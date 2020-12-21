Выстрел по вертикали

Утром 15 сентября практически все СМИ России вышли с заголовками вроде «Чиновник из Выборга украл годовой бюджет города». По показаниям руководителя комитета финансов администрации Выборгского района Болучевского, он похитил 700 миллионов рублей ради взятки за высокую должность в мэрии Москвы. Половину он отдал посреднице со связями, которая его обманула. Неделю вся страна смеялась над незадачливым коррупционером. Вскоре в Выборге начались аресты. А 24 октября был застрелен Александр Петров, важнейшая в негласных рейтингах влияния фигура в области и городе. И всем стало не до смеха. «Новая газета» расследовала эту цепочку событий в крупном промышленном и логистическом центре Ленинградской области.

Александр Петров на кинофестивале «Окно в Европу»

13 декабря в Выборге завершился XXVIII кинофестиваль «Окно в Европу», который из-за пандемии коронавируса был перенесен с августа на декабрь, но в итоге все равно прошел без зрителей.

Одним из самых преданных почитателей кинофестиваля был выборгский бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров. С 1993 года он не пропустил ни одного смотра. В последние годы много времени, сил и денег тратил на организацию культурно-развлекательной программы участников фестиваля. Три года назад Петрова даже наградили: «за постоянную поддержку и помощь кинофестивалю».

Жерар Депардье и Александр Петров. Фото: фестиваль «Окно в Европу» / Facebook

Последним российским фильмом, который Петров посмотрел на фестивале «Окно в Европу», оказалась обладательница прошлогоднего Гран-при — лента «Смерть нам к лицу». Комедийная мелодрама: у главной героини — рак, и она готовится к собственным похоронам.

У Александра Петрова тоже была диагностирована неизлечимая болезнь. И он тоже задумывался о собственных похоронах.

Но умер не от болезни. 24 октября он был убит выстрелом из снайперской винтовки.

В первые дни к убийству Петрова было привлечено серьезное внимание: как правоохранителей, так и СМИ. Расследование, казалось, будет идти едва ли не в онлайн-режиме. Буквально через несколько часов после преступления в паблике появилась информация о том, что к месту убийства Петрова, в его имение в поселке Великое под Выборгом, прибыли руководитель управления Следственного комитета по Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Сазин и начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников. Обоих сопровождали заместители. И приехали они лично проконтролировать действия полутора десятков следователей, оперативников, криминалистов, уже начавших работать на месте преступления.

Наутро стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование выборгского убийства.

Однако вскоре стало ясно, что расследование идет каким-то загадочным путем. Стали известны многие подробности, которые следователи и оперативники едва ли были заинтересованы предавать огласке. И кто-то, очевидно, таким образом подсказывал следствию версии.

«Хозяин Выборга»

Прощание с Александром Петровым. Фото: РИА Новости

О том, какой незаурядной фигурой был муниципальный депутат Александр Петров, можно судить хотя бы по тому, как прошли его похороны.

На этих похоронах присутствовали персоны отнюдь не местечкового порядка. На панихиду, которую отслужил в Спасо-Преображенском соборе самолично епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, прибыли и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и крупные чиновники Ленинградской области и Выборга. Были и те, кто не смог лично почтить память усопшего.

Обращал на себя внимание роскошный венок с надписью на траурной ленте «От Бориса и Карины Ротенберг».

Венок от Ротенбергов на могилу Александра Петрова. Кадр Youtube

Миллиардер и страстный автогонщик Борис Ротенберг в юности ходил в одну секцию самбо с Владимиром Путиным. Александр Петров сошелся с Борисом Ротенбергом, когда его сын Виталий увлекся автогонками и даже пробился в «Формулу 1». Ротенберг даже познакомил Петрова-младшего с главой государства. В июле прошлого года, в ходе совместной поездки на Валаам, главы России и Беларуси встретились с российскими автогонщиками. Тогда все спортивные издания облетела фотография, на которой Виталий Петров оказался межу двумя президентами — Путиным и Лукашенко.

Александр Лукашенко, Виталий Петров и Владимир Путин

Александр Петров был накоротке и с другими представителями «близкого круга» президента Путина. Так, вместе с Василием Шестаковым, другом юности Владимира Путина, товарищем по ленинградской спортивной секции, отцом главы Росрыболовства, Петров стал соучредителем Региональной общественной организации охотников и рыболовов «Охота на Карельском».

Имена нескольких других учредителей «Охоты на Карельском» мало что скажут широкой публике, но все эти люди лично знакомы или с Шестаковым, или с президентом. Как, например, Владимир Яковлев, бывший сослуживец Путина по Ленинградскому управлению КГБ.

Еще с одним старинным товарищем главы государства со времен кооператива «Озеро», Николаем Шамаловым, Александр Петров сошелся в те годы, когда был акционером и членом совета директоров «Выборгского судостроительного завода» (ВСЗ).

Акциями ВСЗ Петров владел до 2012 года, когда это предприятие перешло под контроль «Объединенной судостроительной компании» (ОСК). К слову, совет директоров ОСК с 2018 года возглавляет Георгий Полтавченко, в 2011-2018 годах работавший губернатором Санкт-Петербурга. С Полтавченко Петров познакомился еще в начале 90-х годов, когда тот возглавлял выборгский горотдел ФСБ.

Дружил Александр Петров и с Ильей Трабером, которого часто называют Антикваром и приписывают славу одного из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга (подробности — в «Новой» № 119 от 28 октября 2020). На похоронах Петрова был и человек, которого называли криминальным лидером Санкт-Петербурга, — Геннадий Петров, однофамилец усопшего (проходил по знаменитому «испанскому делу»). А накануне похорон в ресторане гостиницы «Дружба», принадлежавшей убитому депутату, случился даже крупный конфликт между авторитетными предпринимателями. Юрий Паймулин, близкий друг и бизнес-партнер Петрова, сцепился с Андреем Хлоевым, более известным в криминальных кругах как Беспризорник или Племянник. (Вроде бы «племянником» Хлоева называл Владимир Кумарин, российский криминальный авторитет, лидер Тамбовской ОПГ, в былые годы — «ночной губернатор» Санкт-Петербурга.)

Об этом конфликте, переросшем в драку, мне рассказали сразу три разных источника. Один из них утверждал, что

Беспризорник обвинил Паймулина: «Это вы сами завалили Петрова, он вам всем мешал беспределить».

Второй сообщил, что, наоборот, это Паймулин назвал Беспризорника «незваным гостем», причастным к убийству. Третий говорил, что никто никого не обвинял, «просто пацаны с горя перепили». Один мой собеседник рассказал, что Беспризорник воткнул вилку в голову Паймулину. Второй утверждал, что, наоборот, это Паймулин избил гостя из Санкт-Петербурга. Третий источник настаивал на том, что досталось обоим...

Но все трое обратили внимание, что охрана авторитетных персон повела себя понятийно-благородно. Получив команду «не влезать», парни, играя желваками, присматривали друг за другом, но в разборку своих работодателей не полезли.

И факт: на следующий день ни Паймулина, ни Хлоева на похоронах Петрова не было.

Дело о хищении 700 млн рублей

Уже на следующий день после убийства Петрова в паблик утекли фотографии с места преступления, явно сделанные еще до осмотра трупа криминалистами. Пресса рассказывала о том, что Петров приехал в свое загородное имение, пошел в баню, попарился, вышел окунуться в речке, когда его и настигла пуля. Хотя на фотографиях убитый был в одежде и в ботинках.

Место убийства Александра Петрова. Кадр ТАСС

Друг Петрова, депутат Ленинградского Заксобрания Михаил Макаров рассказал о его последних минутах жизни:

— Он позвонил мне в 17.05, когда только-только подъехал к дому, спросил, будем ли собираться, чтобы вместе посмотреть бой Хабиба (вечером 24 октября 2020 года в Абу-Даби состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Джастина Гейджи. — И. М.). Я ответил: коронавирус же, мол, специально собираться не планировали. Тогда он сказал, что посмотрит поединок дома, а до трансляции сходит в баню…

Макаров прикинул: чтобы заскочить домой, переодеться, дойти до расположенной на берегу реки бани — а это метров двести — необходимо минут пятнадцать-двадцать.

— Александр Петрович только шел в баню... В 17.24 его не стало.

Помимо утечек о работе следствия в первые же дни после убийства в прессе появилась и версия о возможных причинах преступления: СМИ настойчиво писали о том, что устранение Петрова может быть связано с его причастностью к делу о хищении 700 миллионов из бюджета Ленинградской области.

Якобы в понедельник, 26 октября, его планировали допросить по данному уголовному делу. Но до понедельника Петров не дожил.

Напомню.

В начале 2020 года в поле зрения сотрудников управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попал председатель комитета финансов администрации Выборга Александр Болучевский. Он обратил на себя внимание спецслужб сбором документов для выезда на ПМЖ в Канаду. Тогда же силовики получили информацию, что Болучевский начал искать покупателей на свое имущество. А это две трехкомнатные квартиры, 7 земельных участков (5 под индивидуальное строительство, 2 для ведения сельскохозяйственной деятельности), 3 жилых дома и 4 автомобиля общей стоимостью 13 млн рублей.

Интересно, что основные дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года. Причем расплачивался не банковскими картами, а наличными деньгами.

Дом Болучевского, съемка с дрона

Чекисты начали проверять деятельность Болучевского в администрации. И обнаружили хищения (подробности — в «Новой» № 105 от 25 сентября 2020). 7 сентября прокуратура направила в администрацию Выборгского района запрос с требованием предоставить определенные документы. Прокурорский запрос встревожил главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова. 11 сентября он подписал распоряжение «О проведении проверки», а 12 сентября, в день выборов губернатора Ленинградской области, вызвал к себе Болучевского, включил диктофон и лично допросил подчиненного.

Расшифровку этой аудиозаписи неизвестные позже разослали в редакции многих СМИ, и мне сложно ручаться за ее подлинность. Однако сам факт этого разговора, как и его содержание, Орлов позже лично подтвердил.

Расшифровка полна драматичнейших пассажей.

«Саня, ты из бюджета украл, из святого бюджета! Ты не то чтобы всех в фекалии втоптал, ты еще попрыгал сверху! — стонет Орлов. — Давай, садись, пиши, Саша. Сказать, что это позор району — ничего не сказать.

Бюджет — это святое! А тут… Я в шоке! Нет у меня никаких слов. Я же тебе верил, понимаешь?! И пойми: мы обязаны будем это афишировать!»

Болучевский садится писать объяснительную. А Орлов тем временем звонит прокурору района, начальнику полиции, и.о. главы следственного отдела по Выборгу и и.о. начальника УФСБ района и приглашает их всех к себе в кабинет. Болучевского арестовывают.

Фрагмент объяснительной Болучевского перед арестом

В понедельник, 14 сентября, Орлов попытался представить ситуацию так, что это он раскрыл хищение денег и передал расхитителя силовикам. «Сегодня для меня момент истины, момент очередной правды, — заявил он на пресс-конференции. — Признаюсь в том, что совершил большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично. Человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район».

На «допросе» у Орлова, а также в объяснительной Болучевский говорил, что попал под «психологический прессинг» некой Марины Николаевны, которая якобы пообещала районному чиновнику карьерный взлет, сперва в вице-мэры Москвы, а оттуда — «вплоть до должности министра любого». Ради чего он и вывел 700 млн бюджетных денег через обнальные фирмы. Впрочем, позже, оказавшись в тюремной камере, Болучевский не стал придерживаться версии, озвученной в кабинете главы администрации района.

А на очной ставке с Орловым Болучевский и вовсе заявил, что тот был в курсе преступления.

Орлов был возмущен, обвинял своего бывшего подчиненного в том, что тот «пытается переложить свою вину хищения бюджетных денежных средств, оговаривает, говорит неправду…». Но 18 октября Орлов был взят под стражу, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, Орлов и Болучевский вносили «заведомо ложные сведения в документы о капитальном ремонте зданий, который на деле не проводился, а списанные на это средства переводились на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц, после чего распределялись между участниками преступной группы, в которую, как указывает следствие, входили выборгские чиновники».

Мне, кстати, удалось разыскать таинственную «решальщицу» Марину Николаевну (по этическим причинам я не могу приводить ее фамилию). В 2018–2019 году она была учредителем и председателем правления небольшого банка. Прежде — руководила финслужбой в одном из районов Москвы и даже отбыла срок по 159 ст. УК РФ. У нее влиятельный супруг, и она действительно вхожа в кабинеты многих московских и федеральных крупных чиновников.

Когда я показал ей расшифровку разговора в кабинете главы администрации Выборгского района, она от души посмеялась: «Невозможно перевести на обнальные фирмы такие суммы из бюджета.

И если деньги все-таки были переведены, значит, «в теме» как минимум еще два человека — руководитель областного казначейства и губернатор».

Расследование Петрова

Мне не удалось найти подтверждения того, что 26 октября Петрова действительно вызывали на допрос по делу о 700 миллионах. Однако факт: прежде следствие не проявляло никакого любопытства к его фигуре, да и его поведение никак не дает оснований для подозрений в причастности к хищению.

Я уже говорил, что у бизнесмена и депутата были серьезные проблемы со здоровьем. С 20 сентября по 1 октября ему было назначено обследование и лечение в одной из швейцарских клиник. Петров вылетел из России через неделю после задержания Болучевского, 19 сентября. После обследования в швейцарской клинике, Петров вылетел на отдых на Мальдивы, где провел две недели.

Адвокат Иван Пашинцев, уже давно представляющий интересы семьи Петрова, рассказал «Новой», что после отдыха его доверитель должен был снова лететь в Швейцарию для плановой операции. Но 14 октября Петров вернулся в Россию.

— Швейцарию закрыли в связи с карантином по коронавирусу, операцию пришлось перенести, из-за чего в Россию он вернулся на две недели раньше запланированного срока, — сообщил Пашинцев.

Я проверил. Действительно, 9 октября Швейцария снова ввела отмененный в августе двухнедельный карантин для прибывающих в страну иностранцев.

Однако если бы Петров был причастен к хищению 700 млн бюджетных денег, неужели он при таких скандальных обстоятельствах вернулся бы в Россию?

Более того, еще 12 сентября, едва узнав о хищении бюджетных денег, Петров, как мне стало известно, начал собственное расследование. Легко предположить мотивы — теряя контроль над ситуацией, которую не он создал, бизнесмен хотел понять, за чьи хищения ему придется отвечать. Возможности «хозяина Выборга» вполне позволяли сделать это не менее эффективно, чем делало следствие.

Адвокат Иван Пашинцев рассказал «Новой»:

— Я слышал лично от Александра Петровича о том, что он ведет самостоятельное расследование по поводу хищения денежных средств… Более того, он сказал, что докопался до истины, и все скоро всё узнают, более конкретно он информацию не раскрывал.

Сын Петрова Виталий добавил подробностей:

— Папа активно начал расследование, об этом знала вся семья, все близкие, — рассказал Виталий Петров «Новой». — Он хотел разобраться в этом деле, не собирался это просто так оставлять. Папа даже хотел отложить запланированную поездку на лечение и отдых. И это я настоял на его поездке.

В ходе расследования, начатого Петровым, в его офисе на втором этаже гостиницы «Выборг» (которая тоже принадлежала ему) перебывало много людей, в том числе и чиновники районного комитета по финансам, которые рассказывали и писали, когда и как они выполняли распоряжения Болучевского, почему не отказались совершать явно противозаконные действия, без которых невозможно было бы похитить бюджетные деньги.

Петров внимательно выслушивал, что-то записывал, записи увозил с собой.

Сейф Петрова

За время командировки у меня было много встреч в Выборге и Санкт-Петербурге. Один из моих собеседников, экс-чиновник областной администрации, пожелавший сохранить анонимность, объяснил, почему Петров начал собственное расследование хищения 700 млн рублей.

— Говорили: «Хозяин Выборга» — но «улицу» Петров не контролировал. В городе периодически появлялись какие-то преступные беспредельщки, бороться с которыми приходилось правоохранительным органам, что называется, в рабочем порядке. Но Петров контролировал власть. Был этаким «хранителем обычаев».

«Без согласования с ним не проводилось ни одно кадровое назначение. Не получив его одобрения, невозможно было, к примеру, начать какую-нибудь стройку».

А рынок как новостроек, так и реставрации старинных зданий в Выборге огромный. Где-то до 2007–2008 года город стремительно развивался. «В это время квартиры тут стоили до 5000 у.е. за квадратный метр. Это же космос, а не цены. Но в городе было много богатых людей. И их эти цены вполне устраивали».

Но где-то с 2008 года, по мнению моего собеседника, началось торможение развития Выборга. И в первую очередь потому, что Петров был противником того, чтобы пускать в город варягов. «Александр Петрович создал в Выборге авторитарную систему правления, эдакую маленькую модель России. И это стало мешать развитию. И все понимали, что Петров начал мешать. И своим, и тем более чужим».

Другой мой собеседник, известный в Ленинградской области адвокат Евгений Тонков, одно время представлявший интересы Александра Петрова, в разговоре, напротив, выразил крайнее удивление тем, что Петров мог кому-то помешать:

— Все последние годы Александр Петров не делал резких шагов, все возникающие проблемы пытался решить мирным путем. Он был очень договороспособным. Взвешенно подходил к любому решению. Не могу представить ситуацию, при которой единственный способ решения проблемы — убийство Петрова.

Тем не менее Петров убит, и все обстоятельства последних дней его жизни никак не указывают на то, что убийцы могли надеяться решить вопросы мирным путем.

17 октября, через три дня после возвращения Петрова в Россию, из его дома в поселке Великое был украден сейф. Известно об этом стало только после убийства — заявления о краже он не подавал.

— В этом сейфе хранилось что-то такое, что очень сильно интересовало заказчика этой кражи, — поделился своими мыслями один из оперативников ФСБ.

Правоохранители быстро установили одного из работников имения Петрова, который сделал слепки с ключей и передал их злоумышленникам. Подозреваемого в соучастии в краже задержали, но суд не дал санкции на его арест. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, и он тут же исчез.

— Похоже, не было и нет заинтересованности в том, чтобы раскрыть кражу сейфа, — подытожил мой собеседник из ФСБ. — Может, следаки опасаются узнать, что же находилось в этом сейфе?

А также, вероятно, кто-то опасается и того, что кража содержимого сейфа напрямую может быть связана с убийством.

Выборг — Санкт-Петербург — Москва