Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 121 от 2 ноября 2020

Читать номер
Сюжеты

«Мы больше не будем послушными девочками»

Как в Польше борются за право на аборт

Общество4

4
 

Вторую неделю по всей Польше не утихают протесты против решения Трибунала на запрет большинства абортов. Этот шаг, если он будет сделан, станет очередным этапом консервативной политики правящей партии «Право и справедливость». В новом выпуске подкаста «Что нового» говорим с корреспондентками из Варшавы и Кракова о том, про что на самом деле эти протесты, как они вписываются в польскую историю и какие пути выхода из ситуации есть у «Права и справедливости».

СЛУШАЙТЕ, ГДЕ УДОБНО

Castbox | Souncloud | VK | Apple Podcasts | Google Podcasts | Яндекс.Музыка

Читайте также

Не только про аборты. В Польше не прекращаются массовые выступления против политики правых консерваторов

 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
аборты, польша

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera