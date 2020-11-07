Ваши немилости

За последние два срока президент Владимир Путин миловал в среднем по пять человек в год. Это в 13 раз меньше, чем при Медведеве, и в тысячу с лишним меньше, чем при Ельцине. Большинство из помилованных президентом осуждены по особо тяжким статьям: убийство, причинение серьезного вреда здоровью и наркосбыт

портрет явления Леонид Никитинский член Совета по правам человека, обозреватель «Новой» Милость творится втайне. Из какой доктрины исходят в своих решениях те, кто занимается помилованием сегодня, знают только они сами

По сообщению, облетевшему российские СМИ, королева Великобритании ходатайствовала о помиловании Стивена Галланта, осужденного в 2005 году на 17 лет лишения свободы за убийство. Образцовый заключенный Галлант 29 ноября 2019 года был отпущен из тюрьмы в Гильдию рыботорговцев в Лондоне, где проходила встреча выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных. На эту встречу пришел и Усман Хан, уже отсидевший свое за намерение взорвать Лондонскую биржу. Он напал на других участников с ножом, успел зарезать двоих выпускников Кембриджа и бросился бежать по мосту через Темзу. Прихватив из Гильдии бивень нарвала, Галлант помог задержать Хана с муляжом пояса шахида до вмешательства полиции. В этом сообщении прекрасно все: и английский зэк с бивнем над Темзой, и, разумеется, королева, которая лишь ходатайствует о помиловании перед тамошней комиссией по УДО, а главное — полная ясность в том, чем осУжденный (так это произносят в российских тюрьмах) заслужил милость Ее Величества. Воодушевленный этим сообщением, дата-отдел «Новой» решил исследовать, что происходит с помилованием в Российской Федерации, — результаты представлены ниже в тексте Дарьи Талановой. К нему я бы добавил, что при президенте Борисе Ельцине в Комиссию по помилованию, которую возглавлял писатель Анатолий Приставкин, входили не только юристы, но в разное время также: — Булат Окуджава,

— Роберт Рождественский,

— Мариэтта Чудакова,

— священник о. Александр Борисов,

— правозащитник Валерий Борщев и другие известные лица. С 2001 года, когда эта комиссия была распущена, мы знаем только, что в администрации президента вопрос курировал Сергей Иванов, а кто вошел в комиссии, созданные по его плану в регионах, широкой общественности никогда не было известно. За исключением некоторых громких прецедентов, имеющих явную политическую составляющую, — помилования Михаила Ходорковского, украинской летчицы Надежды Савченко и ряда других — об остальных помилованных президентом Владимиром Путиным (общим числом около 900 человек) широкой общественности также ничего неизвестно. Из официальных данных дата-отдел сумел понять, что милость распространяется в основном на совершивших тяжкие насильственные преступления. Отсюда можно сделать вывод, что главной причиной прощения становятся какие-то личные качества помилованных, но в чем состоят эти критерии, широкой общественности опять же совершенно непонятно. Комиссия Приставкина исходила из того, что милосердие в конечном итоге и оказывается наиболее эффективным способом борьбы с преступностью. Конечно, это весьма спорно, но из какой криминологической доктрины исходят в своих решениях те, кто занимается этим вопросом сегодня, знают только они сами. Может быть, это даже государственная тайна, которую не дай бог разгласить.

Дата-исследование. Россия: за два последних года было помиловано всего 16 человек

Фото: PhotoXPress

Количество помилований сократилось в один момент — после упразднения Путиным в 2001 году Комиссии по помилованиям. Она состояла из 13 человек, семь из которых были юристами. За всю историю работы Комиссии — с 1992 по 2001 год — было помиловано 69 856 человек. После обвинения ее в излишнего милосердии Путин заменил федеральную комиссию региональными. Состав каждой — не менее 11 человек. В итоге вопросом помилований теперь занимаются не 13, а как минимум 935 сотрудника. Однако региональные комиссии показывают свою неэффективность: правозащитники три раза обращались к президенту с просьбой реформировать систему. Максимальное количество помилований за все время работы новых комиссий, как отмечается в большом и подробном расследовании «Проекта», — 283. Это показатель 2003 года.

Снижение количества помилованных привело, как отмечает «Проект», к снижению количества ходатайств. Если в 2012 году их было 8382, то в 2015-м — 4611, а в 2018-м — 3117. В 2019 году региональные комиссии отмечали, что тенденция не изменилась.

В феврале 2019 года президент поручил придумать, как усовершенствовать процедуру формирования региональных комиссий. Однако освобожденных из мест лишения свободы стало лишь меньше.

Мы изучили указы президента о помилованиях за 2018–2020 годы. Всего было помиловано 16 человек. Половина из них — женщины. Трем, осужденным за превышение пределов необходимой самообороны во время семейных ссор, президент сократил срок до 5–6 лет лишения свободы. Трех осужденных по наркостатьям женщин, одна из которых — гражданка Израиля, президент освободил. Также освобождены две женщины, осужденные за убийства, одной из которых Путин судимость снял.

Шесть из восьми помилованных мужчин осуждены за преступления, приведшие к смерти. Еще один — гражданин Украины — был осужден за кражу. Еще про одного, помилованного в 2018-м, нет информации в открытых источниках, известны только его имя и фамилия. Всех помилованных президент освободил из мест лишения свободы, одному снял судимость.

Большинство помилованных Путиным за 2018–2020 годы были осуждены по тяжким и особо тяжким статьям: из 16 человек восемь сидели за преступления, приведшие к смерти, трое — за причинение серьезного вреда здоровью.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В 2019 году региональные комиссии рекомендовали к помилованию менее 5% ходатайств, к ним поступивших. При этом как минимум тремя комиссиями были отклонены все прошения: в Смоленске — 37, в Хабаровске — 17, в Липецке — 11.

В Ростове комиссия одобрила четыре из 150 ходатайств, в Алтайском крае было рекомендовано удовлетворить два из 129, в Чувашской Республике утвердили одно из 133, в Мордовии — четыре из 83, в Челябинске — два из 39, в Амурской области — четыре из 30.

Наиболее лояльными к осужденным в 2019 году были комиссии Курганской области, где из 59 ходатайств рекомендованы к удовлетворению 9, и Республики Бурятии, где поддержано три прошения из 15. К сожалению, лишь немногие из региональных комиссий по помилованиям публикуют сведения о своей деятельности в интернете.

Дарья Таланова, дата-отдел «Новой газеты»

от цифр — к реальности Ни одного помилования за 15 лет. Свердловская область идет на печальный рекорд

В Свердловской области с 2002 года работает комиссия по помилованию. И если в первые годы ее деятельность обсуждали с интересом, то сегодня члены комиссии стараются на эту тему не говорить. В первые три года работы комиссии к помилованию было рекомендовано 199 осужденных, из них президент России согласился с 24 кандидатами на свободную жизнь. Приступ гуманизма случился в период с 2002 по 2005 год. Больше в Свердловской области не был помилован ни один заключенный. — Сегодня в комиссию обращается меньше людей, чем обычно, — рассказала «Новой» Татьяна Мерзлякова, омбудсмен Свердловской области и председатель областной комиссии по помилованию. — С начала года было 39 обращений, мы рассмотрели все. Не знаю, какое решение примут в Москве. «Обычно у нас около 100 обращений в год, но в этом помешал коронавирус: все озабочены своим здоровьем, не до сбора справок». — (продложает) Одно могу утверждать — что подход к вопросам лишения свободы в нашей стране стал гораздо гуманнее. Случайных осужденных у нас не было. Кроме того, не так давно мы сами нашли четырех человек, дела которых стоило бы изучить на предмет помилования, мы предложим им собрать документы. Омбудсмен подчеркнула, что для нее лично имеет второстепенное значение, по какой статье Уголовного кодекса осужден человек, ее больше волнует, встал ли он на путь исправления. При этом она прекрасно понимает, что губернатор, подписывая рекомендации комиссии, категорически не согласится с тремя категориями осужденных: террористы, насильники, наркоторговцы. Со дня основания в состав комиссии входит Николай Тимофеев, советник губернатора. — За годы существования работа комиссии изменилась в лучшую сторону, — рассказал он «Новой». — Комиссия состоит из лучших и почетных граждан области. У нас в составе даже есть бывший секретарь обкома Валерий Романов, тоже авторитетный человек. К сожалению, наш собеседник не смог вспомнить, сколько из рекомендованных к помилованию было помиловано. — Мы собираемся один раз в месяц, но если обращений нет, то реже, — рассказал Тимофеев. — Из-за пандемии был перерыв, сейчас заседания возобновили. Чаще обращаются рецидивисты. Они, видимо, используют все возможные лазейки, чтобы выйти на свободу. У нас среди обращавшихся есть те, у кого по 10 судимостей. Работа комиссии очень кропотливая. «На прошлой неделе рассмотрели около 20 обращений. Никого не рекомендовали к помилованию». Что касается остальных членов комиссии, то пообщаться с ними оказалось довольно сложно. Те, кому нам удалось дозвониться, как только узнавали, о чем пойдет речь, сразу теряли интерес к продолжению беседы. В лучшем случае обещая перезвонить, они спешно заканчивали разговор, чтобы позже уже не отвечать на звонки. А почетный художник Валерий Романов (в прошлом секретарь Сверловского обкома КПСС) и вовсе сказал, что своего мнения по этому вопросу не имеет и готов подписаться под любыми словами руководителя. — Многие даже не знают о существовании комиссии по помилованию, — говорит Дарья Беляева, член общественной наблюдательной комиссии по Свердловской области. — Для осужденных более реальный путь к свободе — это УДО или амнистия. Помилований в последние годы в стране мало, потому что изменилась сама система правосудия. С момента задержания до момента приговора у нас в системе все работает на то, чтобы человека посадить, а не помиловать. Изольда Дробина, «Новая газета на Урале»,

Екатеринбург личный опыт Три отказа в помиловании. Что происходит с прошениями пожизненно осужденного Пичугина

Конвой ведет Алексея Пичугина в зал суда. Фото: Юрий Машков / ТАСС С просьбой о помиловании бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, приговоренный в 2007 году к пожизненному заключению по обвинению в организации серии убийств и нападений якобы в интересах своей компании обращался к президенту трижды: в 2016, 2018 и в 2020 годах. И всегда без признания своей вины, чего, согласно российскому законодательству, для помилования и не требуется. Все три раза Пичугину отказывали. Правда, отказывал не лично президент, а власти Оренбургской области, где он отбывает срок. Технически это выглядело так: Пичугин писал ходатайство, администрация колонии «Черный дельфин» (в городе Соль-Илецке) в течение 20 дней направляла бумагу в территориальный орган уголовно-исполнительной системы. ТОУИС в свою очередь пересылал ходатайство в региональную комиссию по помилованию. Такие комиссии почти всегда формальны, они создают лишь видимость работающего института помилования. В комиссии входят люди по региональным меркам уважаемые. Например, в последнюю комиссию, забанившую ходатайство Пичугина, входили уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов, директор Оренбургского филиала МГЮА Александр Колотов и даже директор областного краеведческого музея Наталья Еремина. Ну и люди рангом попроще — редактор областной газеты, руководители разных объединений пенсионеров и ветеранов (причем ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, локальных войн и военных конфликтов), И все эти люди всегда приходили к выводу: «чаша вины» Пичугина перевешивает все остальное. Вот что говорил журналистам в июне 2020 года член комиссии и главный редактор газеты «Оренбуржье» Юрий Мещанинов: «Отказ в помиловании комиссия приняла, учитывая тяжесть преступлений. Суд вменил [Пичугину] несколько убийств, покушение на убийство. Очень жестокие убийства, когда в машину и гранаты бросали, из трех автоматов обстрел производили. Комиссия приняла решение, что пока нет оснований для смягчения ему наказания». Про Европейский суд по правам человека, дважды требовавший пересмотреть приговоры Пичугина в силу их исключительной предвзятости, эти уважаемые люди ничего не говорили. Да и вряд ли они в курсе решений Страсбурга, установившего, что справедливого, открытого и беспристрастного суда вообще не было, а свидетелями обвинения выступали серийные убийцы и насильники, которые сами потом признались в оговоре сотрудника «ЮКОСа» в обмен на обещания смягчить им наказание (обещания оказались пустыми). Но региональная комиссия в этой цепочке, созданной для отказов и бутафории, действует не в одиночку. Эстафету перехватывает «высшее должностное лицо субъекта РФ». В случае Пичугина — губернатор Оренбургской области. Губернатор Оренбургской области Паслер отказывает Пичугину в помиловании, сославшись на решение президента Путина Губернаторы (сначала Юрий Берг, затем Денис Паслер) все три раза отказывали в помиловании. Отказы как под копирку. При этом губернаторы почему-то ссылаются на то, что это не их решение, а президента. Ведь официально прописанная процедура о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в такова: заключение региональных комиссий и губернаторов носит «рекомендательный характер». Губернатор лишь вносит представление о целесообразности или нецелесообразности президенту, за которым — «окончательное решение». Так в законе. На практике же, говорят адвокаты Пичугина, все иначе: судьба конкретного человека зависит от воли только одного лица — президента. Ведь миловал же он, минуя всякие комиссии, и губернаторов, и Ходорковского, Савченко, Сенцова… Без всякого признания вины. Вывод: Пичугина, находящегося в заключении уже 18-й год, миловать не будут. Хотя до сих пор и непонятно, видел ли хоть раз президент адресованные ему лично ходатайства Пичугина. Недавно за Пичугина просила его 81-летняя мама. Просила, правда, не президента, а патриарха Кирилла, отмечая, что это ее последняя надежда. Патриарх ничего не ответил. Четыре года назад Алла Николаевна Пичугина безответно писала и президенту. Алла Николаевна Пичугина. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Что касается Европейского суда, то как раз в тот день, когда комиссия и оренбургский губернатор в третий раз завернули просьбу Пичугина, 4 июня 2020 года, Комитет министров Совета Европы после длительного изучения кейса вынес специальную резолюцию, призывающую власти России исполнить решения ЕСПЧ по его делу. Установлен дедлайн — до 30 ноября 2020 года. Срок, когда Алексей Пичугин получит право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении, наступит в 2028 году. Впрочем, УДО для пожизненников тоже, наверное, зависит от воли одного лица. Вера Челищева, «Новая газета»