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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Задохнуться без лицензии
Производство медицинского кислорода, необходимого для спасения больных на ИВЛ, ограничивают бюрократические барьеры
Фариза Дударовакорреспондентка
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 20 регионах страны наблюдаются сложности с наличием кислорода. Среди них Московская, Тверская, Омская, Калужская и Тюменская области.
«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — сообщил Мантуров.
По его словам, Минпромторг с регионами и медучреждениями сейчас в ручном режиме отрабатывает поставку медицинского кислорода. Глава министерства также заявил, что ряд регионов своевременно не подали соответствующие запросы производителям медицинского кислорода.
Зачем больницам кислород?
Поражение легких — одно из распространенных осложнений от коронавируса, при котором часто пациентам бывает необходима кислородная поддержка. На прошлой неделе в городской больнице №20 Ростова-на-Дону 13 пациентов задохнулись из-за перебоев в снабжении кислородом. Власти города почти сразу опровергли данное сообщение и заверили, что никаких аварийных ситуаций в медучреждениях не было. Несмотря на заявление ростовских властей, областной Росздравнадзор инициировал проверку в этой больнице.
«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», — говорится в сообщении Росздравнадзора.
Уже через несколько дней после появления информации о сбоях в поставке кислорода Следственный комитет заявил, что начнет искать того, кто сообщил об этой проблеме.
Врач анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, который 11 октября дежурил в моногоспитале, открытом на базе городской больницы №20 рассказал, в том числе и в «Новой газете», что проблемы с кислородом в медучреждении действительно были.
После того, как высказывания Артура Топорова появились в СМИ, с поста министра здравоохранения Ростовской области ушла Татьяна Быковская. Правительство региона сообщило, что она покинула пост в связи с выходом на пенсию.
Затем администрация Ростова-на-Дону сообщила об увольнении начальника управления здравоохранения города Надежды Левицкой, а уже 30 октября СК подтвердил возбуждение дела по факту смерти пяти пациентов в больнице №20.
Трагедия в ростовской больнице привела к тому, что о проблемах с кислородом стали сообщать повсеместно. Олег Козырев, глава «Любергаза», который поставляет медицинский кислород в московские больницы, написал письмо первому замминистра промышленности Сергею Цыбу с жалобой на то, что
с 26 октября могут прекратиться все поставки кислорода в больницы в виду полного отсутствия сырья.
«С началом «второй волны» возникли очень большие сложности с поставщиками кислорода жидкого технического (КЖТ), которые, видимо, решили воспользоваться возможностью и выдавить нас с рынка таким образом», — сообщил он в своем письме.
Затем Козырев рассказал РБК, что после письма проблему с поставкой кислорода удалось решить.
В городе Златоуст Челябинской области врачи тоже стали жаловаться на нехватку кислорода и средств индивидуальной защиты.
«Ситуация такова, что у специалистов, работающих в отделении для больных коронавирусом в Златоусте, — жесткая нехватка самого необходимого: защитных костюмов, средств индивидуальной защиты, воды. В отделении срочно нужны материально-технические средства для быстрого реагирования и оперативного лечения. И это лишь часть того, в чем нуждаются и врачи, и пациенты. С учетом специфики конкурсных процедур приобретение и пополнение происходит долго. А действовать нужно намного быстрее», — написал бывший глава города Вячеслав Жилин на своей странице в Facebook.
Однако первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт опровергла эту информацию и назвала действия Жилина «вредительством».
Еще одним следствием ростовского инцидента стало заявление Минздрава о том, что медики должны согласовывать любые комментарии и публичные сведения о коронавирусе с пресс-службой министерства.
После этого заявления министерства все больше врачей боятся говорить с журналистами. Большинство медиков, с которыми связывалась «Новая», отказывались отвечать на вопросы о нехватке кислорода в больницах, где они работают.
«Вы же сами знаете про то, что Минздрав нам запретил. Почти везде все плохо. Не могу сказать, что у нас без воздуха прямо гибнут пациенты, как в Ростове, но знаю, что проблемы с кислородом есть», —
рассказала «Новой» медсестра одной из московских больниц, которая попросила остаться анонимной.
Как власти пытаются решить проблему
Росздравнадзор заявил, что запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации.
Также на фоне сообщений о нехватке кислорода Минпромторг запросил у металлургических компаний данные о возможности производства кислорода. Об этом ранее сообщил РБК со ссылкой на свои источники в крупных металлургических компаниях.
«В целях анализа установок по производству технического кислорода, которые могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий», — подтвердили эту информацию в пресс-службе Минпромторга.
Согласно данным Минпромторга, у российской промышленности имеются свободные мощности по производству баллонов для кислорода. Ряд крупных предприятий и вовсе загружен всего на 20%.
Первый замминистра промышленности Сергей Цыб, по сообщениям РБК, провел совещание с представителями металлургических компаний. Однако источник «Новой», близкий к российской металлургической промышленности, заявил, что Цыб встречался не с металлургами, а с производителями газов.
В больницы нужен медицинский кислород, соответствующий требованиям ГОСТ №5583-78, а металлургические заводы производят технический кислород, который используется для производства чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического кислорода нормами примесей оксида углерода, кислот и озона.
Однако металлургические компании в состоянии производить и кислород, необходимый пациентам с коронавирусом. Для этого им необходима лицензия,
но, согласно сообщению издания «Медицинский вестник», процесс ее получения может растянуться на два года. Директор ООО «ВиТа» Анатолий Экашев рассказал, что на получение регистрационного кислорода у его компании ушло почти два года и полтора миллиона рублей.
«В основном кислород производится в газообразном состоянии. Такой кислород нельзя использовать в медицинских целях. Он может содержать примеси и представлять опасность для людей. А вот газ в жидком виде вполне пригоден для медицинских целей. Несколько лет назад чиновники ужесточили правила лицензирования для производства медицинского кислорода», — сообщил источник «Новой».
Он также подтвердил, что получение лицензии очень долгий процесс, поэтому многие металлургические компании не имеют возможности им заниматься, несмотря на то, что у них есть мощности для того, чтобы начать производство медицинского кислорода.
По данным издания «Creon», после введения ограничительных мер из-за коронавируса в апреле продажи технических газов просели на 30%. Поэтому многие компании по производству газа хотят получить лицензию и переключиться на медицинский сектор.
Лицензированием производства медицинского кислорода в стране занимается как раз Минипромторг.
В министерстве подтвердили, что есть производители, готовые при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода: «Имеются и резервные мощности — на прошедшем в Минпромторге совещании производители подтвердили, что готовы при необходимости ввести в строй дополнительные установки по производству медицинского кислорода, в свою очередь Минпромторг в этом случае окажет помощь с их оперативным лицензированием».
Глава Мипромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами заявил, что уже шесть специализированных компаний подали соответствующие заявки для получения лицензии, и одно из них получит ее уже в понедельник.
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