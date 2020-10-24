«Перенести YouTube в телик»

Около месяца назад кабельный оператор «Ростелеком» отключил для своих абонентов эфир телекомпании «ТВК Красноярск». Этому нет даже формальной причины: представители «Ростелекома» ничего не объясняют, а неофициальные намеки на «спор хозяйствующих субъектов» не поясняются. Возможно, причина в непривычном формате регионального телеканала: перейдя на «цифру», ТВК вместо старых фильмов и повтора федеральных программ стал транслировать передачи с YouTube. Программы Леонида Парфенова, Ирины Шихман, Алексея Пивоварова и других знаковых для Рунета фигур выходят в эфир ежедневно, превращая телеканал в транслятора повестки профессиональных видеоблогеров. Какие проблемы в связи с этим возникают у журналистов, спецкору «Новой» рассказал генеральный продюсер «ТВК Красноярск» Вадим Востров.

Вадим Востров. Фото: Facebook

— Кому и как пришла в голову идея о том, что можно перенести YouTube в эфир телеканала?

— Год назад, запуская собственное программирование после того, как страна перешла на «цифру», мы, как и все региональные каналы, встали перед выбором: что, собственно, показывать? Было понятно, что мы не хотим походить на все региональные каналы. Они обычно работают так: у нас есть два или три синдиката, которые предоставляют пакетно сериалы, старые фильмы, какие-то повторы программ федеральных каналов. В результате все региональные каналы стали похожи друг на друга.

Нам точно не хотелось идти этим путем, а так как мы, как и все люди в миллионниках, много времени проводим в интернете, на YouTube, коллективный разум родил идею принести его в телик. Это только один из концептов канала, свои программы — утренние и новостные — у нас тоже есть.

Нужно было договариваться с блогерами о том, что мы будем транслировать их контент. Мы начали искать выходы на людей по личным связям — кто кого знал. К нам в Красноярск приехал Илья Варламов, и мы сначала договорились с ним на показ его travel-блога. Я знал через общих знакомых Леонида Парфенова, написал ему, что мы хотим показывать «Намедни» — и тоже получил на это разрешение.

Потом связались с Ириной Шихман, затем долго вели переговоры с «Ещенепознером»: мы стали показывать документальные фильмы Катерины Гордеевой и через нее вышли на Николая Солодникова.

В итоге у нас получился сплав местного контента, программ с YouTube и видео местных, красноярских, пользователей.

Сложился информационный канал, где есть новости в течение дня, есть так называемые видосы короткие и из YouTube большие форматы независимого журналистского либо околожурналистского контента.

— «Договаривались» — это какие-то денежные взаимоотношения или чисто «по дружбе»?

— Региональное телевидение сейчас, к сожалению, уже в значительной степени не является бизнесом: оно может зарабатывать только на госзаказах, поскольку рекламный рынок после перехода на «цифру» упал в 2–3 раза. У нас нет госконтрактов, мы независимый — к счастью или к сожалению, не знаю — телеканал, поэтому мы, конечно, договаривались с людьми на безвозмездной основе. Очевидно, что их федеральная аудитория в YouTube превышает количество наших зрителей. Мы со всеми договаривались, как раз исходя из этого: для вас не будет никаких минусов, вашу аудиторию мы не отнимем, зато есть возможность помочь одному из последних независимых телеканалов.

Единственная наша боль: мы хотели договориться с Юрием Дудем [о трансляции его программ] и через разных знакомых на него выходили, но Дудь занял такую позицию, что он делает антителевидение и поэтому не согласен на трансляцию своего контента.

Здание телеканала ТВК. Фото: tvk6.ru

— Как бы вы показывали Дудя, учитывая, что там очень много обсценной лексики?

— А мы все запикиваем. И у Варламова она есть иногда, и в каких-то других проектах. А у Дудя, кстати, сейчас стало меньше этого. У него было много мата год назад, а сейчас уже мы замечаем, что он стал тоже так немножко… самоцензурироваться (смеется). Мы все равно показываем Дудя, делаем специальные такие видосы-пятиминутки с цитатами его гостей.

Понимаете, это опять же вопрос о взаимоотношениях. Эти трансляции — они не Дудю нужны, а нам.

Наша логика такая: почему бы ему не помочь независимому каналу, если он топит за все хорошее против всего плохого, это чистой воды социальная вещь.

Но мы не теряем надежды, что, может, когда-нибудь сможем с ним договориться.

— По какому принципу вы отбираете программы? Это исключительно то, что подходит вам по убеждениям?

— Конечно. Разумеется, есть разные…

— Прямые эфиры Соловьева, например.

— Да. Нам, конечно, нужен честный контент. Какой смысл транслировать пропагандистов или людей вроде Артемия Лебедева, который имеет своеобразную точку зрения, но ее много и на федеральных каналах? Нам это не нужно. Потом, у нас не только политический контент.

Транслируется, например, видео с канала Андрея Курпатова или доктора Комаровского. Если же говорить исключительно про политические передачи — мы делаем упор на людей с независимой точкой зрения.

— А программы Ксении Собчак у вас есть?

— Собчак нет по той же причине, по которой у нас нет Артемия Лебедева. Здесь, конечно, есть элемент субъективизма, я не спорю: я сам не являюсь фанатом Собчак, и мы не считаем ее независимой.

— В какой пропорции у вас соотношение ютубовского контента и своего?

— Тут сложно сказать, потому что надо все смотреть в совокупности. В течение дня мы многие вещи повторяем по принципу «Бизнес ФМ» — такого переработанного информационного кольца, поэтому тут как-то в процентах сложно сказать. Но у нас каждый день есть какая-то передача с YouTube. Например, Парфенов по четвергам у нас идет, Станислав Кучер — по средам, Шихман — по субботам, «Ещенепознер» — по воскресеньям.

То есть каждый день есть какой-то «федеральный» контент, каждый день есть местный контент — и это все переплетено.

— Собственные журналисты не обижаются, что их, по сути, противопоставляют московскому журналистскому сообществу именно на уровне эфира?

— В ситуации Красноярска это так не выглядит, здесь очень высокий уровень телевидения. Наш канал вещает в HD-качестве, у нас достойные студии. Такого диссонанса, о котором вы говорите, его нет. Да, тот же Пивоваров круче формулирует, чем какие-то наши журналисты, но это хороший повод подтягиваться к его уровню.

Интересно, как на это реагируют обычные люди. Есть зрители, которые говорят: «Ой, странный такой концепт, это же все можно посмотреть на YouTube». Но так говорят только те, кто не знает специфики телевизионной аудитории. Телевизионная аудитория — это люди, во-первых, ленивые, потому что они включают телик, чтобы не искать ничего в другом месте, а во-вторых, это люди консервативные и в массе своей возрастные — скажем, 45+. Они звонили и говорили, например, о Солодникове из «Ещенепознер»: «А где вы взяли такого интеллигентного мужчину? Вот он у вас такие интервью делает…» Они думают, что это наш ведущий, которого мы нашли, они раньше не видели Солодникова и вообще даже не догадывались о его существовании.

Или тот же Парфенов, один из самых талантливых вообще людей в истории нашего телевидения: я убежден, что значительная часть его целевой аудитории находится как раз среди телезрителей, а не среди ютуб-аудитории — в отличие от того же Дудя.

Иными словами, мы людям предлагаем сервис, мы же не открываем YouTube и не ставим все подряд, мы выстраиваем сетку вещания и по какой-то внутренней логике ставим эти проекты.

Если брать цифры Mediascope, доля нашего канала выше, чем суммарная доля всех остальных местных каналов, которые как раз работают на старом телевизионном материале. В этом смысле формат абсолютно конкурентный.

Фото: tvk6.ru

— Подразумевается, что более консервативная телеаудитория одновременно более закостеневшая и в политических взглядах, а тут им предлагают журналистику, которая не стесняется говорить, что в том-то и том-то виноват условный Путин. Вызывает ли это публичное недовольство, которое, может, прорывается в виде звонков телезрителей?

— Есть такая проблема. Но она связана не столько с закостенелостью, а с уровнем пропаганды. Если бы не было пропаганды такой тотальной на других каналах, наверное, и звонков таких не было бы. Но опять же сильного диссонанса нет: ТВК сам по себе всегда был каналом с такой, протестной аудиторией задолго до перехода на «цифру». Если мы жили-жили-жили, а потом вдруг поменялись и побежали в другую сторону — это одно. Но у нас всегда было такое критическое осмысление действительности.

Обычно такие звонки бывают в период обострений: когда пропаганда начинает опять говорить что-то про «Боинг» или про отравление Навального — в такие пиковые моменты какая-то часть случайных зрителей проявляется, и они могут звонить. Но в целом, я думаю, что есть уже какой-то сформированный костяк аудитории, которая к более-менее независимой журналистике привыкла, и поэтому такой глобальной проблемы нет.

Вадим Востров. Фото: Facebook

— Навального вы показываете?

— Целиком не показываем, если вы говорите про его расследования. Про какие-то громкие расследования, которые делал ФБК, мы сообщаем в рамках новостей.

— Страшновато?

— Да. Была смешная переписка даже в фейсбуке, когда я писал пост про Дудя, что он нам не дает показывать его программы. И Навальный у меня в комментариях написал, что на свои видео дает разрешение: показывайте, мол. Я написал ему: «Алексей, если вы хотите, чтобы нас закрыли, то, конечно, мы готовы все показывать». Он написал: «Нет, я не хочу, чтобы вас закрыли». Он понимает, что, показывая его расследования целиком, мы просуществуем недолго.

— Отключение вас от «Ростелекома» может быть связано с тем, что вы выбрали путь трансляции того, что обычно на телевидении сейчас показывать уже не принято?

— Сложный вопрос. Есть маховик государства, которое, к сожалению, пытается сделать все одинаковым. При этом у меня нет ощущения, что есть какая-то установка федеральной власти конкретно нас отключить.

Ясно, что на «Ростелеком» надавила власть, но какая власть — федеральная, полпредство в Новосибирске или местные попросили их — мы точно этого не знаем. А сама позиция «Ростелекома», честно говоря, вообще вызывает недоумение, потому что никаких историй про «спор хозяйствующих субъектов» здесь быть не может, потому что они в июне заключили с нами договор, а в июле отправили нам на расторжение.

Понятно, что это было давление. Я не исключаю, что местная власть сводит с нами какие-то счеты, потому что я не думаю, что это федеральная власть до такой степени неадекватна.

Какую мы несем угрозу федеральной власти? Ну это смешно. Мы существуем на рынке 26 лет, и все-таки политический контент, о котором мы говорим, он же не составляет 90% канала, он все-таки составляет меньше 10%, наверное.

— Уже сам факт его вещания на большую телевизионную аудиторию, которая всегда была территорией пропаганды, выглядит с вашей стороны диверсией.



— Власть борется все время со вчерашним днем. Информационная среда настолько расползлась, что ее не получится полностью контролировать.

Сюжеты в инстаграме порой смотрят больше, чем сюжеты по ТВ в Красноярске. Поэтому вся эта борьба — это бессмыслица. Я понимаю, если бы мы вещали на всю Россию, и у нас была какая-то мегалиберальная повестка, но такого нет, все равно информация подается взвешенно, разные точки зрения есть.

С другой стороны, если отринуть всю эту идеологическую фигню, то мы просто говорим то, что думаем. И в 2020 году бороться с людьми, которые просто говорят то, что думают, да еще и в каком-то отдельном сибирском городе, — мне кажется, это дичь какая-то. Мне некомфортно жить в такой стране, где такие вещи возможны. Мне кажется, это неправильно, и если мы можем как-то себя вести более независимо, то надо пытаться. Иначе мы превратимся в Северную Корею — и все.

— Как на ваш концепт реагируют коллеги с других местных телеканалов?

— Мне кажется, что с завистью.

— Какой-то публичной реакции нет?

— Публичной реакции нет. Но поймите: сейчас ситуация в России такая, что у коллег взгляды от наших не отличаются. Да и у части элиты убеждения от точки зрения, например, Алексея Пивоварова и Леонида Парфенова не сильно отличаются — в том числе и у губернаторов, и у мэров. Они просто в силу трусости и в силу того, что они встроены в вертикаль, об этом не говорят, но где-нибудь в бане друг с другом вполне откровенны.

— Не кажется ли вам, что вот этот формат, когда YouTube переносится в телеэфир — это фактически признание полного поражения телевидения в современной России. Ютуб и ютуб-журналистика оказались сильнее, быстрее, динамичнее и, по большому счету, погребли под собой все российское телевидение?

— Нет, мне так не кажется. YouTube в России побеждает в какой-то части телик только потому, что в телике просто есть прямые запреты на многие вещи. И на самом деле это не YouTube победил, это телевизор проиграл.