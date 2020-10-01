Пытки и фальсификации не интересуют

Рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов «Сети» (запрещенная в России организация) продолжается уже месяц. Все это время семеро осужденных и их защитники пытаются оспорить гигантские сроки наказания, требуя признать итоговое решение Приволжского военного суда незаконным и отменить приговор.

По мнению адвокатов, доказательства вины по делу были получены с серьезными нарушениями: пытки, угрозы, шантаж.

А некоторые материалы вовсе сфальсифицированы, заявляет защита. Однако судьи не хотят ничего слушать об этом и отклоняют почти все ходатайства адвокатов.

В зависимости от роли каждого тройка военных судей признала фигурантов виновными в создании и участии в террористическом сообществе. Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6 лет. Пятерым из них предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, а Куксову и Сагынбаеву — в колонии общего.

Апелляционные баталии проходят сразу в двух судах. Фигуранты с защитниками находятся в здании Пензенского областного суда, тройка судей слушает их по видеосвязи из Апелляционного военного суда, который расположен в подмосковном городке Власиха. Это закрытый военный город, попасть туда можно только по пропускам, добраться тоже непросто. Журналистам и всем слушателям дали возможность следить за процессом по видеотрансляции, которую организовали в зале рядом с контрольно-пропускным пунктом.

Родные и друзья фигурантов поддерживают их прямо из пензенского суда. Это единственная возможность лишний раз увидеться, поговорить. Хотя бы пять минут. Конвоиры недовольно кряхтят, но дают мне возможность перекинуться парой фраз с Ильей Шакурским. Он говорит, что внимательно следит за новостями и шокирован последними событиями. Спрашивал про уголовное дело автора «Новой» Виталия Шклярова, получил привет от бывшего фигуранта по делу «АБТО» (организация признана запрещенной) Ивана Асташина, который недавно вышел из мест заключения.

Фигурант дела «АБТО» Иван Асташин после почти 10-летнего заключения. Одним из первых его желаний на свободе было прокатиться на велосипеде. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Непросто проходит общение родителей с Василием Куксовым. Им приходится перекрикиваться, чтобы услышать друг друга. Его в вместе с Арманом Сагынбаевым содержат в отдельной клетке от остальных осужденных, потому что в СИЗО они заразились туберкулезом.

Последние шесть заседаний адвокаты и их подзащитные приводили доводы апелляционной жалобы. Они заявили обо всех нестыковках, процессуальных нарушениях и ошибках в работе ФСБ.

В ответ прокурор отделался формальной фразой, что не согласен с позицией защиты и выступит позднее на стадии прений.

29 сентября адвокаты заявили ряд ходатайств о повторном исследовании доказательств, которые, по их мнению, проигнорировал суд первой инстанции, не дав им оценку в приговоре, или которые не были изучены совсем.

Пчелинцев просил исследовать материалы проверки по его заявлениям о пытках. Следователь Меркушев, проводивший проверку, по его словам, вставлял слова «между строк». Это явно свидетельствует о служебном подлоге и фальсификациях, возмущен Пчелинцев. Меркушев и следователь ФСБ Токарев были у него вместе в СИЗО, что подтверждается документами. Но в суде этот факт они категорически отрицают.

Дмитрий Пчелинцев. Фото: Алексей Обухов

Пчелинцев еще напомнил, что в журнале посещений СИЗО не указан визит оперативника ФСБ Шепелева.

По словам Пчелинцева, они приходили, чтобы выбивать признательные показания.

Он попросил пересмотреть заявление сотрудников о том, что в СИЗО их не было.

Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева указала на множество недочетов в протоколах судебных заседаний. В частности, показания свидетеля Зорина в значительном объеме не попали в протокол и некорректно были отражены в приговоре. Также она упомянула несколько свидетелей, показания которых тоже неверно отражены. Все эти свидетельства защита просила огласить заново или прослушать аудиозапись заседания.

Вместе с этим Маркеева попросила приобщить психолого-лингвистическую экспертизу, которая была готова через 10 дней после приговора. В ней эксперты не нашли призывов к терроризму в файлах «Положение» и «Съезд-2017». И именно это доказательство попало-таки в материалы по питерскому делу «Сети».

Защитник Шакурского Сергей Моргунов попросил огласить протокол осмотра ноутбука Lenovo, который был изъят у его подзащитного. По его словам, многие файлы на втором ноутбуке Toshiba были созданы начиная с момента задержания его подзащитного до непосредственного его исследования на улики. Он попросил провести техническую экспертизу ноутбуков, чтобы выявить несанкционированный доступ к носителям, узнать, когда и какие изменения вносились в документы.

Фигуранты пензенского дела «Сети». Фото: Алексей Обухов

Также Моргунов предложил приобщить к материалам дела публикации «Новой газеты» «Антифашистам подложили Кабанова» и «Свидетель многоразового использования», в которых нам удалось раскрыть секретного свидетеля Кабанова и доказать, что его зовут Влад Гресько и он уже давно «верный помощник» ФСБ и провокатор.

Еще один фигурант — Андрей Чернов — просил переслушать аудиозаписи некоторых заседаний, которые бы подтвердили, что протоколы содержат искаженные ответы на вопросы обвинения. Однако судьи прервали Чернова и сказали, что они рассмотрели все его замечания, которые он направил ранее. Выяснилось, что они удовлетворены частично: суд признал, что часть из них действительно написана с искажениями.

Сагынбаев просил повторно изучить протоколы обыска от 5 ноября 2017 года (в тот день его рано утром задержали в Санкт-Петербурге), протоколы осмотра ноутбуков и жестких дисков: «Коротко говоря, происходили какие-то пространственно-временные метаморфозы».

Защита Сагынбаева требовала приобщить новые заключения о состоянии его здоровья. Адвокат Светлана Байтурина обратила внимание судей на то, что оно сильно ухудшается, и Арману уже сложно ездить в суд.

Фигуранты общаются с родственниками. Фото: Алексей Обухов

Куксов и его адвокат Александр Федулов просили снова исследовать техническую экспертизу автомобиля и огласить заключение по баллистической, суд, как считают они, некорректно трактовал ее результаты. «Не побоюсь этого слова, там могут быть преступные выводы», — заявил Федулов.

Адвокат Чернова Станислав Фоменко заявил ходатайство о приобщении почерковедческой экспертизы подписей понятых (заключение эксперта находится в распоряжении редакции). Эксперт нашел признаки фальсификации. В протоколе в качестве понятых, которые приходили в СИЗО к Чернову, указаны Калентьев Павел Викторович и Строков Александр Владимирович. Эти же понятые указаны в протоколе обследования от 24 июня 2018 года, который есть в уголовном деле.

Понятые одни и те же, но в документах поставили разные подписи в разное время.

Суд первой инстанции никак не отреагировал на этот факт и не стал вызывать понятых для допроса.

После всех выступлений судьи просят Сагынбаева оформить свое ходатайство в письменном виде.

— Сколько вам нужно времени?

— 5 минут 32 секунды, — ответил Сагынбаев.

— Перерыв 6 минут, — судьи удалились из зала. В зале засмеялись.

В перерыве родители осужденных сетовали, что попасть на свидания в СИЗО-1 Пензы с каждой неделей становится все сложнее. Если на прошлой неделе для свидания в понедельник люди занимали очередь с субботы, то для свиданий в ближайший понедельник очередь начинается уже со среды. То есть родственникам буквально приходится жить рядом с изолятором, иначе потеряют место в очереди.

На следующий день, 30 сентября, с возражениями выступил прокурор Игорь Сухоруков и попросил все отклонить. Тройка судей частично с ним согласилась. Они отказались повторно оглашать все материалы, которые так или иначе касались возможной фальсификации дела. В приобщении новых экспертиз тоже отказано, поскольку материалы получены после приговора, а это приведет к неравным условиям доказывания и к оценке приговора, считает суд.

Отказано и в назначении технической экспертизы, судьи обосновали это тем, что это будет лишь оценка имеющихся доказательств.

Приобщать публикации «Новой газеты» о секретном свидетеле Кабанове тоже не захотели — у суда нет основания полагать, что он участвовал в других делах, а материал журналистов основан на их оценочном мнении.

Но есть два ходатайства, которые все-таки удовлетворены: заявление Маркеевой о внесении замечаний в протокол заседания и приобщение документов о состоянии здоровья Сагынбаева. Как уточнила адвокат Байтурина, состояние здоровья Армана вызывает большие опасения. Во время содержания в СИЗО он заразился туберкулезом. Согласно медицинским документам, за три месяца после обнаружения туберкулеза его основная болезнь — ВИЧ-инфекция — прогрессировала, и Сагынбаев находится на такой стадии, когда при следующей уже нельзя отбывать наказание в местах лишения свободы. Как пояснила адвокат, далее — терминальная стадия (СПИД) и счет жизни больного идет на месяцы.

Фигуранты дела «Сети» на судебном заседании. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

За время лечения туберкулеза состояние Армана стало хуже, доставку в пензенский суд он переносит тяжело, несколько раз падал в обморок, во время заседаний ему приходится лежать на лавочке, и он может вовсе не пережить этапа.

На этом в рассмотрении апелляции сделали перерыв до 6 октября. Защита намерена заявить ряд ходатайств об исключении доказательств и перейти к прениям.

* Организация запрещена на территории РФ

Пенза–Москва