Изуверство за веру

Убили человека. Учителя. Самюэля Пати. С особой жестокостью. Без прямой мотивации. За объяснение природы понятия «свобода слова», а отнюдь не за антирелигиозную пропаганду с помощью карикатур на пророка. Для Франции трагедия с «Шарли Эбдо» — живая боль. Тогда людей убили за карикатуры, теперь под Парижем отрезали голову за одно только использование рисунков в качестве наглядного пособия.

Сам античеловеческий характер преступления, совершенного родившимся в Москве чеченцем Абдуллахом Анзоровым, не оставлял иных вариантов, кроме осуждения. Это нормальная реакция любого нормального человека, независимо от пола, возраста, статуса, национальности и вероисповедания. Можно понять президента Франции Эмманюэля Макрона, по следам трагедии резко высказавшегося в адрес радикального исламизма. Часть мусульманского мира реакцию президента поняла «правильно» и соответственно прореагировала в широком диапазоне: от нового, уже тройного убийства в Ницце, совершенного религиозным фанатиком из Туниса, до прямого осуждения отдельными мировыми лидерами и просто известными людьми не террористов и терроризма, а именно Макрона.

Среди известных оказались и россияне. Запевка принадлежала защитнику постулатов веры, главе Чечни Рамзану Кадырову. Он обвинил президента Франции в том, что тот своими действиями «завуалированно призывает мусульман совершать преступления».

Хабиб Нурмагомедов

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, недавно с триумфом вернувшийся в родной Дагестан из Абу-Даби после победы над Джастином Гейджи, пошел еще дальше. Он вообще не церемонился: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

Разъяснение, данное через день, не изменило риторику: «Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей…» И в концовке эмоционального высказывания: «…пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей — его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещаний».

Ни Кадыров, ни Нурмагомедов, ни трое его коллег по единоборствам, тоже отличившихся сильными высказываниями (один из них назвал убийцу героем), даже не попытались осудить преступление.

Было очень много слов в защиту мусульманской веры и осуждение ее хулителей, которые, по мысли этих защитников, и вызывают разного рода эксцессы.

Скрытые угрозы присутствуют и в словах государственного деятеля, коим является Рамзан Кадыров, и в инстаграм-постах «самого популярного спортсмена России» Хабиба Нурмагомедова.

Кадыров, ставя в пример Макрону президента РФ, назвал Владимира Владимировича правителем. Если он так понимает подчиненность, то вассал не должен через голову сюзерена в неподобающем тоне выяснять отношения — неважно, по какому поводу, — с другим сюзереном.

Хабиб Нурмагомедов, молитва. Фото: инстаграм

Что касается Хабиба, то он далеко не в первый раз выступает жестким поборником соблюдения традиционных религиозных и моральных норм. Только раньше это касалось территории Дагестана, куда после гневного поста Хабиба не пустили певца Егора Крида и откуда чуть позже изгнали актеров слишком откровенного, по мнению Нурмагомедова, антрепризного спектакля. Сейчас же, после триумфа в Абу-Даби и признания его «величайшим бойцом всех времен», Хабиб решил выйти на мировую арену. Вот и вышел — с «тварью» и фотографией президента Франции с отпечатком то ли ботинка, то ли сапога на лице.

Скриншот инстаграма Хабиба Нурмагомедова

Хабиб после боя с Гейджи, завершившего его впечатляющую карьеру, произнес очень прочувственную прощальную речь. А еще раньше не чуждый занятиям бизнесом (в частности, отельным) Хабиб Нурмагомедов заявлял о своем желании взяться за какой-нибудь сельскохозяйственный проект.

Но, похоже, бизнес подождет, равно как и мудрость.

Да, у чемпиона мира 25 миллионов подписчиков, целая страна, но тем печальнее для поклонников курс, обозначенный их поводырем.

Ни замечания, ни тем более окрика из Кремля, который связывают и с Кадыровым, и с Хабибом особые отношения, пока не последовало. Значит, им можно.