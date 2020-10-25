Закрутить лайки

Из инстаграма Светланы Радионовой

На прошлой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова стала гостьей программы Владимира Познера на Первом канале. Во время интервью Радионова предпочла не отвечать на вопрос ведущего о том, как можно оценить качество жизни россиян с точки зрения чистого воздуха, объяснив это тем, что «каждый сам должен ставить оценку», да и в целом на многие обтекаемые вопросы Познера давала не менее обтекаемые ответы. Само интервью по содержанию было не особо насыщенным, зато визуально выглядело очень красиво: всю программу на экране над участниками демонстрировались фото Радионовой исключительно из ее Instagram. В какой-то момент можно было подумать, что беседа ведется с блогером, а не с главой «карательного», по словам самой чиновницы, ведомства.

Российская политическая элита окончательно обжилась в социальных сетях. Застрельщиком этих веяний много лет стал Дмитрий Медведев, а к 2020 году значительную часть политиков и госслужащих можно увидеть в фейсбуке, во «ВКонтакте» и в твиттере (вспомнить хотя бы знаменитый аккаунт Дмитрия Рогозина). Некоторые, однако, предпочитают визуал: «Новая» нашла несколько чиновников, которые ведут страницы в инстаграме, и сравнила их активность в социальной сети с профессиональной деятельностью. Похоже, пока у них получается хорошо заниматься чем-то одним. И чего от них ожидать? Только новых красивых фоток?

Гламурприроднадзор

Светлана Радионова



Из инстаграма Светланы Радионовой

Светлана Радионова — вероятно, один из самых красивых экологических «карателей» даже без фильтров: за почти два года существования ее страницы в Instagram главой Росприроднадзора было опубликовано более 400 постов — в среднем по 4,5 сообщения в неделю. Такая активность соотносима с деятельностью профессиональных инстаблогеров, к тому же Радионова находит время и на прямое общение с подписчиками: не является редкой ситуация, когда чиновница оставляет 20–30 комментариев к своему посту в ответ на реплики фолловеров. Правда, стоит заметить, что значительная часть ответов Радионовой — это эмодзи. Особенно глава Росприроднадзора любит смайл «сердечко» в ответ на понравившиеся ей комментарии. В то же время на неудобные вопросы Радионова предпочитает не отвечать совсем.

Концептуально страница главы Росприроднадзора представляет собой микс из собственных фотографий и сообщений, связанных с работой. Фото самой Радионовой, сделанные во время поездок к местам экологических бедствий, нередко вкрапляются внутрь официального фотоотчета. Содержание самих отчетов при этом подается без особой конкретики (возможно, Радионова так понимает смысл формата инстаграм-постов). В посте от 15 апреля о «внезапной проверке недропользователей» было написано про «765 нарушений» и «357 нарушений». «Складывается ощущение, что работать в соответствии с действующим законодательством люди не готовы. Что же, это легко исправить. По итогам проведенных проверок уже досрочно прекращено действие 65 лицензий, приостановлено уже три», — написала Радионова, не упомянув ни одного названия юридического лица (что стилистически совпадает с манерой ответов в интервью Познеру).

Из инстаграма Светланы Радионовой

Пока Радионова обсуждает свои посты с комментаторами, в России продолжают происходить экологические катастрофы. Вслед за разливом дизельного топлива на Таймыре случилось массовое загрязнение океана в Авачинском заливе на Камчатке. Глава Росприроднадзора отреагировала на это на своей странице в тот же день, что и Юрий Дудь: «Ряд блогеров разместили информацию о катастрофе!!! На берегу Тихого океана, вымершем Халактырском пляже и Авачинской бухте. Мы благодарны за оперативность и неравнодушие! В свою очередь, мы с первых сообщений организовали рейд (он у нас проводится как на регулярной основе, так и по конкретному факту). Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте». При этом в комментариях чиновницу укорили в том, что о катастрофе говорили задолго до Дудя, она в ответ перевела вину на местные органы МЧС, которые должны контролировать ситуацию.

Из инстаграма Светланы Радионовой

Позже Радионова выехала на место катастрофы, разместив несколько постов об этом (в том числе с художественно поставленной фотографией со спины на фоне океана). Любопытно, что глава Росприроднадзора не использует Instagram для показа своих украшений, по крайней мере целенаправленно. Связано ли это с тем, что, по некоторым данным, стоимость серег и часов Радионовой суммарно приближается к 2 млн рублей, неизвестно.

Повелитель БАДов

Александр Прокопьев



Из инстаграма Александра Прокопьева

Еще один завсегдатай Instagram из современной политической элиты — депутат Госдумы от «Единой России» Александр Прокопьев. Он оставляет на своей странице примерно четыре поста в неделю: за почти пять лет существования аккаунта Прокопьева им было сделано около 1000 сообщений. Большая их часть — посты со своими фото на фоне природы (или, например, модный «лук» со стрелковым луком): по подсчетам штаба Навального, на создание таких фото Прокопьев, вероятно, тратит времени гораздо больше, чем на собственно депутатскую деятельность. Некоторые посты представляют собой нативную похвалу компании «Эвалар», занимающейся в том числе распространением БАДов. К примеру, в апреле в рамках работы специального Фонда социального содействия, которым руководит Прокопьев, в поликлиники Алтайского края были поставлены антисептики и защитные средства, произведенные компанией «Эвалар».

Прокопьев разместил об этом гордый пост в инстаграме, не уточняя, что глава завода — его мать (сам он тоже совладелец торгового дома).

По иронии судьбы через месяц после этого сообщения на заводе «Эвалар» случилась вспышка коронавируса. Любопытно также, что ФАС уже однажды штрафовала «Эвалар» на 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, но тут, видимо, работает принцип «пиар в инстаграме не равен рекламе», так что к постам об «Эваларе» как таковых претензий быть не может.

С другой стороны, из страницы Прокопьева не так легко понять, чем он занимается в профессиональной жизни: сообщения о рабочих встречах «утоплены» среди большого количества личных постов. В этом не было бы никакой проблемы, если бы эффективность его деятельности в Госдуме была понятна офлайн. Но в рейтинге активности депутатов он занимает место в конце второй сотни, о его встречах с избирателями известно очень мало (гораздо больше о нем известно как о лоббисте киберспорта). Зато выдвинувший Прокопьева в парламент регион испытывает большие проблемы со здравоохранением (депутат много лет входит в Комитет по охране здоровья), пару лет назад из-за этого даже устраивал публичную голодовку алтайский депутат Евгений Корчагин.

На это депутат Прокопьев, входивший в разные годы в топ-100 самых богатых чиновников России, большой любитель модных и дорогих часов, предпочитает не реагировать — ни в инстаграме, ни в реальной жизни.

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Главное, чтобы все было в кадре

Наталья Виртуозова



Из инстаграма Натальи Виртуозовой

Instagram как платформу для своего самовыражения — личного и профессионального — активно использует и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова (трудится на этой должности с сентября 2018 года). Страница Виртуозовой существует больше шести лет, в среднем Наталья публикует там примерно по четыре поста в неделю. И почти всегда является главным действующим лицом: посещает музеи и храмы, фестивали и выставки, после чего оставляет на своей странице хвалебное сообщение о том, какое прекрасное место она посетила.

«Если вы в Коломне с ночевкой — вам непременно нужно в Зарайск. Я здесь уже много и подробно писала, потому сегодня коротко: полностью сохранившийся Кремль с Чудотворной иконой Николая Зарайского и уникальным музеем (мировая находка — фигурка бизона, любопытная богатая коллекция госпожи Келлер), дом-музей с лучшей коллекцией нашего самого знаменитого женщины-скульптора Голубкиной (ученицы Родена), Доровое — имение матери Достоевского, где Федор Михайлович провел свои самые счастливые годы, чистейший Осетр, ну я могу бесконечно о Зарайске...» — типичное содержание постов Виртуозовой.

Из инстаграма Натальи Виртуозовой

Чиновница много и достаточно активно отвечает на комментарии. И вообще ее инстаграм-жизнь существенно интереснее, чем вверенные Виртуозовой сферы в Московской области. Так, вице-губернатор отвечает за контроль деятельности главного управления социальных коммуникаций Московской области, однако по факту обновляется информация на официальном сайте нерегулярно, и основной массив новостей посвящен не остроактуальному вопросу пандемии коронавируса, а сообщениям вроде «Трое жителей Подмосковья стали победителями Диктанта Победы». То есть основным направлением работы вице-губернатора Виртуозовой является, по сути, реклама деятельности правительства Московской области. Но вся деятельность Виртуозовой ограничивается посещением публичных мероприятий, после которых можно и отчитаться о бурной деятельности, и запостить очередную фоточку в «инсту».