ФСБ закинула «Сеть»* в столицу

Приговор по «делу "Сети"»* вступил в законную силу. В ближайшее время семерых фигурантов отправят на этап. Пензенское ФСБ решило перед тем подсуетиться, и буквально на днях двое сотрудников спецслужб добивались, чтобы Максим Иванкин и Арман Сагынбаев дали показания на несуществующую террористическую ячейку в Москве.

Им предлагали сотрудничество в обмен на хорошие условия содержания в колонии.

Защита фигурантов дела предположила, что, возможно, придется столкнуться с новым витком развития дела «Сети». Теперь уже в Москве.

По версии ФСБ, организация «Сеть» начиналась с боевой ячейки в Пензе. Участники движения якобы ставили своей целью дестабилизировать обстановку в стране, собирались провести теракты во время президентских выборов в марте 2018 года и во время чемпионата мира по футболу. Будто бы организация имела межрегиональные ячейки в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и в Беларуси. Пензенские и питерские спецслужбы почти одновременно, как они считают, всех поймали.

Согласно приговору, в период с июля по август 2016 года Пчелинцев объединил единомышленников из регионов РФ в террористическое сообщество «Сеть», в состав которого вошли группы «5.11», «Восход», «Марсово поле», «Иордан СПб», «Мск».

Пензенская ячейка называлась весьма удачно для обвинения – «5.11», то есть якобы 5 ноября. Именно на 5 ноября 2017 года была намечена так называемая революция Вячеслава Мальцева, она же — дело «Артподготовки», запрещенной в России организации.

У защиты насчет этих цифр другая версия. «5.11» — это название пензенской команды игроков в страйкбол. Название пензенцы посчитали крайне удачным. «5.11» — это известный бренд одежды, который, в том числе, предлагает обмундирование для этой игры.

В Питере было две группы — «Марсово поле» и «Иордан». Фигуранты дела также утверждают, что это были названия страйкбольных команд. Но обвинение считает, что страйкбол — это способ «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». И военные судьи полностью поддержали ФСБ.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Максима Иванкина, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева к срокам от 6 до 18 лет. Судебная коллегия признала их виновными в создании террористического сообщества и подготовке к насильственному свержению конституционного строя. Процесс длился восемь месяцев.

Дмитрий Пчелинцев. Фото: Алексей Обухов

Практически на каждом заседании фигуранты заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Однако их не услышали как во время разбирательства в первой инстанции, так и при рассмотрении апелляционных жалоб. Приговор оставили без изменений. Так называемой питерской ячейке вынесли приговор 22 июня. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании назначил Виктору Филинкову 7 лет колонии, а Юлиану Бояршинову — 5,5 года. Защита обжаловала приговор, и сейчас участники дела ожидают, когда Апелляционный военный суд назначит дату заседания.

Удивительно, но следствие довольно быстро забыло про московские и белорусские ячейки, упоминания о первоначальной версии сохранились разве что только в Википедии. Ни одного из участников столичной ячейки «Сети» следствию установить не удалось. По материалам дела они проходят как неустановленные лица. В феврале этого года был опубликован список из материалов дела о разбитом окне офиса «Единой России», по которому проходит аспирант МГУ Азат Мифтахов. В данном списке упоминалась некая «московская ячейка «Сети» и указывались ее предполагаемые участники: некие «Николай», «Алексей» и Витусевич А.П., а также упоминаются связи с белорусскими анархистами и активистами из Минска и Бреста.

Азат Мифтахов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Спустя столько времени ФСБ все-таки озаботилось «московским представительством «Сети». На этой неделе двое сотрудников пензенских спецслужб встречались в СИЗО с Максимом Иванкиным и Арманом Сагынбаевым. Фээсбэшники предлагали им сотрудничество. Как рассказал «Новой» адвокат Иванкина Константин Карташов, его подзащитному сообщили, что в ФСБ уже в курсе, что отбывать наказание он будет в чувашской колонии.

«Ему сказали: "Ты понимаешь, Максим, можно хорошо сидеть или как повезет".

Предупредили, что в скором времени к нему могут приехать сотрудники столичного ФСБ, и требовали, чтобы он им дал показания по участникам «московской ячейки», — сказал Карташов. Также сотрудники ФСБ предлагали принести осужденному фотографии, чтобы он показал, «кто есть кто».

По словам матери Сагынбаева Елены Стригиной, к ее сыну также в СИЗО приходили два сотрудника ФСБ и заставляли дать показания. Арман болен туберкулезом, фээсбэшники сказали, что, «если он беспокоится о своем здоровье, то ему нужно помочь им». «Они ему сказали, что его этапируют в Самару, и туда придут их коллеги. Я полагаю, что хотят состряпать «московскую «Сеть». По делу уже есть пензенские и питерские ячейки, с белорусской не получилось, видимо, у них есть кто-то на примете «московской ячейки». Они просили Армана, чтобы он дал на них показания», — добавила Стригина.

Фигуранты по «делу "Сети"» в зале суда. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В пензенском управлении ФСБ журналистам «7x7» не стали ничего комментировать, сославшись на запрет из Москвы. В центре общественных связей ФСБ от общения категорично отказались.

«Комментариев давать вам не буду по этому делу, хотите вы этого или не хотите», — сказали «7x7» на Лубянке. «Они (сотрудники ФСБ. — Ред.) изначально придумали межрегиональное террористическое сообщество, — отметила защитник Пчелинцева Оксана Маркеева. — В обвинительном заключении моего подзащитного написано, что он якобы ездил на территорию Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области для того, чтобы создать террористическое сообщество «Сеть». С неустановленными лицами якобы встречались, и неустановленные лица якобы дали согласие. Откуда силовикам известно, дали они согласие или не дали, если логически рассуждать?»

Маркеева пояснила, что сейчас находятся на слуху дела «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации), «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признанной в России террористической и запрещенной партии). «Одно дело где-то прошло, и начинают по всем регионам собирать аналогичные дела, такая воронка получается. В которую попадает бесконечное количество жертв. Точно так же хотят сделать с делом «Сети». Они якобы раскрыли две ячейки в Санкт-Петербурге и в Пензе, а теперь им надо в Москве», — считает адвокат.

* Запрещенная в России организация