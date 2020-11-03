«Мы больше не будем послушными девочками»

Вторую неделю по всей Польше не утихают протесты против решения Трибунала на запрет большинства абортов. Этот шаг, если он будет сделан, станет очередным этапом консервативной политики правящей партии «Право и справедливость». В новом выпуске подкаста «Что нового» говорим с корреспондентками из Варшавы и Кракова о том, про что на самом деле эти протесты, как они вписываются в польскую историю и какие пути выхода из ситуации есть у «Права и справедливости».