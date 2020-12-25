Дневники и «колумбайны»

25 декабря в ФСБ рассказали о задержании 17-летнего студента колледжа, планировавшего атаку в одном из зданий Тамбова. По версии сотрудников, юноша (сторонник «деструктивных субкультур») арендовал квартиру, где якобы хранил взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы, а взрывное устройство он собирал по инструкциям из интернета.

В итоге юноша стал фигурантом дела о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Его арестовали.

Сегодняшний случай далеко не единственный за этот год, когда в спецслужбе заявили о задержании школьников или студентов по делам о подготовке к нападениям. «Новая» вспоминает задержания подростков за этот год по аналогичным делам в разных российских регионах.

Костромская область

В январе на сайте регионального управления МВД появилось сообщение, что силовики задержали 15-летнего подростка. По версии следствия, у него были экстремистские взгляды. Якобы юноша нашел единомышленников среди одноклассников и обсуждал с ними «скулшутинг» в своей школе.

«Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривались друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам.

Подростки даже начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета», — заявили в полиции. Силовики во время обысков изъяли компьютеры и телефоны школьников, в которых была переписка о планирующемся нападении.

Силовики отчитались, что провели профилактические беседы с детьми и их родителями. Семьи взяли на особый контроль.

Крым

В феврале в ФСБ заявили, что задержала в Крыму двоих подростков 16 и 17 лет, которые, по данным сотрудников, готовили два теракта в учебных заведениях Керчи. В ФСБ утверждают, что двое задержанных — последователи Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи в 2018 году. Тогда погиб 21 человек, в том числе сам стрелок, еще около 70 пострадало.

Во время обысков по адресам проживания подростков силовики нашли бомбы с поражающими элементами и приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатки. «Пробные» взрывные устройства подростки тестировали на домашних животных, отметили в ФСБ.

Baza опубликовала видео допроса одного из задержанных.

«Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали», — говорил он на видео.

Подростков из Крыма обвинили в приготовлении к терактам группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). СК проводил расследование в трех регионах России, где проживают люди, которые общались с подростками и которых те хотели вовлечь в совершение нападений. Через два дня после задержания подростков арестовали.

Саратовская область

Спустя некоторое время в ФСБ отчитались о задержании двух саратовских подростков 14 и 15 лет. По версии силовиков, они готовили нападение на школу. В одном из заброшенных бомбоубежищ школьники якобы хранили обрез охотничьего ружья и по плану хотели пустить в ход зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете. Сначала появилось видео с их признательными показаниями, но позже мальчики отказались от показаний и заявили, что никакого нападения на школу не планировали, а на бомбоубежище их привела некая девочка, с которой они познакомились в интернете.

Изъятый ФСБ обрез. Фото: РИА Новости

По словам замглавы региональной ОНК Николая Скворцова, подростков допрашивали всю ночь, а видео с признаниями появилось в результате этого допроса. При этом часть 3 статьи 164 УПК РФ гласит: «производство следственного действия в ночное время не допускается…»

Региональный детский омбудсмен Татьяна Загородняя отмечала, что подростки сами не могут объяснить, как признались в чем-то под запись.

В марте обоих школьников отпустили из СИЗО. В конце октября суд освободил одного из них из-под домашнего ареста, второму меру пресечения в виде запрета определенных действий не продлили.

Сахалин

На этом череда задержаний не закончилась. В марте сотрудники ФСБ задержали двоих студентов сахалинского техникума, якобы пропагандировавших в интернете терроризм и массовые убийства. Их обвинили в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Перечень изъятого у подростков при обыске был типичным для подобных дел: обрез охотничьего ружья, самодельные взрывные устройства, личные дневники. Один из основных элементов — некий документ «Свобода. Манифест справедливости», который 17-летние парни, по версии следствия, выкладывали в соцсетях, вдобавок записав его на компакт-диск. Зачем хранить на носителе, который сейчас относительно редко используется, документ, который, по версии следователей, вдобавок еще и распространялся в интернете?

Обрез охотничьего ружья с патронами, изъятый у студентов с Сахалина. Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Андрей Пудовкин, отец одного из фигурантов — Максима Пудовкина, — рассказывал, что сын не видел тот самый «манифест» ни до, ни после задержания. «Новая» подробно рассказывала о деле на Сахалине, распространенного документа не удалось найти и на страницах фигурантов дела в соцсетях.

Задержание одного из сахалинских студентов. Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Тюменская область

В апреле по делу о подготовке нападения на учебное заведение задержали жителя Тюменской области 2001 года рождения. При этом большинство образовательных учреждений региона на тот момент уже находилось на дистанционном обучении.

У задержанного изъяли охотничье ружье, два охотничьих ножа и аммиачную селитру, используемую для изготовления самодельных бомб.

Инструкции по сборке взрывных устройств он нашел в интернете, отметили в службе. Против него возбудили дело о приготовлении к убийству общеопасным способом двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

Красноярский край

В том же месяце 14-летнего подростка из Красноярска заподозрили в подготовке нападения на школу с оружием и взрывчаткой. Дома у него нашли обрез охотничьего ружья с патронами, предполагаемые самодельные взрывные устройства, на каждом из которых была от руки сделана надпись «Исход», а также средства связи и личные дневники, якобы «содержащие информацию о планируемом преступлении».

Красноярский подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу. Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

На оперативных кадрах подросток заявил, что он собирался провести «расстрел в школе около 19–20 апреля». При этом учебные заведения региона уже находились на дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса. В итоге подозреваемого направили на принудительное лечение.

Предметы, найденные во время задержания подростка из Красноярска. Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Тверская область

В городе Кимры в мае задержали молодого человека 2001 года рождения. По данным сотрудников ФСБ, он готовился к поджогам зданий органов власти, вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Список изъятого при обыске примерно тот же — травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, переделанный в боевой аналог, три «коктейля Молотова», холодное оружие и дневники с записями о теракте. Задержанного арестовали.

Волгоградская область

14-летнего подростка из Волгограда задержали в июне. Он, предположительно, готовил нападение на свою школу. По версии силовиков, дома изготовил самодельные взрывные устройства, зажигательные гранаты и «коктейли Молотова». Сам школьник, как утверждали силовики, говорил, что хотел использовать взрывчатку.

На кадрах оперативной съемки предметы, изъятые у 14-летнего школьника из Волгограда. Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Подростка отправили под арест по обвинению в незаконном изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК) и подготовке к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК).

Принудительная отправка в ПНД школьников в Красноярском крае

Очередная волна задержаний школьников началась в канун учебного года в Красноярском крае. Самую большую огласку получил случай 14-летней Алены П. — ее увезли в краевой ПНД (психоневрологический диспансер) 24 августа. Местные СМИ со ссылкой на рассказ старшей сестры Алены Дарии назвали в качестве причины подписку школьницы почти полугодовой давности на паблик сайта «ВКонтакте» про расстрел в американской школе «Колумбайн». Из этой группы, по словам родственников на момент помещения в ПНД, девочка давно вышла и забыла о ней.

Алена в любительском фильме «Неоконченный рассказ». Скриншот

Алена провела в медучреждении две недели, в конце концов ее отпустили. Она далеко не единственная, кого перед 1 сентября отправили в «психушку». Источники «Новой» в медкругах сообщали, что таких подростков было около девяти. Косвенно эту информацию подтвердил и адвокат «Агоры» Владимир Васин.

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Статистика

В начале декабря «Новая» проанализировала статистику о задержаниях подростков по делам о подготовке терактов. Уходящий год — не первый, когда в ФСБ начали массово отчитываться о подобных случаях. Это началось с 2018 года — ранее в СМИ попадали лишь единичные истории. С 2013 года силовики отчитались как минимум о 69 спланированных подростками нападениях, которые удалось пресечь, большинство из них (63) — за последние два года. Рекордсменом по неудавшимся атакам подростков стал Красноярский край — за этот период силовики отчитались о трех предотвращенных нападениях.