«Ты записался добровольцем?»

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Студенты Омского медицинского университета с 19 октября перешли на дистанционное обучение. В ОмГМУ, по сути, объявлена всеобщая мобилизация на борьбу с распространением в Омской области COVID-19.

Решению ректората предшествовало распоряжение и.о. губернатора Валерия Бойко о «привлечении студентов и лиц, обучающихся в ординатуре, к работе медицинских организаций, в том числе к мероприятиям по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, включая участие в оказании медицинской помощи».

Сам губернатор Омской области Александр Бурков, заболевший COVID-19 по возвращении из Беларуси, где встречался со своим тезкой, не носящим масок ни при каких обстоятельствах, с 5 октября пребывает в режиме самоизоляции. Откуда 19-го обратился к омичам, призвав их «не поддаваться панике» из-за роста заболеваемости ковидом и сообщив о мерах по ее локализации, предпринимаемых региональной властью. Среди них — дальнейшее перепрофилирование под лечение больных коронавирусом стационарных больниц, а также «направление ординаторов медакадемии на работу в поликлиники и стационары».

Накануне облминздрав, исследовав потребность медучреждений региона в кадрах, признал, что с весны она увеличилась в 35 раз (сейчас не хватает около 500 медиков разных специальностей).

Предполагается, что этот пробел восполнят ординаторы и студенты ОмГМУ, которых областная власть, судя по всему, решила направить на передовую. На брифинге 20 октября вице-губернатор, глава регионального Минтруда и соцразвития Владимир Куприянов сказал: «Сегодня 372 ординатора уже приступают к работе. Они будут работать наравне с нашими специалистами и на дому, и в ковидных госпиталях. И очень важная деталь: все они будут приняты на работу, им будут обеспечены все социальные гарантии. И если они тоже будут работать с больными коронавирусом, на них будут распространяться все меры стимулирования, которые предусмотрены по закону».

Если так, то этих ребят уже нельзя назвать волонтерами. Похоже, первоначальные планы ректората и областных властей бросить молодых людей на борьбу эпидемией за пару дней претерпели серьезные изменения.

С 17 октября эта тема активно обсуждалась в паблике университета. На вопросы пользователей отвечал проректор Николай Николаев. С одной стороны, от имени руководства вуза он гарантировал, что «студенты и ординаторы не будут привлекаться к работе в «ковидных» больницах», «их не отправят в «красную зону». С другой стороны, никакой оплаты за эту работу им не обещают.

И даже в случае заражения коронавирусной инфекцией, честно информировал проректор, «никаких страховок волонтерам не предусмотрено»:

весенний указ президента, на который ссылались студенты, «не распространяется на волонтерскую деятельность».

Все желающие стать волонтерами должны подписать документ, который называется «информированное согласие». В обращении Николаева к желающим стать волонтерами сказано, что волонтерство возможно, если студенту исполнилось 18 лет. А губернатор и его зам говорят только о «старшекурсниках и ординаторах».

Получить разъяснения в самом университете не удалось. Ольга Белова, руководитель омского «Альянса врачей», успокоила: по этой теме администрация вуза комментариев не дает. Ольга считает, что ординаторы — люди взрослые («им по 23–24 года») и если подписывают договоры на такую работу, то все риски берут на себя. Ей только трудно представить, как можно совмещать такую серьезную работу с учебой, даже дистанционной. И еще Белова сомневается в том, что они получат все обещанные выплаты.

В соседней с Омском Тюмени студентов медуниверситета тоже направили на борьбу с эпидемией. Там треть медиков на больничном. Старшекурсники ТюмГМУ жаловались в местных СМИ, что их нагрузили «обязаловкой» — работой в поликлиниках по 6 часов в день — и не освободили от учебы. Это называется волонтерством, но, по словам ребят, отказ от него чреват «недобором баллов» за практику с перспективами отчисления. После публикации их видеообращения к общественности на сайтах НГС72, 72.ru была достигнута договоренность о сокращении времени добровольно-принудительной работы студентов в городских поликлиниках с 6 до 3 часов в день.