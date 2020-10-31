Задохнуться без лицензии

Глава Минпромторга Денис Мантуров во время осмотра медоборудования. Фото: РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 20 регионах страны наблюдаются сложности с наличием кислорода. Среди них Московская, Тверская, Омская, Калужская и Тюменская области.

«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — сообщил Мантуров.

По его словам, Минпромторг с регионами и медучреждениями сейчас в ручном режиме отрабатывает поставку медицинского кислорода. Глава министерства также заявил, что ряд регионов своевременно не подали соответствующие запросы производителям медицинского кислорода.

Зачем больницам кислород?

Монтаж системы подачи кислорода в палату для больных коронавирусом. Фото: РИА Новости

Поражение легких — одно из распространенных осложнений от коронавируса, при котором часто пациентам бывает необходима кислородная поддержка. На прошлой неделе в городской больнице №20 Ростова-на-Дону 13 пациентов задохнулись из-за перебоев в снабжении кислородом. Власти города почти сразу опровергли данное сообщение и заверили, что никаких аварийных ситуаций в медучреждениях не было. Несмотря на заявление ростовских властей, областной Росздравнадзор инициировал проверку в этой больнице.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Уже через несколько дней после появления информации о сбоях в поставке кислорода Следственный комитет заявил, что начнет искать того, кто сообщил об этой проблеме.

Врач анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, который 11 октября дежурил в моногоспитале, открытом на базе городской больницы №20 рассказал, в том числе и в «Новой газете», что проблемы с кислородом в медучреждении действительно были.

После того, как высказывания Артура Топорова появились в СМИ, с поста министра здравоохранения Ростовской области ушла Татьяна Быковская. Правительство региона сообщило, что она покинула пост в связи с выходом на пенсию.

Затем администрация Ростова-на-Дону сообщила об увольнении начальника управления здравоохранения города Надежды Левицкой, а уже 30 октября СК подтвердил возбуждение дела по факту смерти пяти пациентов в больнице №20.

Надежда Левицкая. Фото: rostof.ru

Трагедия в ростовской больнице привела к тому, что о проблемах с кислородом стали сообщать повсеместно. Олег Козырев, глава «Любергаза», который поставляет медицинский кислород в московские больницы, написал письмо первому замминистра промышленности Сергею Цыбу с жалобой на то, что

с 26 октября могут прекратиться все поставки кислорода в больницы в виду полного отсутствия сырья.

«С началом «второй волны» возникли очень большие сложности с поставщиками кислорода жидкого технического (КЖТ), которые, видимо, решили воспользоваться возможностью и выдавить нас с рынка таким образом», — сообщил он в своем письме.

Затем Козырев рассказал РБК, что после письма проблему с поставкой кислорода удалось решить.

В городе Златоуст Челябинской области врачи тоже стали жаловаться на нехватку кислорода и средств индивидуальной защиты.

«Ситуация такова, что у специалистов, работающих в отделении для больных коронавирусом в Златоусте, — жесткая нехватка самого необходимого: защитных костюмов, средств индивидуальной защиты, воды. В отделении срочно нужны материально-технические средства для быстрого реагирования и оперативного лечения. И это лишь часть того, в чем нуждаются и врачи, и пациенты. С учетом специфики конкурсных процедур приобретение и пополнение происходит долго. А действовать нужно намного быстрее», — написал бывший глава города Вячеслав Жилин на своей странице в Facebook.

Однако первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт опровергла эту информацию и назвала действия Жилина «вредительством».

Еще одним следствием ростовского инцидента стало заявление Минздрава о том, что медики должны согласовывать любые комментарии и публичные сведения о коронавирусе с пресс-службой министерства.

После этого заявления министерства все больше врачей боятся говорить с журналистами. Большинство медиков, с которыми связывалась «Новая», отказывались отвечать на вопросы о нехватке кислорода в больницах, где они работают.

«Вы же сами знаете про то, что Минздрав нам запретил. Почти везде все плохо. Не могу сказать, что у нас без воздуха прямо гибнут пациенты, как в Ростове, но знаю, что проблемы с кислородом есть», —

рассказала «Новой» медсестра одной из московских больниц, которая попросила остаться анонимной.

Как власти пытаются решить проблему

Монтаж и испытания системы подачи кислорода в палату для больных коронавирусом. Фото: РИА Новости

Росздравнадзор заявил, что запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации.

Также на фоне сообщений о нехватке кислорода Минпромторг запросил у металлургических компаний данные о возможности производства кислорода. Об этом ранее сообщил РБК со ссылкой на свои источники в крупных металлургических компаниях.

«В целях анализа установок по производству технического кислорода, которые могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий», — подтвердили эту информацию в пресс-службе Минпромторга.

Согласно данным Минпромторга, у российской промышленности имеются свободные мощности по производству баллонов для кислорода. Ряд крупных предприятий и вовсе загружен всего на 20%.

Первый замминистра промышленности Сергей Цыб, по сообщениям РБК, провел совещание с представителями металлургических компаний. Однако источник «Новой», близкий к российской металлургической промышленности, заявил, что Цыб встречался не с металлургами, а с производителями газов.

В больницы нужен медицинский кислород, соответствующий требованиям ГОСТ №5583-78, а металлургические заводы производят технический кислород, который используется для производства чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического кислорода нормами примесей оксида углерода, кислот и озона.

Однако металлургические компании в состоянии производить и кислород, необходимый пациентам с коронавирусом. Для этого им необходима лицензия,

но, согласно сообщению издания «Медицинский вестник», процесс ее получения может растянуться на два года. Директор ООО «ВиТа» Анатолий Экашев рассказал, что на получение регистрационного кислорода у его компании ушло почти два года и полтора миллиона рублей.

«В основном кислород производится в газообразном состоянии. Такой кислород нельзя использовать в медицинских целях. Он может содержать примеси и представлять опасность для людей. А вот газ в жидком виде вполне пригоден для медицинских целей. Несколько лет назад чиновники ужесточили правила лицензирования для производства медицинского кислорода», — сообщил источник «Новой».

Он также подтвердил, что получение лицензии очень долгий процесс, поэтому многие металлургические компании не имеют возможности им заниматься, несмотря на то, что у них есть мощности для того, чтобы начать производство медицинского кислорода.

Сотрудник завода по производству технических газов держит колбу со сжиженным кислородом. Технический кислород не подходит по составу для медицинских целей, но металлурги уверяют, что готовы его доработать и начать выпускать — вопрос в лицензии. Фото: РИА Новости

По данным издания «Creon», после введения ограничительных мер из-за коронавируса в апреле продажи технических газов просели на 30%. Поэтому многие компании по производству газа хотят получить лицензию и переключиться на медицинский сектор.

Лицензированием производства медицинского кислорода в стране занимается как раз Минипромторг.

В министерстве подтвердили, что есть производители, готовые при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода: «Имеются и резервные мощности — на прошедшем в Минпромторге совещании производители подтвердили, что готовы при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода, в свою очередь Минпромторг в этом случае окажет помощь с их оперативным лицензированием».

Глава Мипромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами заявил, что уже шесть специализированных компаний подали соответствующие заявки для получения лицензии, и одно из них получит ее уже в понедельник.