Панихида по коробке из-под ксерокса

Анатолий Чубайс и Михаил Ходорковский поспорили о президентских выборах 1996 года. О том, на что именно бизнесмены, стремившиеся сохранить у власти Бориса Ельцина, и видящие мизерность его шансов, в марте 1996 года дали 3 миллиона долларов — то ли на создание нового, эффективного избирательного штаба (версия Чубайса), то ли за то, чтобы Чубайс пошел к Ельцину «пробивать» создание этого штаба и стал там работать (версия Ходорковского).

Два знаковых персонажа российской политической жизни обмениваются язвительными репликами, звучат обвинения во лжи, требования извинений и упреки в работе на Кремль.

К дискуссии подключился давний соратник Ходорковского, Леонид Невзлин, упрекнувший таких «системных либералов», как Чубайс, в том, что они «когда-то были на уровне партнеров власти, внесли свой вклад в приход Путина, а теперь — прислуга», и что все они «за деньги, должности, комфорт — у каждого свое — предали все демократические убеждения, предали либеральные ценности»...

Но суть дела в данном случае — в другом.

Не в том, за что, сколько и кому занесли в 1996 году, и как это потом «распилили» — это сейчас важно только непосредственным участникам процесса.

И не в том, какова роль «системных либералов» в российской политической истории (кстати, большой вопрос, являются ли вообще такие персонажи, как Анатолий Чубайс и его соратники, либералами, и были ли у них когда-либо демократические убеждения, которые они «предали»).

Суть дела — в оценке того, что было сделано в результате реализации инициативы бизнесменов и создания «нового штаба».

И какие последствия это имело для страны — а не для личного благополучия конкретных персон.

Последствия, между тем, были крайне серьезными.

И ощущаются и по сей день.

За полгода до президентских выборов-96 социологи давали Борису Ельцину около 2% поддержки, а в Госдуме большинство составляли его оппоненты.

Было очевидно, что никакие честные выборы Борис Николаевич не выиграет — со всеми вытекающими последствиями, в том числе, в виде ответственности (и не только политической) за разгон парламента в 1993-м и первую чеченскую войну в 1994-м, и аннулирования пресловутых «залоговых аукционов».

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Для окружения президента и главных бенефициаров проводимого им политического и экономического курса это было смертельно опасно.

В лучшем случае, они лишились бы собственности, в которую так удачно конвертировали власть или близость к ней. А в худшем — и свободы.

Выхода было два. Либо отменить выборы, введя чрезвычайное положение, либо провести выборы так, чтобы обеспечить победу Ельцина.

За первый вариант (введение ЧП, роспуск Госдумы и перенос выборов на неопределенный срок) выступала группа Коржакова-Сосковца, за второй — олигархи (Ходорковский, Потанин, Гусинский, Березовский и другие).

Понятно, что пойти по первому варианту Ельцин бы не постеснялся - имея за печами опыт осени 1993 года. И никакая очевидная «нелегитимность» не остановила бы президента, однажды уже выбросившего Конституцию и закон в мусорную корзину: остановили его предупреждения МВД о возможной нелояльности части «силовиков» и региональных элит. И тут появился Чубайс, который, после общения с группой олигархов, убедил Ельцина пойти на выборы, обещая обеспечить ему победу.

Какими методами Чубайс со товарищи обеспечивали эту победу — нелишне напомнить:

на глазах всей страны, они впервые в постсоветской истории провели фантастически нечестные выборы,

нарушив почти все, что только можно было, в избирательном законодательстве, в пользу Ельцина.

«Административный ресурс» был тогда включен на полную мощь, все усилия государственной административной и пропагандистской машины были пущены в ход ради обеспечения победы президента.

Правительство России и региональные администрации превратились в избирательные штабы, и это не преувеличение: «штабы по поддержке Ельцина» во главе с первыми лицами исполнительной власти были в обязательном порядке организованы в каждом регионе, а губернаторы открыто заявляли, что их задача — обеспечить переизбрание президента.

Вся «исполнительная вертикаль», не стесняясь, работала на успех Ельцина: вопреки закону, запрещавшему участие должностных лиц в предвыборной агитации, за него открыто агитировали Черномырдин и Лужков, Немцов и Собчак, Шаймиев и Рахимов, и многие другие.

Точно так же была отброшены за ненадобностью нормы закона о запрете использования действующим президентом преимуществ служебного положения и об «информационном равенстве» кандидатов в СМИ.

Ельцин непрерывно раздавал бюджетные средства на различные цели (иногда соответствующие указы демонстративно подписывались прямо на трапе самолета) — чего не могли себе позволить конкуренты. В агитационные отделы его избирательного штаба были превращены большинства федеральных СМИ, а особенно — телевидение, где Борис Николаевич имел карт-бланш, причем его позволялось только хвалить (а также ругать Зюганова).

Теоретически, следить за законностью происходящего должны были ЦИК и прокуратура. Но и они выполняли роль отделов избирательного штаба президента, смотря на любые нарушения в его пользу широко закрытыми глазами.

Все описанное, увы, проходило под горячее одобрение большей части российской демократической общественности под большевистским лозунгом «цель оправдывает средства». Главное, мол, «не допустить возврата коммунистов».

Заранее слышу возражение (и тогда слышал) «но ведь если были бы честные выборы — победил бы Зюганов, чего нельзя было допустить!»

Далеко не факт, что победил бы.

На честных выборах соперником Зюганова во втором туре выборов мог оказаться любой кандидат из того, что тогда называлось «третьей силой», некоммунистической оппозицией: Григорий Явлинский, Александр Лебедь, Святослав Федоров. И многие избиратели, не желая сохранения власти Ельцина, одновременно категорически не хотели и видеть Зюганова президентом, а потому могли во втором туре эту «некоммунистическую альтернативу» действующей власти поддержать.

Но этот вариант, как уже сказано, категорически не укладывался в концепцию тех, чье благополучие держалось на близости к президенту и его реформаторам.

Дальнейшее хорошо известно: цель — сохранение у власти Бориса Ельцина, — была достигнута. В том числе, путем массовых фальсификаций во втором туре выборов, когда по сравнению с первым туром результаты «финалистов» диаметрально переворачивались, как, например, в Татарстане или Дагестане.

Но примененные тогда негодные средства — остались, никуда не делись.

Именно этими средствами (да, конечно, с тех пор серьезно усовершенствованными) и не допускают смены власти в стране уже почти четверть века, проводя выборы по технологии, впервые сконструированной в 1996-м, чтобы «не пропустить к власти коммунистическую оппозицию».

Выборы прошли, а технология осталась — и выяснилось, что она успешно позволяет «не пропустить к власти» любую оппозицию, а не только коммунистическую.

То, что оказалось можно сделать тогда, на глазах у всей страны, стало затем успешно тиражироваться — как на федеральном, так и на других уровнях.

Последнее. Через три с небольшим года главным следствием достижения цели сохранения Ельцина станет операция «преемник» и приход к власти Путина.

При дружной поддержке практически тех же, кто в 1996-м призывал «голосовать сердцем».

Вот обо всем, описанном выше, поговорили бы сейчас Анатолий Чубайс и Михаил Ходорковский — крайне интересно было бы почитать.