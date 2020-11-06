Существует — значит, оскорбляет

После того, как «Аль-Каида»*, афганский полевой командир и премьер Гульбиддин Хекматияр, турецкий президент Эрдоган, палестинский духовный лидер шейх Абу Али Ахмад, пакистанский премьер Имран Хан, экс-премьер Малайзии, Рамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов высказались по поводу святотатца Макрона (экс-премьер Малайзии при этом заявил, что мусульмане могут убивать всех французов), свое веское слово сказал Владимир Путин. Он предложил принять на площадке ООН закон, который защищал бы чувства оскорбленных верующих.

Это, конечно, замечательная идея.

Единственный вопрос: что именно оскорбляет чувства верующих?

Как мы знаем, террорист в Ницце, об оскорбленных чувствах которого так беспокоятся Эрдоган и Имран Хан, отрезал головы двум людям, а чернокожую уроженку Бразилии с несколькими детьми зарезал. Все погибшие посещали собор Нотр-Дам. Его чувства верующего, надо полагать, оскорбило наличие посетителей в соборе. Да и само наличие собора.

Полиция охраняет территорию собора Нотд-Дам после нападения террориста. Фото: Reuters

Причем оскорбиться террорист успел очень быстро. Он прибыл во Францию из Туниса за месяц до нападения и сразу же оскорбился.

В Вене 2 ноября чувства верующего оскорбило, по-видимому, наличие синагоги. Он отправился к ней пострелять, но синагога была закрыта, и верующий принялся бродить по улицам, оскорбляясь и постреливая. Его оскорбили четверо прохожих, которые были убиты, и еще двадцать три, которые были ранены. Судя по характеру действий верующего, эти люди оскорбляли его самим фактом своего существования. Они существовали — значит, оскорбляли.

Вообще, у оскорбленных верующих есть долгая и интересная история.

Если взять такую мирную религию света и добра, как христианство, исполненную любви к ближнему, то чувства христианских верующих, как мы знаем, оскорбляли все античные храмы и вся античная культура. Император Феодосий даже назначил специального комеса Востока — Кинегия, — который занялся боговдохновенной работой по уничтожению. В Сирии, в Апамее, был уничтожен оскорблявший чувства верующих храм Зевса; в Александрии — Серапион, вместе с которым была уничтожена и женщина-философ, знаменитая Гипатия. Она оскорбляла чувства верующих тем, что занималась философией. Гиббон подробно описывает, как, убив ее, оскорбленные верующие острыми краями устричных раковин соскоблили мясо с трупа. Пальмира была уничтожена Кинегием практически вся.

Некоторое время спустя константинопольский патриарх Иоанн Златоуст разграбил остатки знаменитого храма Артемиды в Эфесе.

Для разрушения храмов иногда использовались войска (которых так не хватало в войне против варваров), но чаще это делали сами оскорбленные верующие; часть их называлась парабалани.

Парабалани, по идее, должны были заботиться о больных и убогих; в реальности они разоряли храмы.

Оратор Либаний ярко описывал то полное уничтожение, которому, благодаря оскорбленным верующим, подвергалась вся империя: все ее прошлое, вся ее культура, крупные храмы, в которых стояли дивные статуи, и мелкие сельские храмы, в которые после сбора урожая поколениями стекался народ. Оскорбленные верующие, писал Либаний, «нападают на храм с палками и камнями и железными палками, а иногда, пренебрегая этим, — руками и ногами. За этим следует полное опустошение — сдирают крыши, сносят стены, разбивают статуи и опрокидывают алтари, и жрецы должны или сидеть тихо, или умереть».

Аналогичная история начала происходить в Китае, когда там в XVII-XVIII вв. появились христианские миссионеры. Выяснилось, что вся китайская культура: конфуцианство, даосизм, буддизм, китайские храмы и китайские ученые — все они оскорбляют чувства верующих. Исключением стали иезуиты, которые имели наглость выучить китайский язык, использовать в своих проповедях китайскую философско-религиозную терминологию и утверждать, что китайские таблички для поминовения мертвых и ритуалы конфуцианцев — есть гражданские ритуалы, которые вполне совместимы с верой в Иисуса Христа. Император Канси, благосклонно настроенный к иезуитам, даже подтвердил этот чисто гражданский характер ритуалов в своем письме папе.

Но не тут-то было! Оскорбленные верующие накатали на иезуитов папе донос, и в результате Клемент XI разразился буллой, категорически запрещавшей китайским христианам таблички для поминовения мертвых, почитание Конфуция и традиционные термины «тянь» и «шанди» в качестве обозначения христианского бога. Короче, согласно булле папы, вся китайская культура являлась оскорблением чувств верующих.

Император Канси прочел буллу, изумился и решил проблему оскорбленных христианских верующих эффективно и просто: так же, как сейчас китайцы решают проблему мусульман в Синьцзяне. В результате чего китайская культура — в отличие от античной — избежала уничтожения.

Будды в Бамиане оскорбили чувства верующих талибов*. Будд снесли. Останки Пальмиры оскорбили чувства верующих игиловцев*. Во времена Кинегия Пальмиру недоуничтожили, потому что у оскорбленных верующих тогда не было взрывчатки. Игиловцы исправили этот недочет и приняли, таким образом, эстафетную палочку, выпавшую из рук ослабевших христиан.

Разрушенный архитектурный комплекс Тетрапилон в историко-архитектурном комплексе Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс, 2017 год. Фото: РИА Новости

Чувства верующих — универсальная отмычка. Если грабить храмы и резать людей просто так, то это будет варварство, грабеж и резня. А если делать все то же самое со словами: «Они оскорбляют мои чувства верующего», — то это уже боговдохновенное дело. Существует — значит, оскорбляет. Ну что поделаешь?

Если мы возьмем первоисточник этих оскорбленных чувств — а именно Ветхий Завет, я рекомендую вам в нем книгу Чисел, гл. 31. Моисей посылает сынов Израиля на войну против мидианитян, и евреи, вырезав всех мужчин, оставляют тем не менее в живых женщин. Чувства верующего Моисея оказываются оскорблены тем, что женщин не убили. «И сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех женщин? <…> Итак, убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте…» (Чис. 31: 15–17).

А в другом месте — в частности, содержащемся в Исх. гл. 21:23, оказывается, что чувства верующих в Яхве оскорбляются любыми алтарями, любыми богами и любыми обитателями Обетованной Земли. Всех их надо предать херему — т.е. уничтожить. «Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Но не поклоняйся богам их и не служи им <…> и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их» (Исх. 23:24).

Сторонники исламской организации Хефазат-э-Ислам Бангладеш выступают против высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона. Фото: Reuters

Как мы видим, в данном случае оскорблением чувств верующих является само наличие амореев и хананеев, а также любых признаков их культуры — от алтаря до столба.

То есть без чувств верующих это — геноцид, а с ними — божественный промысел. Как там сказал шейх Абу Али Ахмад? «Халиф поведет мусульманские армии и полностью раздавит Париж».

В связи с этим хотелось бы уточнить у российских властей: что именно, с их точки зрения, является оскорблением чувств верующих. И что нам делать с теми верующими, для которых, как для префекта Востока Кинегия или как для папы Клемента XI, или как для авторов вышеприведенных текстов Ветхого Завета (в одном случае это Жреческий Документ, в другом — Элохист) оскорблением чувств верующих является само физическое наличие на данной территории людей, не разделяющих единственную правильную веру? А единственный способ снять это оскорбление — уничтожить полностью всех этих людей и их культуру?

Что делать с теми, для кого само наше существование является оскорблением?

И да, кстати. Наши записные православные скрепоносцы любят издеваться над трусливым Западом, который капитулирует перед исламом. Обращаю внимание записных скрепоносцев, что в тот момент, когда французский президент и австрийский канцлер заговорили об угрозе исламского терроризма, Кремль, после того как было озвучено мнение чеченского лидера, заговорил о защите чувств верующих.

* Организации, признанные запрещенными в РФ