Противники запрета фотографировать полицейских устроили погромы в центре Парижа. Силовики применили газ

Более 50 тысяч протестующих вышли на «Марш свобод» в Париже с требованием не принимать закон «О глобальной безопасности», запрещающий снимать на фото и видео сотрудников силовых структур. Об этом сообщает корреспондент «Новой» с места событий.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Манифестация стала самой массовой за время правления президента Эмманюэля Макрона. Через несколько часов после начала акции протестующие столкнулись с полицейскими кордонами.

Силовики применяют слезоточивый газ, слышны разрывы неясного происхождения. Протестующие отвечают камнями и бутылками.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Люди бьют стекла на остановках транспорта и поджигают автомобили, светофоры, а также предметы инфраструктуры города. Мощный костер разгорелся на бульваре у площади Бастилии, пожарные пытаются прорваться сквозь огромную толпу. Также загорелось здание Банка Франции (его потушили около 20:00).

Банк Франции. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

На месте работают пожарные расчеты. Пропускная способность мобильного интернета ограничена, отмечает корр «Новой».

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Информация о задержаниях отсутствует. Полиция вытеснила демонстрантов с площади Бастилии, но почти сразу отступила, а затем заблокировала все выходы с площади Бастилии.

После 20:00 началась жесткая фаза противостояния погромщиков и полиции. Отступления сменяются контратаками. На площади почти беспрерывно висит слезоточивый газ.

Накануне протестов во Франции произошло несколкьо случаев полицейского насилия. Эти эпизоды совпали с принятием закона «О глобальной безопасности», который критикуют журналистские профсоюзы страны, правозащитные организации и главный омбудсмен Франции, Еврокомиссия и ООН.

Статья 24 нового закона предполагает назакание в виде года тюрьмы и 45000 евро штрафа за распространение изображения лица или любого другого элемента идентификации полицейского, военного или жандарма в момент выполнения профессиональных задач на операции. Санкция применяется только в случае, когда человек распространяет снимок или видео с целью навредить силовику. Изменения коснутся также закона 1881 года о свободе прессы.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Также закон позволяет силовикам носить оружие в нерабочее время и использовать дроны.

Нижняя палата парламента (Нацсобрание) уже приняла закон, на январь запланировано рассмотрение в Сенате.