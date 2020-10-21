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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 116 от 21 октября 2020

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«После Шарли Эбдо теракты происходят совсем часто». Подкаст

Как Франция борется с радикальным исламом, рассказывает обозреватель «Новой» Юрий Сафронов

Общество7

Юрий СафроновНадежда Юрова«Новая газета»

7
 

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Вечером 16 октября во Франции у здания колледжа в пригороде Парижа произошёл теракт. 18-летний «уроженец Москвы чеченского происхождения» Абдула Анзоров обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. 

21 октября в Сорбонне состоится церемония прощания с учителем, его наградят орденом почетного легиона и высшей академической наградой. 

О причинах случившегося, реакции на трагедию со стороны властей и граждан, исламофобских настроениях и градусе напряжения во французском обществе — в свежем выпуске подкаста «Что нового» рассказывает обозреватель «Новой» из Парижа, журналист RFI Юрий Сафронов.

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Теги:
теракт , франция

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