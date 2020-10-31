Кислород не прошел госзакупку

Взорвавшийся кислородный баллон и сотрудник МЧС. Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

31 октября в Челябинске произошел взрыв на территории городской клинической больницы № 2, которую на время пандемии перепрофилировали под лечение больных коронавирусом.

«Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция, — заявила «Новой газете» пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева. — Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов».

По информации Минздрава, из больницы были эвакуированы 153 человека, их сначала разместили в помещениях находящегося поблизости стадиона им. Елены Елесиной. Троих пациентов, которым требовалась реанимация, направили в больницу № 1, двадцать человек определили в областную больницу № 3. Затем большинство пациентов разместили в первой больнице.

Эвакуировать также пришлось 25 жильцов расположенного рядом с больницей жилого дома: в квартирах от взрыва вылетели окна, конструкция здания могла серьезно пострадать, его предстоит обследовать на предмет безопасности проживания.

Эвакуация больных после взрыва кислородной системы. Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сразу после взрыва ввел на территории города режим чрезвычайной ситуации и собрал оперативное совещание, на котором задал вопрос о причинах случившегося. Начальник регионального ГУ МЧС Юрий Буренко заявил, что взрыву предшествовало возгорание кислородной будки, о котором пожарным сообщили в 11.16 по местному времени.

Через семь минут на место прибыла пожарная бригада, которая еще две минуты пыталась охладить кислородное оборудование. Однако избежать детонации не удалось.

Один из сотрудников челябинского МЧС рассказал «Новой газете», что причиной возгорания стала разгерметизация баллона: «Внутри станции находилось пять емкостей: трехкубовый баллон с жидким кислородом и четыре двухсотлитровых емкости. Скорее всего, при их монтаже или заправке были допущены ошибки, приведшие к разгерметизации».

Государственному Первому областному каналу в МЧС заявили, что взорвавшаяся газовая станция была смонтирована «на днях», а в день взрыва использовалась впервые. В областном министерстве здравоохранения «Новой газете», напротив, сказали, что кислородная станция в больнице «была всегда»: «Во всех больницах необходимо наличие кислорода для лечения тяжелых больных». На вопрос о том, кто обслуживал оборудование, пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева ответила, что в этом будут разбираться правоохранительные органы.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода», — заявили в СК.

Последствия взрыва кислородной системы — поврежденный фасад жилого дома во дворе по соседству. Жильцов расселили. Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Любопытный момент: на сайте госзакупок нет тендера на поставку в МАУЗ ГКБ № 2 Челябинска ни цельных кислородных станций, ни их элементов.

Последняя закупка кислородного оборудования — расходных материалов для установленного в больнице генератора кислорода «Провита-50» — согласно реестру контрактов, была совершена в сентябре 2017 года. Что за кислородная станция была установлена у стен второй городской больницы, видимо, выяснять будет следствие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился проверить все кислородные установки в регионе.