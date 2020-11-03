В Польше началась вторая неделя протестов против решения Конституционного трибунала ужесточить абортное законодательство – теперь наличие у плода тяжелого и необратимого заболевания не может считаться легальной причиной для прерывания беременности. Начиная с 22 октября, женщины и мужчины выходят на марши, митинги и забастовки. В прошлый понедельник, 26 октября, протестующим удалось парализовать транспорт в более, чем 50 городах. К концу минувшей недели на марш по улицам Варшавы вышло уже около 100 тысяч человек. Это не только марши за репродуктивные права, но и жесткое требование отставки правительства.

Бригады Качиньского

Главная фигура польского антиабортного активизма Кая Годек, выступая в Сейме весной 2020 года во время рассмотрения проекта «Стоп абортам», заявила, что

«аборт — пандемия хуже коронавируса. Она приносит больше жертв, и все они смертельны».

Сейчас рядом с домом Годек появились граффити с оскорблениями в её адрес. Активистска также получила по почте тысячи вешалок — в Польше они символизируют незаконные и опасные аборты.

Крайне правый политический обозреватель и писатель-фантаст Рафал Земкевич написал в «Твиттере» в субботу: «Среди протестующих доминирует типаж агрессивной, вульгарной шлюшки». Протестующие отвечают слоганом, который можно мягко перевести: «Нечего было нас злить!» («trzeba było nas nie wkurwiać!»). Другой популярный девиз, оставшийся со времен прежних выступлений против ограничений абортов в 2016 году — «Это война» («to jest wojna»).

На акциях протеста собирается всё больше людей, а требования касаются уже не только репродуктивных прав, но и отставки правительства, необходимости инклюзивного общества и светского государства. На официальной странице Всепольской женской забастовки можно найти длинный список из около 20 требований.

С прошлой среды на акции протеста начали выходить правые радикалы. Обычно они патрулируют территорию возле костёлов, а если там ничего не происходит, то меняют тактику и выходят в толпу бить протестующих.

Так произошло в ночь со среды на четверг во Вроцлаве, где в марше участвовало до 65 тысяч человек. На видео, опубликованных очевидцами, слышны громкие женские крики и видно, как людей бьют по голове и в живот. Как минимум один человек получил ножевые ранения. Нападения также произошли в пятницу в Варшаве. Полиция задержала 37 мужчин и изъяла у них дубинки, баллончики с газом, нож и пиротехнику.

Столкновения с протестующими начались после того, как 27 октября глава правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский назвал протесты «нападениями на церковь» и призвал «патриотов» защищать свои приходы.

Праворадикальная организация «Национал-радикальный лагерь» на следующий день после выступления Качиньского заявила, что формирует «национальные бригады», которые будут защищать верующих «от провокаций неомарксистов – очередного воплощения большевизма».

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«Будьте по-божьему умны»

Римско-католическая церковь по мере возможности участвовала в политической жизни страны ещё во времена так называемой Народной Польши, за что подвергалась серьезному давлению со стороны коммунистических властей. В восьмидесятых она выступала в роли посредника между коммунистическими властями и движением «Солидарность».

Сегодня церковь продолжает оказывать сильное влияние на жизнь Польши.

Предмет «Религия» преподают в школе, а ведут его католические священнослужители или монахини. Религию также преподают в большинстве детских садов — дети на занятии разукрашивают картинки с Иисусом,

разучивают христианские песни и молитвы. По данным Института Статистики Католического Костёла, в 2018 году на «религию» в школе ходили 88% учеников, в детском саду — 84%.

Католическая церковь владеет пятой по популярности радиостанцией в стране — «Радио Мария» (Radio Maryja). Её основная аудитория — люди старше 40 лет. Радиостанция пропагандирует религиозный фундаментализм и национализм. Ксендз Тадеуш Рыдзык, основатель «Радио Мария», заявлял на волнах руководимого им радио об отрицательном отношении к туркам, арабам и евреям.

Тадеуш Рыдзык

Рыдзык и его окружение открыто поддерживают «ПиС», а выступления Ярослава Качиньского регулярно транслируются в эфире «Радио Мария». В свою очередь, члены «ПиС» открыто называют себя последователями христианских ценностей, а её депутаты ездят на праздники и паломнические поездки, организованные Рыдзыком.

Во время празднования дня рождения «Радио Мария» в 2018 году, на котором присутствовали члены «ПиС», архиепископ из окружения Тадуеша Рыдзыка пристыдил депутатов за то, что те до сих пор не ужесточили законодательство об абортах:

«Государство, которое сознательно позволяет убивать собственных детей, — это государство без будущего», —

заявил он. — Дорогие польские политики, не смотрите на остальной мир, находящийся на грани безумия. Будьте по-божьему умны и свободны. Имейте сердце».

Абортный компромисс

Как уже писала «Новая», в Польше действует одно из самых строгих противоабортных законодательств в Европе. В большинстве стран ЕС разрешены любые аборты до 12 недели беременности.

В Польской Народной Республике, просуществовавшей до 1989 года, абортное законодательство было намного либеральнее. Аборт можно было сделать по социально-экономическим причинам — например, если у матери не было денег на содержание ребенка.

Несмотря на то, что в 1992 году более 50% поляков говорили, что их устраивает старый закон об абортах, в 1993 году законодательство сильно ужесточили. Петиция с просьбой провести в стране референдум по вопросу легализации абортов, которую подписали почти 2 миллиона поляков, не помогла изменить ситуацию.

Многие политики до сих пор утверждают, что принятое в девяностых законодательство — это компромисс между консервативной и либеральной частью общества. Сегодня протестующие считают, что «компромисс» в 1990-х на самом деле заключили не левые и правые, а правительство и католическая церковь.

«Компромисс» решили пересмотреть в начале правления партии «Право и Справедливость». Тогда, в 2016 году общественный комитет «Стоп абортам» под руководством уже упоминавшейся Каи Годек собрал полмиллиона подписей под петицией в поддержку ужесточения закона об абортах. Проект предусматривал, среди прочего, тюремное заключение за незаконный аборт для врача и пациентки.

При этом два независимых соцопроса в 2019 году показали, что поляки смотрят на аборты даже более либерально, чем в девяностых:

более 50% респондентов поддержало полную легализацию абортов до 12 недели беременности. Однако проект соответствующего закона парламент отклонил, а проект «Стоп абортам», напротив, передали для дальнейшей работы.

В 2020 году польские власти решили вернуться к теме абортов, чем вызвали широкую ответную реакцию в обществе. На фоне масштабных протестов количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Польше бьёт новые рекорды. Протестующие обвиняют правительство в том, что спорный вопрос абортов затронули в разгар пандемии, фактически заставив людей выходить на улицы.

Ярослав Качиньский с такой трактовкой не согласен – по его мнению, в акциях протеста виновата оппозиция. В четверг он сказал оппозиционерам с трибуны Сейма: «Вы – преступники. Визжите, сколько хотите. <...> Вы создаете общественную ​​опасность, призывая к демонстрациям. И вы за это ответите».

Настя Подорожная, специально для «Новой»

Краков