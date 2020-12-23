Прокурор запросил для аспиранта МГУ Азата Мифтахова 6 лет колонии общего режима по делу о разбитом окне «Единой России»

Прокуратура попросила назначить для аспиранта МГУ Азата Мифтахова шесть лет колонии по делу о разбитом окне «Единой России», передает адвокат обвиняемого Светлана Сидоркина.

Помимо Мифтахова, по делу проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Гособвинение считает, что вина всех троих полностью доказана представленными доказательствами: показаниями секретных свидетелей, перепиской, видеозаписями и письменными материалами. Прокурор попросил назначить Мифтахову шесть лет колонии общего режима, Горбань – четыре года условно с испытательным сроком в пять лет, а Ейкину – два года условно с испытательным сроком в три года. Среди подсудимых только Мифтахов отказался признать вину.

Заседание проходило только с участием сторон, журналистов и слушателей не пустили в зал суда из-за «коронавирусных» ограничений.

Согласно версии обвинения, 31 января 2018 года все трое совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Горбань вменяют, что она разбила окно молотком, Алексей Кобаидзе (находится в розыске) бросил в офис дымовую шашку, Ейкин все происходящее снимал на видео, Святослав Речкалов (в розыске) опубликовал запись в интернете, а Мифтахов стоял вблизи и следил за обстановкой.