Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис «Единой России»

Головинский суд Москвы продлил на полгода арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемого в причастности к нападению на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня также должно было начаться рассмотрение дела по существу, но заседание отложили до 20 апреля в связи с введением нового режима работы судов. Начиная с 18 марта судьи рассматривают только безотлагательные дела, а также выходят на слушания без присутствия слушателей и прессы. Такой режим работы судов связан с эпидемией коронавирусной инфекции и продолжится как минимум до 10 апреля.

Напомним, по делу о нападении на офис «Единой России» 30 января 2018 года проходят несколько человек, всех их обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По версии следствия, Мифтахов, Андрей Ейкин, Елена Горбань, Алексей Кобаидзе, Святослав Речкалов разбили окно в офисе «Единой России» и кинули туда дымовую шашку.

Речкалов и Кобаидзе покинули Россию, их дело выделено в отдельное производство. В конце февраля Речкалову предоставили политическое убежище во Франции. Сам Мифтахов не признал вину и заявил, что дело сфабриковано.