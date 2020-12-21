В Новый год с новым штаммом

Уже почти 30 стран, в том числе и Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией из-за распространения новой мутации коронавируса. Первичные исследования показали, что новый штамм COVID-19 может распространяться на 70% быстрее. Впрочем, по данным Всемирной организации здравоохранения, пока нет оснований говорить, что новая мутация более опасна для человека, чем тот коронавирус, с которым человечество борется уже почти год.

Что известно о новом штамме COVID-19?

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 — выявили на прошлой неделе в Великобритании. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

В Службе общественного здравоохранения Англии заявили, что новый штамм активно распространялся в Великобритании с середины ноября, но мог появиться в стране еще в сентябре. В Лондоне на новый тип вируса приходится по меньшей мере 60% новых случаев заражения.

Служба подчеркнула: нет оснований считать, что вакцина не поможет от нового штамма коронавируса, то же самое думают и в ВОЗ. «Вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного. Чтобы точно выяснить, меняется ли воздействие вируса на человека, нам необходимы дополнительные лабораторные исследования», — заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, добавив, что на показатели летальности новый штамм вируса не влияет.

После выявления новой мутации вируса правительство Великобритании объявило об ужесточении коронавирусных ограничений: отдельные регионы Англии, в том числе и Лондон, в которых уже введен карантин «третьего уровня», переходят на «четвертый уровень» в соответствии с введенной ранее системой, — закрываются все предприятия, не несущие жизненно важных функций. После сообщений о жестком локдауне жители Лондона начали массово уезжать из города.

Все больше стран ограничивают авиасообщение

Последними ограничения ввели Дания, которая закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, а также Португалия, Польша, Гонконг и Норвегия.

Отличилась Саудовская Аравия: она полностью приостановила международное авиасообщение, закрыла сухопутные границы и морские порты на неделю «до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса».

Ранее прием рейсов из Великобритании также ограничили в Австрии, Германии, Швеции, Литве, Италии, Израиле, Канаде, Ирландии, Чехии, Хорватии, Кувейте, Турции и Колумбии. Полностью авиасообщение с Великобританией приостановили в Латвии, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Марокко и Аргентине.

Как сообщали немецкие СМИ, пассажиры, прибывшие накануне из Великобритании в Германию, оказались заблокированы в зданиях аэропортов — в частности, группа из 63 человек, прилетевшая в Ганновер, была вынуждена провести всю ночь в аэропорту, ожидая результатов тестов на коронавирус.

Присоединилась к запрету полетов и Россия.

Новый вид COVID-19 зафиксировали уже в шести странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже обнаружила новый тип COVID-19 не только в Великобритании, где впервые зафиксировали мутагенный штамм, но и в Дании, Нидерландах и Австралии. Позже новую мутацию обнаружили в ЮАР и Италии. Как заявил итальянский минздрав, до приезда в страну заразившийся человек был в Британии. Кроме того, министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил распространения новой мутировавшей формы COVID-19 на территории республики, однако, по его словам, нового штамма коронавируса во Франции пока не выявили.

В связи с этим некоторые страны решили приостановить авиасообщение не только с Великобританией, но и с другими странами: Израиль приостановил сообщение с Данией и ЮАР, Турция — с Данией, Нидерландами и ЮАР, Швейцария — с ЮАР.

Некоторые страны, такие как Греция и Испания, еще не приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, однако в связи с новой мутацией COVID-19 ужесточили карантинные меры. Власти Мальты с 22 декабря ввели обязательный двухнедельный карантин для авиапассажиров из Великобритании.

В Кремле «отслеживают информацию»

Изначально российские власти не говорили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Однако на вторые сутки после того, как Джонсон объявил о новой мутации, на сайте правительства появилось сообщение, что Россия все же приостанавливает полеты между Москвой и Лондоном: ограничения вступают в силу с полуночи 22 декабря и будут действовать в течение недели.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — говорится в сообщении. Отмечается, что Роспотребнадзор отслеживает «генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире».

Перед тем как появилось это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, впрочем, не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли возможность закрытия авиасообщения с Великобританией, уверив, что такие решения должен принимать правительственный штаб. Песков добавил, что в Кремле «с самым большим вниманием» наблюдают, отслеживают информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме.