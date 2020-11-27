Контролировать нельзя, но можно закошмарить

Пару лет назад, когда был бум ICO и биткоин показывал свои максимальные значения, нам обещали, что в России появится самое дружелюбное законодательство по отношению к криптовалютам и органы власти создадут у нас в стране чуть ли не крипторай для проектов, которые хотят работать с этими технологиями.

Однако подготовка закона, призванного регулировать рынок криптовалют, сильно затянулась, и лишь во второй половине 2020 года нам показали legal framework (правовую рамку. — Ред.), которую в реальности собираются создавать для отрасли на территории Российской Федерации. За эти годы ветер подул совсем в другую сторону. Многим криптоэнтузиастам и предпринимателям, которые уже работают в сфере технологий распределенных реестров (то есть блокчейна. — Ред.), подход, предложенный в новом законе «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), не пришелся по душе. В анонсированном Минфином пакете поправок к закону о цифровых финансовых активах предусматриваются достаточно жесткие санкции. В

отсутствие отчетов об операциях с криптовалютами на сумму более 45 млн предпринимателю может грозить уголовная ответственность.

Кроме этого, есть много вопросов к самому закону «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), который вступает в силу уже с 1 января 2021 года.

Прежде всего, хотя в законе описаны основные технологии и дано определение цифровых финансовых активов, он оставляет открытым вопрос о том, что понимать под криптовалютами и что разрешается с ними делать. Законом о ЦФА, по сути, была поставлена точка в долгих юридических дискуссиях по поводу правовой природы криптовалют и токенов, созданных на технологии блокчейн. Однако законодатель избегает слова «криптовалюта» и вместо этого использует словосочетание «цифровая валюта». Законом установлено, что в качестве объекта гражданского права отныне цифровая валюта приобретает статус имущества во всех отношениях, связанных с антикоррупционным, антиотмывочным правом, банкротным и исполнительным правом. При этом закон прямо говорит, что цифровая валюта не может быть использована в качестве денежного эквивалента для оплаты услуг или товаров, что, конечно, не соответствует самой природе криптовалюты, ее прямому функциональному назначению, для которого она и была создана.

Революция биткоина произошла именно потому, что благодаря ему каждый человек на Земле, лишенный доступа к банковскому счету, получил возможность приобретать и продавать распределенный финансовый актив, оплачивать им товары и услуги.

К сожалению, закон о ЦФА поставил точку в этом вопросе: криптовалютой владеть можно, но расплачиваться ею нельзя. И при этом правовая защита владельцем криптовалют будет предоставляться только в случае добровольного декларирования их в налоговый орган. В случае если что-то произойдет с вашими незадекларированными криптоактивами, государство не будет защищать ваши права как права собственников иного имущества и вещных прав.

Один из спорных моментов, связанных с поправками в КоАП, — это абсолютно неадекватные размеры административных штрафов вплоть до 500 000 рублей, особенно если такие штрафы сравнивать с другими административными составами. Это действительно значительная сумма для большого количества россиян. Штраф на такую сумму может очень сильно ударить по карману любого лица, которое обладает криптовалютой, и при этом привести к изъятию криптовалют. Такая мера ответственности является не менее жесткой, чем уголовная. Изначально регулятор предполагал взять под контроль лишь точки входа и выхода в фиатные деньги, то есть обменники и криптовалютные биржи. Но как мы видим из последнего законопроекта,

Минфин решил пойти по пути запугивания всех участников крипторынка из-за невозможности его прямого контроля.

Саркис Дарбинян из Роскомсвободы и Иван Бегтин, эксперт в области цифровых данных OpenData

Почему российские власти не любят криптовалюты?

Власти любой страны относятся к криптовалютам настороженно, потому что понимают, что криптовалюта ставит под сомнение экономическую систему и классические финансовые институты, а соответственно и саму государственную власть, которая лишается контроля над финансовыми транзакциями и взаимоотношениями между гражданами и бизнесом. При этом наиболее стабильные экономические режимы относятся к криптовалютам более лояльно. Чем менее устойчива экономическая система и чем более централизована исполнительная власть, тем больше опасений вызывают вопросы, связанные с оборотом криптовалют, поэтому мы видим, что запреты в основном происходят в тех странах, в которых осуществляется достаточно жесткий контроль экономики и политической жизни, по примеру Китая («цифровой юань» криптовалютой считать нельзя, так как он выпускается и контролируется одним эмитентом), Вьетнама, Бангладеша и других.

Здесь кто-то может возразить на примере проекта Gram Павла Дурова, что и в США не рады подобного рода амбициозным криптовалютным проектам, но это не совсем так. Причиной фиаско Telegram с токенсейлом в Америке стали и собственные ошибки Дурова, и команды американских консультантов, которые выводили его продукт на американский рынок и которые пришли к однозначному выводу, что Gram не является ценной бумагой. Американские регуляторы же пришли к совершенно иному выводу (и действительно токены Gram скорее обладали свойствами ценной бумаги). В случае соблюдения американского законодательства в области ценных бумаг, Gram мог вполне бы развиваться на территории США, в этой стране есть много других криптовалютных проектов, которые успешно там продолжают развиваться.

Читайте также Трагедия Telegram. Кто станет покупателем мессенджера после краха криптовалютного проекта Дурова

Америка до сих пор является одним из крупнейших рынков в части оборота криптовалют — юрисдикцией, в которой работают многие компании в этой отрасли. Хотя, естественно, Америка не является идеальной площадкой для запуска криптовалютных проектов из-за сложного регулирования и достаточно высокой стоимости содержания компании. Это особенно важно для молодых проектов, которые запускаются в сфере финтеха. Они выбирают чаще в качестве домашней юрисдикции такие территории, как Белиз, Кипр или Гибралтар, в которых намного проще вести бизнес.

Как взгляды российских властей на криптовалюту менялись в последнее время?

На волне первого интереса к криптовалютам все были заинтересованы в том, чтобы заработать на них деньги. Это отчасти была мотивация для чиновников и депутатов не ограничивать хождение криптовалют, ведь многие из них были сами токенхолдерами — владельцами цифровых активов. К 2017–2018 годам многие из этих проектов оказались нежизнеспособными, а некоторые — откровенно мошенническими. Американские финансовые власти предприняли несколько шагов к регулированию рынка. Если мы посмотрим глобально, то регулирование идет не к запрету криптовалют, а к внедрению обязательных процедур KYC (know your customer) и AML (anti money laundering), которые существуют на традиционных финансовых рынках. Почти на всех крупнейших биржах были установлены обязательные правила, когда оператор должен идентифицировать своего клиента в целях соблюдения антиотмывочного, антитеррористического законодательства и соблюдения действующего в стране налогового законодательства.

Читайте также Новые DeFiниции. О криптопузырях и революции в финансах

Так что изменение криптовалютного регулирования в России я бы не связывал напрямую с политической ситуацией, так как она в России стабильно плохая уже на протяжении многих десятилетий в отличие от нестабильных криптовалют.

При этом для российских властей криптовалюты все же могут быть проблемой в связи с возможностью финансирования криптовалютой различных (и не всегда лояльных к власти) некоммерческих и политических организаций и партий. Сейчас государство серьезно озадачено этой проблемой.

Стоит вспомнить хотя бы недавно принятый закон об иностранных агентах. Конечно, власти понимают, что контролировать традиционные источники финансирования намного проще. Мы знаем, что был определенный скандал и с криптоактивами Фонда борьбы с коррупцией, который ведет свои расследования на донейты. Все счета Фонда под арестом, личные счета Навального и его супруги тоже арестованы в связи с вынесением ряда судебных решений. Любую организацию можно задушить, перекрыв ей все финансовые потоки. Единственное, что не может сделать государство, это перекрыть потоки биткоина и других криптовалют, и это, конечно, является определенным вызовом и желанием контролировать эту сферу целиком.

Криптовалюта может использоваться как для вполне легальных, так и в нелегальных целях, и при этом имеет огромные перспективы для финансирования действительно независимых некоммерческих организаций и фондов политических партий, для которых принцип анонимности имеет крайне важное значение, особенно в нашей российской действительности, где государство может преследовать не только сами организации, но и лиц, которые осуществляют их финансирование, помогают им. Биткоин и другие криптовалюты обеспечивают тот самый высокий уровень анонимности, который крайне важен в подобного рода вопросах, позволяя любому финансировать любую понравившуюся ему организацию не только в России, но и по всему миру. Возможность использования криптовалюты для подобных организаций является крайне важным, потому что они могу обеспечить их реальную финансовую свободу и независимость для реализации поставленных перед такими организациями задач.

Чего ждать российскому криптосообществу?

Конечно, закон о ЦФА и текущий законопроект с поправками в КоАП и УК трудно назвать тем самым регулированием, которое позволит активно развиваться российскому криптовалютному сообществу. Закон скорее отсылает к «новому дивному» деанонимизированному криптомиру, который хотят создать российские власти.

Хотя, сказать по правде, это и не самая худшая версия закона из тех, которые мы видели. По крайней мере, из последней версии исчезло несколько уголовных составов, но в настоящий момент на обсуждении уже лежат поправки, которые предусматривают весьма странную ответственность лишь за факт наличия незадекларированных криптовалют, причем начиная с весьма скромных сумм. В случае наличия транзакций и наличии активов на криптовалютных кошельках к лицу может быть применена административная и уголовная ответственность. Мне кажется, это странным, потому что есть общий уголовный состав за неуплату налогов в крупном размере, и здесь на самом деле не так важно, что у тебя: движимое имущество, криптовалюта, ценные бумаги. В данном случае мы видим совершенно другой подход.

Уже само обладание незадекларированной «крипты» с определенным количеством транзакций может привести к возбуждению уголовного или административного дела.

При этом, конечно, никаких реальных механизмов отслеживание наличия криптовалюты на кошельках россиян до настоящего момента нет, и нет никакой возможности заставить человека передать свои приватные ключи, которые позволят иметь доступ к криптовалютам и распоряжаться ими. Даже в случае наложения юридического ареста на криптовалютные активы, нет никакой возможности эти активы забрать, если только лицо самостоятельно не предоставит ключи доступа.

Скорее всего, многие предприниматели, которые собирались либо уже начали работу, связанную с децентрализованными технологиями, будут медленно мигрировать в другие, более приемлемые юрисдикции, и это может сказаться как на оттоке части капитала и утечки мозгов, так и на том, что иностранные инвесторы, заинтересованные в подобных проектах, вряд ли придут на российский рынок ввиду очевидно высоких правовых рисков.

Автор — управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center, сооснователь «РосКомСвободы»