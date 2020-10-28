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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Петров. Он такой один
Похороны авторитетного предпринимателя в Выборге оказались похожи на саммит партии власти
«Новая газета»редакция
Лучшие люди Выборга и Псковской области простились с авторитетным бизнесменом На прощание с выборгским авторитетным бизнесменом Александром Петровым, который был затрелен снайпером при выходе из собственной бани. Проститься с Петровым (о судьбе и делах которого вы можете прочитать в материале Максима Леонова) приехал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, как сообщает 47news.
На литургию, которую служил в Спасо-Преображенском соборе епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, прибыли также глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов, Олег Цой, отец вице-губернатора Ленинградской области.
Говорят, таких похорон Северо-Запад не помнит с момента прощания с Романом Цеповым.
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