«Женщины хотят, чтобы эта сфера жизни принадлежала им»

Консерваторы, находящиеся у власти в Польше, продолжают наступление на личные свободы женщин. До последнего времени в стране можно было легально сделать аборт при наличии у эмбриона тяжелого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. 22 октября Конституционный суд Польши признал эту норму противоречащей основному закону страны: таким образом, легальных оснований для прерывания беременности в стране практически не осталось. Ответом стали акции протеста со стороны польских женщин, которые уже выходили против подобных планов консерваторов на улицы в 2016 году. Феминистки по всему миру выражают свою солидарность с акциями протеста в Польше. Угроза консервативного поворота особенно остро переживается в современной России. «Новая» попросила высказаться о ситуации в Польше российских активисток, защищающих женские права.

Мария Алехина активистка

«Мы будем стремиться к тому, чтобы даже те беременности, которые протекают очень сложно, когда ребенок точно умрет или он серьезно деформирован, завершались родами с тем, чтобы ребенка можно было крестить, дать ему имя и похоронить», — так сказал создатель польской националистической партии «Право и Справедливость» в интервью несколько лет назад.

Его желание сбылось — в Польше теперь законодательно запрещены аборты в случаях неизлечимой болезни плода и даже в случаях, когда известно, что ребенок родится мертвым.

Увидеть противоречие между борьбой за жизнь и тем, чтобы принуждать женщину рожать мертвого ребенка, несложно. Это абсурд. Теократический и жестокий.

Решение о том, родить ли ребенка, — это непростое решение, решение родить ребенка, зная, что он родится с неизлечимой болезнью, — непростое вдвойне. И это решение беременной женщины, а не премьер-министра или «суда».

В Польше протесты. Больше 100 тысяч людей вышли на улицы и площади с требованием отставки правительства. Женщины выходят на улицы не потому, что планируют аборт, а потому, что хотят, чтобы эта сфера жизни принадлежала им. Принадлежала нам.

Уровень рождаемости нельзя поднять через насилие и запреты, он растет вместе с уровнем жизни. Сталин запретил аборты в 1936 году, уголовниками становились не только врачи, но их пациентки. В 1937-м уровень рождаемости подскочил вверх, но уже в следующем году количество нелегальных абортов превысило то, что было до запрета.

А еще началось действительно страшное — детоубийство. Те женщины, кто был не готов, не хотел рожать, но боялся уголовной ответственности, дожидались родов, а затем убивали ребенка.

Подобные детоубийства в конце 1930-х годов составляли до 25% от общего количества убийств в стране — младенцев убивали штопальными иглами, топили в уборных или просто выбрасывали на помойку.

Нищета, отсутствие образования и культуры, в частности культуры разговора о сексе, — вот реальные проблемы, решив которые можно сократить количество абортов. Для этого нужны общественный разговор, дискуссия, протест. Потому что в обратном случае — в случае, где общество лишено голоса, следующим шагом может быть законодательное закрепление идеи, что секс между людьми — только для «продолжения человеческого рода», ввод штрафа на мужскую мастурбацию (чего тратить сперматозоиды впустую) и штрафа за месячные, ведь неоплодотворенная яйцеклетка вполне бы могла стать гражданином. Например, Польши.

Зара Арутюнян психолог

В моем уме, если умножать эти два событийных ряда — очень жесткие и сильные выступления разных социальных групп против решения Конституционного суда и достаточно оперативную (они же всего 7-8 дней продлились, эти протесты) реакцию президента Польши, — то получится, что власть боится более серьезных расколов в обществе. Мягкая и толерантная политика с беженцами и в Германии, и во Франции у многих вызывает раздражение, поэтому правая повестка набирает обороты не только, как видим, в России. Маятник качнулся в правую сторону, и в Польше это проявилось в самой дремучей форме.

И в тот отчаянный момент, когда женщины просто загнаны в угол. Абортный туризм, который практикуется там, где есть подобные бесчеловечные запреты, например во многих североамериканских штатах, в условиях ковида практически невозможен. Даже при необходимости женщины не могут поехать в соседнюю страну сделать аборт.

Я, конечно, психолог, но мне сложно понять, что в голове у людей, устрожающих и так ретроградный закон. Я могу рассуждать про Милонова и про Мизулину, потому что хорошо знакома с их риторикой, но не могу сказать, почему польские деятели именно в этот момент решили устроить такой жесткач. Возможно, по глупости. Всегда есть очень набожные, очень религиозные люди, но не они движущая сила этих бесчеловечных решений. Движущая сила вот таких законов — это белые гетеросексуальные ортодоксы, желающие, чтобы женщины всегда были инкубатором для рождения детей — даже мертвых. То, что они приняли, это безумие: мы знаем, что ребенок на 98% умрет, но ты должна его выносить и родить для того, чтобы мы его покрестили и похоронили. Это за гранью добра и зла для любой европейской страны.

И это на фоне того, что папа римский, прекрасный Франциск, давал большую пресс-конференцию, призывая католическую церковь покаяться перед тем вредом, который она нанесла людям-геям. Цитирую дословно: «Эти люди всего лишь хотели любить». Даже если это фейковая цитата, позиция папы понятна, она человеческая, она гуманистическая. Трудно понять, как Польша будет дружить с Ватиканом с такой повесткой. Поэтому я рада, что у большинства польских женщин столь резкая реакция на безумные выпады правых. И мне нравится реакция польского президента, она обнадеживает, что Польша не скатится в средневековье.