Центробанки накачали крипту

Курс биткоина снова взлетел до исторического максимума, хотя казалось, что «пузырь» криптовалют сдулся еще несколько лет назад. Стоимость биткоина по сравнению с мартовскими минимумами выросла на 374% и превысила $18 тысяч (на пике популярности в 2017 году биткоин продавался по $20 тысяч). Сегодня самая популярная криптовалюта в мире установила новый рекорд по общей капитализации — $341,95 млрд. Для сравнения: суммарная капитализация рынка золота составляет $9 трлн. «Новая газета» попросила управляющего директора инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгения Когана объяснить причины новой «криптолихорадки» и оценить ближайшие перспективы биткоина.

— Чем на этот раз вызван стремительный рост курса биткоина?

— Это напрямую связано с денежной накачкой рынков, с [антикризисными] программами количественного смягчения, которые идут со всех сторон: это и Банк Англии, и ФРС, и российский Центробанк — все эти свеженапечатанные деньги давят на стоимость активов. Обратите внимание: например, медь в марте стоила меньше $5 тысяч, сейчас она уже пробила $7 тысяч наверх. Алюминий тоже стремительно летит вверх. И так со всеми «коммодитис» (биржевые товары, которые активно торгуются на рынках. — Н. Г.). Происходит и рост стоимости акций компаний. То же самое с биткоином: огромная денежная масса расползается во все стороны.

Кроме того, биткоины и вообще криптовалюты – это некий ответ человечества на то сумасшествие с регуляцией, которое сегодня происходит.

Регуляция растет, гайки закручиваются, спрос на криптовалюту возрастает. Объединение этих факторов толкает цены наверх.

— Влияние этих факторов сохранится в среднесрочной перспективе, то есть криптоактивы продолжат расти?

— Еще относительно недавно мы видели биток по $5–6 тысяч, а сегодня мы уже приближаемся к $20 тысячам. Факторы, которые влияют на рост биткоина, действуют уже в течение достаточно продолжительного времени. И, скорее всего, еще будут действовать. Денежная накачка явно продолжится: люди будут еще какое-то время сидеть на карантине, и центробанки будут помогать экономике еще 4–6 месяцев. Ультранизкие ставки в Европе будут держать еще, как минимум, два года точно. Ультралиберальная монетарная политика, плюс накачка, плюс пакеты помощи — это не на пять минут, и это не прекратится в ближайшее время. Так что я думаю, что потенциал роста и «коммодитис», и криптовалют еще есть.

Евгений Коган. Фото из соцсетей

— Чем нынешний рост отличается от «криптолихорадки» три-четыре года назад?

— Природа роста курса биткоина сейчас частично та же, что и в 2017 году, но тогда был больше ажиотаж, а сегодня, скорее, та самая денежная накачка, регуляция и ужесточение финансовой регуляции приводят к росту цен на криптоактивы как на некую альтернативу.

— Говорят, что с помощью покупки биткоинов инвесторы страхуются от инфляции, которую может разогнать сверхмягкая денежная политика. Есть ли основания для таких опасений?

— Мировые центробанки мечтали бы, чтобы начали расти инфляционные ожидания и инфляция. Они переходят к политике таргетирования и очень хотят, чтобы инфляция, возможно, была даже больше, чем планируемые 2%. Если растет инфляция, то люди бегут покупать различные товары и услуги, они готовы платить за них больше. То есть инфляция сейчас миру не помешает, но, к сожалению, пока преобладают дефляционные тенденции, а это гораздо серьезнее.

— Почему биткоин воспринимается как защитный актив, несмотря на такую непредсказуемость курса?

— Защитными активами являются только короткие на погашение облигации сверхнадежных компаний и государств, у которых хорошая финансовая дисциплина. Если люди называют биткоин защитным активом, наверное, они не совсем понимают природу защитных активов, потому что даже такой традиционный защитный актив, как золото, можно называть защитным только с очень высокой степенью условности. Золото защищает и от инфляционных процессов, и от геополитических проблем, но от падения рынка — совершенно не защищает.

— Сможет ли биткоин однажды обойти золото по общей капитализации?

— Мы можем предполагать тренды, но проблема в том, что оценить стоимость битка невозможно. Сейчас будет много аналитиков, которые ударят себя пяткой в грудь и приведут свои аргументы, но это все из области хиромантии. Нормальный человек, который считает себя экономистом, предсказывать, что будет, в данной ситуации не станет, это просто профессионально неэтично. У нас просто нет механизма оценки стоимости криптовалют.

— Как криптовалюты применяются в экономике?

— Многие люди используют криптовалюты как средство платежа, если не в магазинах, то между собой. Многие бизнесы принимаю крипту как оплату различных товаров или услуг. Возможно, какие-то виды крипты используются чаще. Изменились предпочтения поколений:

для молодежи, рожденной после 2000 года, нормально рассчитаться криптой, так же как купить Tesla за нереальные деньги.

Просто потому что это прикольно. Это другой мир.

— Рост стоимости биткоина может как-то повлиять на курс рубля, например?

— Если честно и коротко, то нет. Наша экономика никак не зависит от курса биткоина. От этого зависит благосостояние отдельных людей, которые этим занимаются и у которых есть запасы биткоинов. Но к экономике России это не имеет никакого отношения.

Ксения Котченко — специально для «Новой»