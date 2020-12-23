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№ 142 от 23 декабря 2020

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Колумнисты

Гражданская казнь

Условный приговор Тверского суда по рукам и ногам связывает Галямину как политика

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Политика14

Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ

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В утреннем телеинтервью на пороге Тверского суда Юлия Галямина призналась, что приехала «с вещами» (вероятно, они оставались в машине) — мол, кто же их знает, в самом деле. Статья 212.1 УК РФ предусматривает в качестве санкций: штраф в размере от 600 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет; обязательные работы на срок до 480 часов; исправительные работы на срок от года до двух; принудительные работы на срок до 5 лет; лишение свободы на срок до 5 лет.

Два года условно выглядят на фоне этого прейскуранта как новогодний подарок, но он с секретом.

Во-первых, это фактический запрет на профессию: все преподаватели высшей школы, где до сих пор работала Галямина, обязаны представлять справку об отсутствии судимости. Во-вторых, это запрет на право баллотироваться на любые выборные должности — закон, включивший в соответствующий перечень почти 50 составов преступлений средней тяжести, куда попала и ст. 212.1, Госдума приняла как раз в мае. Если раньше не случится какой-нибудь переворот, этот запрет будет действовать в отношении Галяминой еще 5 лет после снятия с нее судимости, то есть круглым счетом до конца 2027 года.

Сотрудник полиции у здания Тверского суда, где был оглашен приговор Юлии Галяминой. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета» 

Между тем условное лишение свободы — это все же лишение свободы: в соответствии с общим порядком Галямина теперь должна будет регулярно отмечаться в органе ФСИН, ответственном за надзор за ней, а в случае «систематического нарушения общественного порядка», к чему она, по мнению судьи Анатолия Белякова, весьма склонна, он же или другой коллега по представлению ФСИН может отправить Юлю на эти два года в колонию.

Галямина и ее защитники пока не получили на руки приговор, в котором должны быть отражены налагаемые на нее ограничения (например, запрет на смену места жительства), продолжительность испытательного срока (два года), а также порядок, в котором ей предстоит отмечаться в органах ФСИН. Но, зная характер Юли, сложно поручиться, что она будет аккуратно выполнять все эти туповатые требования. Нож гильотины над ее головой подвешен, рисковать ли дальше — только ее выбор.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета» 

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Теги:
дадинская статья, условный срок, тверской суд, галямина

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