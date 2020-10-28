Петров. Он такой один

Лучшие люди Выборга и Псковской области простились с авторитетным бизнесменом На прощание с выборгским авторитетным бизнесменом Александром Петровым, который был затрелен снайпером при выходе из собственной бани. Проститься с Петровым (о судьбе и делах которого вы можете прочитать в материале Максима Леонова) приехал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, как сообщает 47news.

На литургию, которую служил в Спасо-Преображенском соборе епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, прибыли также глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов, Олег Цой, отец вице-губернатора Ленинградской области.

Говорят, таких похорон Северо-Запад не помнит с момента прощания с Романом Цеповым.

На прощании с Александром Петровым. Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости