Станет ли убийца французского учителя народным героем Чечни?

Похороны Абдуллы Анзорова в чеченском селе Шалажи. Скриншот из видео

В субботу на провластных чеченских аккаунтах в инстаграме появилась информация о том, что из Франции в Чечню доставлен труп 18-летнего этнического чеченца Абдуллы Анзорова, который 17 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин зарезал школьного учителя истории Самюэля Пати. После убийства Анзоров в лучших традициях ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — Ред.) выложил в собственный твиттер фотографию отрезанной головы учителя. Таким диким образом молодой парень расправился с совершенно незнакомым ему человеком, который, как где-то в интернете прочел Анзоров, якобы оскорбил пророка Мухаммада. В ходе задержания Анзоров отказался подчиниться требованиям сотрудников французской полиции и был застрелен.

Судя по всему, «мститель» не знал ничего ни о своем пророке, ни о собственной религии и вряд ли читал что-то, кроме интернет-пабликов. По крайней мере

главную книгу мусульман — Коран — Анзоров совершенно точно не читал. Он действовал как зомби, которому промыли мозги.

Так же действовали тысячи молодых людей со всего света, откликнувшиеся на идею воссоздания исламского халифата на территории Сирии и Ирака путем уничтожения всего, что не вписывалось в их картину мира. Большая часть из них бесславно погибла, но не бесследно: ИГИЛ породил новую эстетику насилия, которую не очень умные люди ошибочно отождествляют с исламом. Но ислам имеет к отрезанным головам и черным флагам такое же отношение, как христианство — к Третьему рейху и концлагерям.

Полтора месяца семья Анзорова ждала выдачи тела. В отличие от российских властей, чья позиция по поводу трупов террористов вполне однозначна (и чеченскими властями поддерживается), французские власти в таких вопросах более мягкие.

Скриншот из аккаунта @chp.grozny.95 в инстаграме

Вчера Абудуллу Анзорова наконец похоронили. Видеоролики с траурной процессией, в которой участвуют в основном молодые мужчины, уже появились в интернете. На похороны пришло много народу, но могло быть и больше, если бы власти не оцепили село, запретив въезд в него на три дня (столько длятся поминки) даже для жителей Шалажей.

С одной стороны, большое количество провожающих молодого террориста в последний путь удивлять не должно: Анзоров принадлежит к одному из самых многочисленных чеченских тейпов Чинхой, большая часть его представителей проживает именно в Шалажах (население — 10 000 человек). Родственники в силу традиций обязаны участвовать в похоронах. Но сколько жителей Чечни пришло бы на эти похороны, если бы чеченские силовики не взяли село в оцепление?

Похороны Абдуллы Анзорова в селе Шалажи, Чеченская республика.



Видео прислано жителем села Шалажи pic.twitter.com/omboXArx5G — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 7, 2020

Решение похоронить террориста Анзорова на исторической родине, полагаю, появилось не без одобрения властей Чечни. Во всяком случае, без их согласия тут точно не обошлось. Несколько дней назад телеграм-канал «База», а затем и федеральные СМИ распространили информацию о переименовании одной из улиц в Шалажах в честь 18-летнего головореза. Были опубликованы фотографии с табличками «Улица Абдуллы Анзорова», приваренными к газовым столбам. Эти изображения были изготовлены с помощью фотошопа, как позднее сообщили официальные чеченские СМИ. Однако фейком оказались только фотографии. Все это время в республике действительно велась подготовка к похоронам Абдуллы Анзорова и активно шли разговоры о переименовании в его честь одной из улиц. Во многом это вина главы Чечни, который сделал целый ряд провокационных заявлений, не побоявшись публично схлестнуться даже с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

По сути, Рамзан Кадыров возложил ответственность за преступление на его жертву, учителя Самюэля Пати,

и… президента Франции, олицетворяющего в глазах Кадырова все «зло» западного мира, религией которого является слово свободное, а не божье. Как ни странно, Кадыров нашел в этот раз поддержку даже у тех чеченцев, которые ненавидят его, считая российским ставленником, ответственным за репрессии в отношении жителей республики.

Но можно ли осуждать внесудебные расправы над людьми и одновременно одобрять внесудебные расправы над ними? Получается, можно, если в первом случае это чеченцы, а во втором — французские журналисты и учитель.

В данной ситуации практически не прозвучали голоса тех жителей Чечни, которые считают, что убивать нельзя никого. Хотя бы потому, что право на жизнь либо действует для всех, либо не действует в принципе. Такие люди есть, вот только в Чечне несогласие с позицией власти, и тем более ее критика чреваты последствиями.

Абдулла Анзоров. Фото: instagram.com

Вообще с этими похоронами чеченское руководство само себя поставило в крайне неудобное положение. С одной стороны, именно власти в Чечне возвели Абдуллу Анзорова в ранг «национального героя». С другой стороны, они не могли допустить превращения его похорон в стихийный флешмоб республиканского масштаба, как это уже было в Чечне два года назад, когда в августе 2018 года в селе Гелдаган хоронили еще одного «национального героя» — убийцу полковника Буданова Юсупа Темирханова.

И это, кстати, крайне любопытная историческая аналогия, которая может объяснить, почему в современной Чечне к убийству относятся с пониманием, а к убийцам — с восхищением. Впрочем, только ли в Чечне?

В 2011 году Темирханов получил заказ на убийство Юрия Буданова, бывшего полковника российской армии, осужденного и отсидевшего срок за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданова, кстати, тоже хоронили с почестями, причем воинскими, хотя приговором суда он был лишен и звания, и наград.

Юрий Буданов не только похитил и убил, но еще и варварски надругался над чеченкой. И конечно, не только Буданов в ходе двух чеченских военных кампаний совершил военные преступления. Но он стал едва ли не единственным, кого российские власти смогли осудить. И поэтому в глазах чеченского народа Буданов — воплощение российского имперского «зла». А его убийца, соответственно, — «национальный герой». Религиозный фактор в этой истории никакой роли не играет. Это убийство было абсолютно «светским». В отличие от Абдуллы Анзорова, который, как ему думалось, мстил за оскорбленные чувства всех правоверных, оптом, Темирханов, в глазах Кавказа, отомстил за поруганную честь чеченской женщины.

Похороны Юрия Буданова в Москве. Фото: Алексей Николаев / РИА Новости

Возможно, если бы Буданова и других военнослужащих в России судили за все совершенные преступления, то чеченцы сегодня не идеализировали бы убийц и не нуждались бы в мстителях.

И возможно, поствоенному поколению чеченцев было бы легче усвоить универсальность принципа прав человека и отношение к жизни как безусловной ценности. И тогда ИГИЛ не пополнился бы чеченской молодой кровью. И учитель истории Самюэль Пати был бы жив. И Абдулла Анзоров тоже был бы жив.

Именно такая «работа над ошибками» должна быть главным приоритетом цивилизации. В том смысле, который мы вкладываем в это слово, когда делим человечество на людей и варваров. Но у варварства нет ни своей религии, ни конкретной национальности. Потому что нет ни национальности, ни религии, которые бы провозглашали смерть выше жизни.