставил математиков со всего мира принять участие в его судьбе.

Напомним, что ночью 31 января 2018 года несколько молодых людей разбили окно офиса «Единой России» и закинули внутрь дымовую шашку. Четверых подозреваемых (Елена Горбань, Андрей Ейкин, Алексей Кабоидзе и Святослав Речкалов) установили по горячим следам и задержали в феврале 2018 года. Молодые люди были допрошены и отпущены на подписку о невыезде. И лишь через год, в феврале 2019 года, в деле появился еще один участник. Обвинение представило суду некоего секретного свидетеля, который запомнил Азата «по выразительным бровям». За которые его и подтянули к делу и упрятали за решетку.

Во время своего выступления на прениях сторон, состоявшихся 23 декабря 2020 года, представитель прокуратуры потребовала для Мифтахова 6 лет лишения свободы. В своей речи гособвинитель упирала на то, что математик является членом экстремистской организации, которая «…ставит своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций…»

На всем протяжении предварительного, а потом и судебного, следствия Мифтахов заявлял о своей невиновности и отказывался признавать свою вину. Его слова подтверждаются показаниями Ейкина и Горбань, заявивших, что 31 января 2018 года Азата с ними не было. Последним, частично признавшим свою вину, обвинение запросила условные сроки. Еще двое обвиняемых — Кабоидзе и Речкалов — уехали из России и скорее всего будут объявлены в международный розыск.

В своем последнем слове Мифтахов опять заявил, что был участником анархического движения, но в инкриминируемом ему преступлении участия не принимал.

Кроме того, Азат поблагодарил всех людей и коллег, выступавших в его защиту. Особенно он благодарен международному математическому сообществу. Которое поставило под сомнение целесообразность проведения Международного математического конгресса в 2022 году в Петербурге.

— Международный математический конгресс проходит раз в 4 года и это знаменательное событие в мировом научном сообществе, — пояснил «Новой» Анатолий Вершик. — Петербург соперничал за право принять конгресс с Парижем и члены исполнительного комитета склонялись в сторону Франции. Представитель России заявил, что российские власти готовы предоставить безвизовый въезд всем участникам и это перевесило чашу весов.

В письме, которое подписали 2,5 тысячи ученых со всего мира, говорится: «Для нас, ученых, свобода — одна из высших ценностей.

Участие в конгрессе во время произвольного задержания нашего коллеги Азата Мифтахова станет серьезной дилеммой для нас и для всего математического сообщества». И я полностью с этим согласен.