Марши против полицейского насилия по всей Франции: на улицах десятки тысяч. Фото, видео

Две картинки. Полицейские молотят дубинками афганских мигрантов, показательно расстеливших свои палатки на Площади Республики в Париже. И: полицейские, выкрикивая расистские оскорбления, избивают ногами темнокожего продюсера Мишеля Зеклера в его парижской студии, а потом бросают в студию слезоточивую гранату. Это фон, на котором в субботу, 28 ноября, в столице и десятках других городов Франции проходят митинги против принятия закона «О глобальной безопасности» и заодно — против полицейского насилия.

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Фон тем более неблагоприятный для власти, что очередные случаи полицейского насилия произошли как раз в дни принятия «репрессивного» и очень pro-полицейского закона «О глобальной безопасности», который критикуют и все журналистские профсоюзы страны, и правозащитные организации, и главный омбудсмен Франции (назначаемый президентом, но ему не подчиняющийся) и даже международные органы — Еврокомиссия, ООН...

Перед началом парижского «Марша свобод», на который людей позвали правозащитники и все главные профсоюзы журналистов, служба внутренней разведки сообщила, что ожидает участие «четырех тысяч погромщиков» — из примерно 50 тысяч протестующих.

Связь между протестом против законопроекта и протестом против произвола силовиков — прямая: в вызывающей самую резкую критику статье 24 говорится:

цитата «Наказывается одним годом тюрьмы и 45 000 евро штрафа факт распространения любыми способами и при помощи любых технических средств, с очевидным намерением нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности, изображения лица или любого другого элемента идентификации (...) сотрудника национальной полиции, военного или жандарма, когда эти люди действуют в рамках полицейской операции».

В первой строчке статьи также указывается, что она вносит изменения в закон 1881 года о свободе прессы.

Именно поэтому против статьи выступают и журналистские профсоюзы, и все ведущие издания страны, и даже профсоюзы киношников. Даже после того, как статья уже была чуть изменена. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, главный проводник закона, который приняла на этой неделе нижняя палата парламента (Нацсобрание, на январь запланировано рассмотрение в Сенате) уверяет, что журналисты смогут «нормально продолжать свою работу», как и граждане, раскрывающие факты произвола,

а наказывать будут только тех, кто публикует изображения полицейских с «очевидным намерением» подвергнуть правоохранителей опасности.

Число нападений на сотрудников в последние годы значительно выросло, говорят и министр, и депутаты макроновской партии «Вперед, Республика!», составлявшие документ, плотно консультируясь с профсоюзами полицейских и жандармов. Силовики «выбили» принятие закона, который еще кое-что им позволяет (например, носить оружие во «внерабочее время», использовать дроны и т.д.), прямо у президента Макрона. Который десять дней молчал по поводу манифестаций, охвативших страну с 17 ноября. Дня, когда законопроект начали рассматривать в Нацсобрании. Но вчера, наконец, высказался. Молчать дальше было уже совсем опасно. Тем более в последние пару дней кризис обострился еще и за счет раскола внутри власти*.

Елисейский дворец сначала сообщил, что президент отчитал главу МВД и потребовал «примерно наказать» виновников насилия над продюсером Мишелем Зеклером, а следом было опубликовано и президентское обращение в его фейсбуке.

Продюсер Мишель Зеклер после избиения полицейскими. Соцсети

официально Из заявления Эмманюэля Макрона

«Запись с избиением продюсера вызывает у нас стыд». Призвал: «Франция никогда не должна проявлять насилие или жестокость, никогда не должна допускать расцвета ненависти и расизма». И добавил: «Я верю в образцовую республику: образцовое (поведение) полицейских сил — с французами, образцовое (поведение) французов с полицией, как и со всеми представителями государственной власти». «Я прошу правительство незамедлительно внести мне предложения, чтобы снова подтвердить узы доверия, которые, естественным образом должны существовать между французами и теми, кто их защищает...» Еще добавил: «Я верю в наши свободы, гарантом которых являюсь. Свобода слова и свобода печати. Я никогда не переставал защищать эти принципы и всех тех, кто их воплощает». И даже зачем-то сослался на иностранных вредителей: «защищал и защищаю» — «в том числе перед лицом тех, кто из-за границы осуществляет проект, чтобы их ослабить». Пообещал президент защищать и святую для французов «свободу протестовать». Но попросил «выражать свои убеждения и требования без насилия и давления». Есть в тексте и афоризм: «Франция — страна порядка и свободы, а не свободного насилия и произвола».

Но сегодня на митинге в Париже и других городах манифестанты произносили другие слоганы и несли другие транспаранты.

«Большой брат не следит за тобой». Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

«Я — Мишель З.». Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

«Все полицейские — <...>» Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

«Ты забыл этих псов». Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Парижский марш, к слову, сначала был запрещен под предлогом «сложной санитарной обстановки»,

протестующим разрешили только стоять на Площади Республики. Но журналистские профсоюзы и правозащитные организации, объединенные в коллектив для борьбы с принятием закона («Stop loi Sécurité globale» («Стоп закону о глобальной безопасности»), заявили префекту полиции Парижа, что все равно пойдут маршем, как и планировали — от Площади Республики до Площади Бастилии. В итоге марш разрешил суд — хотя и без этого он бы состоялся: французы не раз обходили такие запреты.

P.S. На марш вышло явно больше 50 тысяч человек. По большой площади Республики почти невозможно передвигаться. Эта манифестация может стать самой массовой за время правления президента Макрона.

* Премьер Кастекс сначала объявил, что создаст «независимую комиссию» для доработки ст. 24, но после резкого несогласия более близких к президенту людей — главы его фракции в нижней палате Кастанера и председателя Нацсобрания Феррана, подкрепленного мнением большинства парламентской оппозиции — вынужден был дать задний ход.