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№ 119 от 28 октября 2020

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Репортажи

Петров. Он такой один

Похороны авторитетного предпринимателя в Выборге оказались похожи на саммит партии власти

Общество238

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Лучшие люди Выборга и Псковской области простились с авторитетным бизнесменом На прощание с выборгским авторитетным бизнесменом Александром Петровым, который был затрелен снайпером при выходе из собственной бани. Проститься с Петровым (о судьбе и делах которого вы можете прочитать в материале Максима Леонова) приехал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, как сообщает 47news.

На литургию, которую служил в Спасо-Преображенском соборе епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, прибыли также глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов, Олег Цой, отец вице-губернатора Ленинградской области.

Говорят, таких похорон Северо-Запад не помнит с момента прощания с Романом Цеповым.

На прощании с Александром Петровым. Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

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Теги:
похороны, псковская область, выборг

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