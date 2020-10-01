«Разгром людей из 90-х»

В Красноярске обрушивают ТВК – последний здесь профессионально работающий частный телеканал, формально независимый от властей и живо откликающийся не только на коммунальные аварии и ямы на дорогах, но и на политические темы. Телекомпанию отключил для своих абонентов федеральный кабельный оператор «Ростелеком» – вроде, и не самая большая беда, поскольку у госоператора связи нет в Красноярске ни монополии, ни доминирования на рынке – таких компаний здесь больше десятка, и даже в самых зачуханных районах, в каждом бараке услуги предоставляют несколько операторов. Но это, несомненно, черная метка от власти. И уже не первая.

До этого ТВК не дали привычные субсидии от краевых и городских властей. ТВК перестали звать туда, куда звали прежде первыми. На ТВК начали наезжать по поводу и без. Сейчас поговаривают и о том, что телекомпании придется съезжать из своего здания, где оборудовано все по последнему слову техники, и если это так, то ей не выжить, и для города это очень серьезная потеря.

В 90-е в Красноярске была очень сильная тележурналистика и конкуренция на местном поле. Как по мне, так город выглядел в этом отношении куда продвинутей и круче всех, рядом не стояли даже Екатеринбург и Томск (их тоже признавали законодателями мод в региональном телевидении). И в ТВК был ток города. В нулевые еще худо-бедно держались, в десятые – покатилось с горки. Ну так и что? Форма должна соответствовать содержанию, под унылый сегодняшний контент – зачем вся эта яркость и кураж? Внутрироссийская новостная повестка уже давно исчерпывается несколькими цитатами из XIX столетия: «В России нет закона, Есть столб, и на столбе корона». «Россия – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек». Никаких тебе следов на пыльных дорожках далеких планет, никаких прорывов, все сплошь совиные крыла какие-то и зачистка ледяных пространств до блеска парадного сапога майора. И само сегодняшнее известие о «начале конца» ТВК тоже из этого темного ряда не выбивается, и эта новость закономерна и вообще-то никакая не новость, она была бы ею, если б дело обстояло иначе.

Хотя, конечно, истории с «Дождем», томским ТВ-2, красноярским «Афонтово» и ТВК в нюансах отличаются, «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (никуда, видно, нам от XIX века). ТВК, созданная в начале 90-х молодыми искренними людьми, вскоре стала телекомпанией КрАЗа (алюминиевого завода).

Поскольку им правили в те времена неординарные – скажем так – персонажи, они позволяли телевизионщикам все.

Здесь же, на этом телеканале, состоялось первое явление народу теневого хозяина Красноярска – пятничным вечером 22 марта 1996 года горожане смогли увидеть того, с кем связывали горы трупов и пороховую гарь на улицах, – Анатолия Быкова. Он в обширном интервью откровенно рассказал изумленному миллионному городу о преимуществах теневого правопорядка и своей системы ценностей. Прокомментировать на ТВК все это было некому.

А потом председатель совета директоров КрАЗа Быков, подавшись в политику, просто подарил ТВК нескольким ведущим журналистам. Компания еще долго оставалась ему благодарной и, презрев профессиональные нормы, продолжала выполнять политические заказы – гнобила Зубова и помогала Лебедю стать губернатором, потом, когда Быков объявил войну уже Лебедю, мочила, растирала в пыль генерала и его камарилью. Ну так – было за что. С конца 90-х, с приходом Путина в Кремль, а Дерипаски на КрАЗ, в Красноярске и на ТВК все начало стремительно меняться. Опущу внутренние дрязги в телекомпании, к промежуточному итогу – ТВК по-прежнему в извечном красноярском споре никелевых («Норникеля») и алюминиевых (КрАЗа) держала сторону последних, поддерживала Александра Усса (он тоже в алюминиевом лагере), дала какое-то несусветное число репортеров, ставших депутатами, при этом продолжавших вести новости, свои программы и числивших себя по-прежнему в журналистах. Востров, Клешко, Добровольская, Зайцев. Наверное, кого-то забыл. Так компания начала закатываться.

Талант погубить трудно, он сопротивляется, поэтому какое-то время еще ТВК радовало. Не только эстетически, не только лицами, но и скоростью, и лихостью, даже, бывало, остротой.

А потом Усс стал губернатором. И перестал нуждаться в прежних товарищах. Проблемы ТВК усугубились переходом телевидения на «цифру», пандемией с падением рекламных бюджетов. С канала потянулись прочь его лица.

Вадим Востров, основной владелец ТВК, в прошлом отличный журналист, публицист, документалист, потом соратник Усса по политической борьбе с Лебедем (блок «Наши»), бизнесмен (ресторанный бизнес) сейчас написал у себя в фб: «Быкова забрали, Виссариона закрыли, скоро и поговорить не с кем будет...( А вообще это какое-то новое веяние – разгром людей из 90-х, спустя четверть века».

Востров абсолютно точен:

ТВК – явление ровно оттуда, из времен свободы, яркое и нестандартное, его и зачищают. Даже тот тусклый блеск, который они сохранили от своего сияния в 90-е, для нынешнего режима нестерпим.

Все гвозди должны быть забиты по шляпку. И даже глубже. Торчать может одно (см. начало заметки, эпиграмма про столб, приписываемая Пушкину). Таков тренд.

ТВК подала в суд на «Ростелеком» – за расторжение в одностороннем порядке договора, подписанного минувшим летом. ТВК продолжает бороться. И за себя, и за право красноярцев самим выбирать, что им смотреть и кого слушать.