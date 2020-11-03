«Мы больше не будем послушными девочками»

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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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Вторую неделю по всей Польше не утихают протесты против решения Трибунала на запрет большинства абортов. Этот шаг, если он будет сделан, станет очередным этапом консервативной политики правящей партии «Право и справедливость». В новом выпуске подкаста «Что нового» говорим с корреспондентками из Варшавы и Кракова о том, про что на самом деле эти протесты, как они вписываются в польскую историю и какие пути выхода из ситуации есть у «Права и справедливости».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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