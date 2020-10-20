Спикер спойлеров

Главной сенсацией сентябрьского Единого дня голосования стали выборы в городскую думу Томска — «Единая Россия» потеряла большинство, получив всего лишь 11 мандатов из 37. Причиной успеха оппозиции стал не только фильм-расследование Алексея Навального о депутатах из «Единой России», но и его отравление, которое произошло именно в Томске. Несмотря на такое поражение, «Единой России» удалось найти еще 9 голосов и провести своего депутата в спикеры гордумы. Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар съездил в Томск, чтобы разобраться в том, кто же победил «Единую Россию» и как ей удалось мгновенно нанести ответный удар.

— Я стараюсь во всем разобраться, чувствую строительную самореализацию, что ли. Моя сфера работы с этим не связана, но руки чешутся. То ли хобби, то ли нет — не поймешь, — говорит предприниматель Алексей Будников. Мы стоим и смотрим на трехэтажный деревянный дом, с которым он возится уже больше двух лет.

Предприниматель Алексей Будников на фоне деревянного дома, который он реставрирует уже третий год. Фото Илья Азар / «Новая»

Вообще-то Будников поставляет расходные материалы в больницы по всей Сибири, а заняться «деревяшкой» (так в Томске ласково называют деревянные дома) ему предложил его бывший преподаватель культурологии.

— Я сначала скептически к этой идее отнесся, но у меня неподалеку офис, поэтому я постоянно ездил мимо, и постепенно паззл в голове сложился, — рассказывает Будников. — Когда мы залезли внутрь, там оказалась жуткая разруха, но что делать, если уже решил. Дом оказался котом в мешке — дойти до всех углов получилось не сразу, стены оштукатурены, и что там внутри происходит, сразу непонятно.

Предприниматель уже вложил в реставрацию дома около 10 миллионов рублей, так как старается делать все по науке.

— Мы вырезаем кусочки из старых подоконников, берем куски такого же старого дерева, склеиваем, шлифуем, красим. Для металлических работ наш дед-сварщик собрал самодельный станок, — говорит Будников, пока проводит для меня экскурсию по дому. На первом, каменном этаже скоро откроется кафе, а на деревянных уровнях заработает хостел. Так Будников надеется хотя бы вернуть деньги, которые он потратит на реставрацию дома.

Достался он предпринимателю по программе мэрии Томска «Аренда за рубль», и, похоже, Будников уже немного жалеет, что через 50 лет здание нужно будет вернуть городу.

— Сам посыл программы верный, но надо думать, как больше людей в нее затащить. Есть «список-701» (по числу домов — памятников деревянного зодчества. — Ред.), и все эти дома зимой промерзают, потом дождь их проливает, и надо, чтобы в год хотя бы по 50 домов входило в программу, иначе [их не спасти], — рассуждает Будников. Он предлагает отдавать дома в собственность, но с обременением и обязательством вернуть здание мэрии в случае доказанных нарушений.

Дом, который Алексей Будников реставрирует уже третий год. Фото Илья Азар / «Новая»

Предприниматель признается, что на выборах к своим 40 годам еще никогда не голосовал (как, впрочем, и в хостеле никогда не останавливался, хотя обожает путешествия и недавно с женой и четырьмя детьми доехал на машине из Томска до Марокко и обратно).

— А сами-то не думали в депутаты? — интересуюсь я невзначай.

— Я бы мог избраться, но просто для галочки мне это не надо… Сейчас все так несправедливо устроено, что, по сути, у людей на местах нет возможности управлять своими местами. Если бы не было такой жесткой вертикали, если бы были полномочия, давали бюджет, но и контролировали, конечно, то был бы смысл в депутаты идти. Получилось бы как у нас с домом, когда мы каждую копеечку считаем и делаем все оптимально, — отвечает Будников.

Фактор Навального

Есть в этом смысл или нет, но многие томичи в этот раз в депутаты пошли, и некоторые даже выиграли. А для галочки они это делали или нет, будет ясно позднее. На выборах 13 сентября в Гордуму Томска «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение, получив лишь 11 мандатов из 37 (восемь из них — в одномандатных округах). Мало кто в городе ожидал такого разгрома. Да, Томск славится своими университетами и наукой, и жители любят вспоминать неофициальное, но очень лестное название города — Сибирские Афины. Однако на результатах выборов этот интеллигентский флер давно уже не сказывался — в предыдущем составе гордумы доминировала «Единая Россия», в Томской областной думе у нее 31 из 42 мандатов, да и губернатор Сергей Жвачкин в 2017 году был переизбран с результатом свыше 60% голосов.

Сергей Жвачкин. Фото: РИА Новости

Возможно, тотальное засилье единороссов и сыграло с ними злую шутку на выборах 2020 года.

— Томск в последнее время голосовал более-менее типично, но глухое раздражение мы постоянно ощущали. Есть общие для всей страны факторы: пандемия, незащищенность, безработица подросла заметно, доходы упали, — рассказывает главный редактор лишенной несколько лет назад своей частоты телекомпании ТВ2 Виктор Мучник.

Среди специфических томских факторов он называет, например, недовольство губернатором Жвачкиным, который хоть работал и депутатствовал в Томске, еще в 2004 году уехал на Кубань.

— У многих есть ощущение, что город для него просто чужой, что ему сказали приехать сюда, но он тут не любит бывать, он не в контексте того, что здесь происходит, что его тут все раздражает, — объясняет Мучник. По его словам, людям не понравилось, как Жвачкин действовал во время пандемии коронавируса. — Он зачем-то сразу наехал на медиков, которые хотели положенных выплат и жаловались на то, что их не обеспечили защитой. А Жвачкин публично с раздражением стал говорить, что они сами виноваты, потому что не соблюдают технику безопасности.

— Складывается ощущение, что губернатору Томск не нужен, что его сюда поставил «Газпром» с какой-то целью, что он краник открывает и закрывает, а что происходит в городе, не очень ему и интересно, — соглашается глава томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Марина Бокова.

Но ключевую роль в поражении «Единой России» в Томске сыграли, конечно, Алексей Навальный и те, кто его в этом городе отравил. Именно из аэропорта города Томска взлетел самолет, в котором оппозиционер почувствовал себя плохо

(что было дальше, вы наверняка знаете). Вскоре фильм-расследование «Томск в плену у депутатской мафии», которое готовил в Томске Навальный, появился в YouTube.

Аэропорт Томска. Фото Таисия Воронцова/ТАСС

Речь в нем идет о томских чиновниках и депутатах, которые используют в своих интересах фирмы, оказывающие горожанам коммунальные услуги. Подрядчиками они выбирают компании, которыми владеют эти же чиновники. Особенное внимание Навальный в фильме уделяет трем депутатам гордумы, которые в 2020 году решили переизбраться. А именно — Максиму Резникову, сыну депутата областной думы Владимира Резникова, контролирующего электроснабжение, руководителю фракции «Единой России» в гордуме Кириллу Новожилову (водоснабжение) и Сергею Панасюку (владеет крупнейшей управляющей компанией города).

Со свойственной ему прямолинейной образностью Навальный описывает происходящее в Томске так: «Такое бывает в фантастических фильмах. Смотришь на город и видишь мирный пейзаж… [но] если посмотришь магическим зрением — то над городом воронка, электрические разряды и ужасные твари, сосущие ночью кровь. В Томске происходит ровно это. С одной стороны, все хорошо — красивый город, студенческая столица России. Но с другой стороны, здесь все оплетено коррупцией, и она влияет на жизнь каждого человека».

— Коммунальная мафия — это реальность? — спрашиваю я у бывшего мэра Томска Александра Макарова (городом он руководил с 1996 по 2006 годы, а следующие десять лет провел в колонии).

— Конечно. Обычно никто не смотрит на эти бумажки [счета], наплевательски относятся… Но фильм повлиял все-таки на людей, осталось что-то у них в голове.

Мы садимся на скамейку в Буфф-саду, и Макаров сообщает, что именно на ней общался с Навальным.

— Он сам позвонил и предложил встретиться на полчаса накануне отлета. А мне же тоже интересно. Мы проговорили часа полтора о выборах, о мафии, которая держит тут заводы, газеты, пароходы и, естественно, гордуму. Уже темно было, и он меня проводил до дома, — рассказывает Макаров.

— А при вас эта мафия действовала?

— Действовала, но собственность была городская, хотя они тогда уже пытались прибрать ее к рукам. Меня ловили в Москве какие-то парни с Урала и хотели купить предприятия — 15% предлагали. Я подсчитал тогда, что мне надо 20 жизней прожить, чтобы заработать столько. А как меня не стало, то все и распродали, — отвечает Макаров. — Резников-старший — прекрасный специалист по энергоснабжению, но человек не может сам себя контролировать. Все люди из фильма талантливые и могли бы прекрасно работать для горожан, а не грабить их.

Александр Макаров в Томском областном суде. На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил экс-мэра к 12 годам колонии строгого режима. 2010 год. Фото: РИА Новости

Руководитель штаба Навального в Томске Ксения Фадеева уверена, что «расследование сыграло огромную роль [в успехе]»:

— Наша узнаваемость выросла, да и люди мобилизовались на «умное голосование». Об этих выборах никто и слышать не слышал, а тут все о них заговорили.

Как журналист Виктор Мучник немного ревнует к успеху фильма:

— Нельзя сказать, что они в этом фильме открыли томичам глаза. Я своим сразу сказал: «Ребята, мы должны были это кино снять, потому что мы про это все [раньше] рассказывали». — Однако и достоинства признает: — Но они сняли хорошо, убедительно и вовремя, поэтому многие посмотрели это как новую информацию, потому что все воедино свели.

— [Единороссы] просто баннеров навешали по городу, и все — кампании не было никакой. Может, толчок был за счет этого фильма, но я бы с ним сильно бы не связывал, потому для людей, которые думают, эта история — общее место. А вот из-за инцидента [с отравлением] у многих глазки-то пооткрывались — даже у тех, кто провластную позицию занимал, — считает живущий в Томске координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

С ним согласен и Мучник:

— Отравление Навального дополнительно мотивировало протестно настроенных людей на то, чтобы все-таки сбегать на выборы.

По мнению Макарова, «люди умнеть стали, прозревать, что с нами делают, поняли, что никакой мэр не заменит хорошую думу».

Правда, бизнесмена Будникова фильм до участка все-таки не довел.

— У нас до отопления дело дошло как раз после фильма Алексея. Сказали, что нужно делать автоматизированный учет, и насчитали только в материалах 600 с чем-то тысяч. С работами это будет миллион, а я не готов был к тому, что миллион нужен только для того, чтобы горячая вода была в батарее. Тут я и подумал: «А куда я ввязался-то вообще», — рассказывает арендатор деревянного дома.

Главный городской оппозиционер

Мучник уверен, что фильм Навального в отрыве от личности главы штаба Фадеевой не сработал бы.

— Ксюшу многие в городе знают, многие ей симпатизируют, потому что она, в моем представлении, человек, у которого исключены две опции: страха и вранья. Ее забирали за пикеты, ей дверь заливали монтажной пеной, на нее давят, а она как-то так весело и спокойно на это реагирует, шутит, иронизирует. Молоденькая, худенькая симпатичная девочка, которая, в общем, никем фактически не защищена, — рассказывает заслуженный журналист.

Алексей Навальный и Ксения Фадеева. Фото: фейсбук

По его словам, еще до того, как Фадеева возглавила штаб Навального, у нее в городе уже была репутация главного, если не единственного оппозиционера (а часто штабами Навального руководят малоизвестные в городе молодые люди).

— И после этого она продолжила [борьбу] системно, энергично, без истерики и без конфронтации. Она идеологичная, что не всегда для штаба Навального характерно, но вступает в диалог, спорит и не грубит. Поэтому даже те люди, которые не во всем поддерживают Навального, с большой симпатией относятся лично к ней, — уверен Мучник.

Он не сомневается, что и без отравления Навального «нервы бы они всем потрепали». Они — это Фадеева и еще один сотрудник штаба Андрей Фатеев.

— В отличие от подавляющего большинства других участников процесса они по дворам ходили, с кубами стояли, в сетях работали постоянно, — говорит журналист.

— А почему их вообще допустили до выборов? — удивляюсь я.

— Я думаю, их недооценили. Я сам ожидал, что их не допустят, ведь на прошлые выборы в гордуму в порядке эксперимента ходила моя жена (Виктория Мучник, журналист ТВ2. — Ред.), но ее отсекли на фазе сбора подписей.

Надо сказать, что в Томске — как, кстати, и в соседнем Новосибирске — местные признают, что до фальсификаций их избирательные комиссии практически не опускаются.

— Нужно отдать должное главе избиркома Томской области Эльману Юсубову за то, что грязи на выборах нет, и он хоть и действует в коридоре возможного, но держит все в более-менее достойном виде, — говорит Прянишников.

«Деревяшки» и другие проблемы

В интервью «Новой» Фадеева и Фатеев рассказывали, что в ходе избирательной кампании напирали на фильм-расследование, а еще говорили про бюджет, из которого можно, по их мнению, легко «выкинуть всякие представительские расходы и траты на СМИ». «Еще [важна] открытость к избирателю, ведь у многих депутатов, которые баллотировались, ни страниц в соцсетях нет, ни внятных контактов с людьми. Все устали, что депутаты ничего не делают, а раз в пять лет приходят и начинают что-то обещать», — говорил Фатеев.

Все остальные проблемы штаб Навального, судя всему, воспринимал как неизбежные производные от деятельности трех депутатов-единороссов и на них внимание не акцентировал. А проблемы в Томске есть. Прянишников из «Открытой России» приезжает на встречу со мной на машине, лобовое стекло которой покрыто густой сетью трещин. Объясняет, что пока его не было в городе, кто-то проник на стоянку и опустил на стекло мусорную урну. Прянишников не нервничает, но собирается окончательно перебираться в Москву, потому что «атмосфера в городе совсем испортилась».

Недоволен он и городским хозяйством; говорит, что при экс-мэре Макарове все было намного лучше.

— Понятно, что внешний облик соответствовал тем временам и сейчас все помоднее выглядит, но для того времени хозяйство содержалось в более приемлемом виде. У него был особенный нюанс: он сам катался на машине и в каждый угол заходил, поэтому как-то управлялся с городом нормально. От последнего мэра (Ивана Кляйна. — И. А.) ждали, что он как серьезный бизнесмен все сделает круто, как у себя на заводе, — рассказывает Прянишников, пока мы прогуливаемся по Воскресенской горе (самый центр города). — Но в итоге царит бесхозяйственность — например, этим летом воду в центральных районах города отключили в начале июня, а вернули только в конце августа. И если раньше Томск давал фору многим другим, то сейчас все окунулось в глубокую провинциальность.

Центр Томска выглядит, впрочем, прекрасно и именно что дает фору другим российским городам, но, по словам Прянишникова, все хорошее было сделано либо до Кляйна, либо при нем, но частными инвесторами. Например, многих жителей очень раздражает, как речку Ушайку (впадает в главную городскую реку Томь в самом центре города) одели в гранит на деньги «Газпрома».

— [Блогер] Варламов вообще назвал эту реконструкцию памятником глупости [и воровству]. Дорого-богато и, с моей точки зрения, достаточно уродливо, потому что делали на *** [тяп-ляп], а ты понимаешь, что это, блин, навсегда, — говорит Мучник.

Томск. Фото: Илья Азар / «Новая»

Отдельная проблема — деревянная архитектура, которая на бумаге является главной визитной карточкой Томска, а на деле никому не нужна и только мешает строить в центре элитное жилье и торговые центры. Как рассказывает мне глава томского ВООПИК Бокова, деревянная архитектура осталась и в других сибирских городах, но только в Томске до недавнего времени сохранялись целые кварталы нетронутой старой застройки. ЮНЕСКО думала включить в Список мирового культурного наследия ансамбли улиц Татарская слобода и Шишкова, но, ознакомившись с последствиями применения «точечной застройки», от этой идеи отказалась.

На выборах тему сохранения деревянной архитектуры поднимала только Бокова, которая баллотировалась по одномандатному округу от «Яблока», но неудачно.

— Охрана памятников тут не работает. У нас город, конечно, красивый, но это остатки былой роскоши, и очень многие памятники культурного наследия за последние 10 лет пришли в такой упадок, что просто страшно», — рассказывает она, пока мы сидим на скамейке у Белого озера. В этом районе она родилась и живет, здесь находится множество «деревяшек», но партия выдвинула Бокову в округе с многоэтажками, жители которых от проблем деревянной архитектуры далеки. В итоге она проиграла кандидату от «Справедливой России», а в Белозерском округе прошел коммунист.

Марина Бокова. Фото: Илья Азар / «Новая»

В 90-е годы, по ее словам, «новые русские в малиновых пиджаках хотели лакомые кусочки» в деревянном центре города, поэтому начались пожары.

— В 2004 году общественность просто взбунтовалось, люди вставали в пикеты и привлекали внимание — их услышал [бывший губернатор Виктор] Кресс, и появилась программа сохранения деревянного зодчества, которую финансировали из областного бюджета, — рассказывает Бокова.

Новый губернатор Жвачкин, по словам Мучника, сначала хотел снести все деревяшки, кроме нескольких, представляющих историческую ценность, но потом своим постановлением запретил строительство новых жилых домов на месте старых в центре.

— Но запрет был только на жилые дома, а на офисы — нет, и буквально через два года возобновились пожары. По сей день продолжается застройка в исторических районах, и мы теряем их целостность, теряем свои деревянные дома, — продолжает Бокова. Она сама живет в собственном деревянном доме, проводит для меня экскурсию по улице Шишкова, и от ее рассказов об уничтоженных деревянных шедеврах сердце обливается кровью.

Хотя в 2019 году президент Путин дал поручение губернатору обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия в Томске, проект границ и предмета охраны исторического поселения города пока так и не принят. Противники расширения проекта настаивают, что на сохранение деревянных домов не хватает денег, а городу нужно развиваться. Одним из борцов с «деревяшками» Бокова называет экс-мэра Макарова.

— Да вздор это! — комментирует Макаров. — Просто до абсурда начало доходить, когда в Томске насчитали 1600 домов и начали меня критиковать, что я их не восстанавливаю. А я говорил, что у нас в бюджете на это 10–20, ну 50 миллионов рублей, а на реконструкцию одного обычного двухэтажного домика нужно хотя бы 10–12 миллионов.

Томск. Фото: Илья Азар / «Новая»

— Жалуются люди, что вы хотели современный город строить, а не сохранять историю.

— Город нужно современный строить, и одно другому не мешает, на чем я и настаивал. Ну представьте — 1600 домов! Сейчас остановились на 700 домах, а это 10-летний бюджет наш. Что сделать? Мы понемножку восстанавливали, два-три дома в год, но слухи ходили, что мэрия сознательно поджигает дома. Я еще на ТВ-2 выступал: «Так и кажется, будто мэр ползет с зажигалкой в зубах, чтобы поджечь очередной дом». В итоге я попросил губернатора под его крышей создать специальную структуру, — обеляет себя Макаров. По его словам, программа «Аренда за рубль» — хорошая, но и пяти жизней не хватит все здания восстановить, то есть прямо говорит, что проблема решения не имеет.

Бокова не согласна: она уверена, что нужно комплексно развивать территорию, что привлечет в том числе и внутреннего туриста.

— Сметы, которые они составляют, хочется увидеть, потому что отдали бы нам этот дом — мы бы сделали вдвое дешевле. Может быть, надо дома отдавать не в аренду, а в собственность, и тогда депрессивный деградирующий район превратится совсем в другой, но для начала, чтобы заинтересовать инвесторов, все нужно вычистить, потому что сегодня [деревянные] дома стоят чуть ли не в помойках, — жалуется она.

Боливар не выдержал троих

Из трех героев расследования Навального пройти в гордуму удалось только Резникову-младшему.

Максим Резников. Фото: duma70.ru

Во-первых, потому, что, по словам Фатеева, ему не нашлось достойного оппонента, а во-вторых, серьезным злом в фильме выглядит его отец, а Максим — разве что его помощником. Встретиться Резников соглашается моментально, да и растерянным не выглядит.

— Как так получилось, что Томск на фоне всей России выделился? — спрашиваю я. (Фактически «умное голосование» в 2020 году по-крупному выстрелило только в Томске и, пожалуй, еще в Тамбове.)

— Сложно сказать однозначно... Я такого не ожидал. Подозревал, что часть товарищей не пройдет, но такой результат был неожиданным. Если говорить о причинах, то, наверное, все-таки меняются требования людей… — говорит Резников медленно и осторожно. — Если свадьба, то тебе нужен музыкант, а если ремонт — то отделочник, и неважно, кто из них хуже или лучше, просто сменились потребности, и теперь они у людей другие.

— И какие же?

— Я в своей программе — точнее, в манифесте, ведь программы у меня как таковой не было — всегда придерживался того, что в городской думе нет политики, тут только хозяйственная работа. Мы занимаемся своей территорией, чтобы комфортно жить. С этим и еще с конкретными делами вроде площадок я и шел, с этим меня на моем округе и поддержали. Но молодежь желает участвовать в политике, и, наверное, решили с гордумы начать, — объясняет переизбранный депутат.

Я еще раз спрашиваю, почему же «Единая Россия» провалилась именно в Томске, и Резников нехотя отвечает:

— Где-то раньше почва созрела, где-то позже, у нас много активной молодежи, университетов.

— В этой логике закат «Единой России» уже близок [по всей стране], — говорю я.

— Не думаю, что близок, но надо предлагать что-то новое, и не нужно стремиться к полной монополии, она людей напрягает. Как бы хорошо [нам] ни было, когда одна партия — это неправильно. Есть разные мнения, и надо всем дать возможность донести свое, — дает Резников классический ответ представителя «Единой России» после поражения на выборах.

Отмечает Резников и «определенную усталость людей», признает, что «люди хотят перемен».

— Это как хорошая еда: она хорошая, но ты ее не можешь есть бесконечно, нужно что-то другое, — выдает еще один афоризм Резников. — Нужно уважать выбор людей, и, хотя некоторые коллеги расстроились, на личный счет восприняли, но они не стали хуже или глупее, просто изменились запросы в обществе.

— Многие считают основной причиной поражения вашей партии расследование Навального! — выпаливаю я, не в силах больше сдерживаться.

— С этим отравлением про него узнали все, но на выбор горожан, думаю, оно не повлияло. Хотя то, что антиреклама была как в 90-х, — это да. Обидно, когда с идеями и предложениями конкурируют одним лозунгом: «Обнулим «Единую Россию!». Но что поделать — выбор сделан, — печально рассуждает Резников, не уточняя, какие именно идеи высказывала перед выборами «ЕР», учитывая, что у самого Резникова, по его словам, не было даже предвыборной программы.

Я уточняю, почему Резников считает, что расследование — «по большей части неправда».

— Все это черный пиар, — обиженно говорит Резников, — Когда говорят, что приватизировано муниципальное имущество, а никто даже не выставлял на приватизацию ни электросети, ни газ, ни воду — они как были в казне, так и есть. Когда говорят, что 95% [доходов] идут сетевикам, а ведь там тысячные рабочие коллективы. Вырвали [из общей массы] несколько контрактов, хотя нарушений закона нет. Тарифы высокие? И что дальше? Не будем строить линии, не будем платить людям, не будем содержать ЛЭП?

В суд подавать Резников тем не менее не будет:

— Для меня мое время дороже. Говорят, что надо из принципа идти судиться, но зачем? Амбиции потешить?

Депутат-единоросс в числе городских проблем называет узкие дороги, неполную газификацию, ветхое жилье, включая «деревяшки» с канализацией на улице. Он явно не разделяет плач градозащитников по деревянной архитектуре:

— Чтобы содержать историческое поселение, надо быть богатым городом. Мнения жителей разделились: одни — за красивую архитектуру и сохранение деревянных домов, но это, как правило, единицы, причем те, кто не живет в этих домах. Те, кто живет, требуют их расселить куда угодно.

Томск. Фото: Илья Азар / «Новая»

— И что делать?

— Мы должны определиться, потому что мы, с одной стороны, себя позиционируем как студенческий центр, а с другой — как историческое поселение. Но студентам нужны современные кампуса, велодорожки для самокатов, современная инфраструктура, а не историческая деревня. Городу нужно развиваться.

Набережная реки Ушайка, одетая в гранит на деньги Газпрома. Фото: Илья Азар / «Новая»

Не видит он ничего страшного и в благоустройстве территории речки Ушайки.

— Тут сложно жаловаться! Это делается на средства «Газпрома» в подарок городу. Он предложил — мы согласились. И это очень хорошее дело, ведь стало гораздо красивее. Это дело вкуса, но дареному коню в зубы не смотрят, — говорит Резников и добавляет, что в его округе (далеком от центра) тоже протекает Ушайка, и жители, наоборот, просили его сделать у них также, как в центре.

По-настоящему огорошил Резникова только один мой вопрос. Звучал он так:

— А вам зачем вообще депутатство?

— Сложно даже ответить... — задумывается новоизбранный депутат и говорит, постоянно запинаясь — я сам себе ставил этот вопрос… Как ответить-то? Наверное, общественная нагрузка... Все-таки это мой город, и я тоже хочу, чтобы он был лучше… Я маленько разбираюсь в коммуналке и могу принести пользу… Могу работать с людьми и работаю. Почему людям пользу не принести?

Резников рассказывает достойную времен застойного социализма историю о том, как после работы в мэрии он решил уйти в бизнес, но на каком-то собрании женщина пристыдила его и других молодых специалистов, посетовав, что те «не идут помогать». После чего, мол, он и решил идти в депутаты.

— На самом деле тех, кто меняет мир, от четырех до шести-восьми процентов, — к этому тезису неожиданно выруливает его сбивчивая речь.

— И это вы?

— Может быть, не в первых рядах, — скромно отвечает единоросс, которого Навальный назвал кровососом. — Но где-то рядом. Желание у меня еще не отпало.

Продукт работы ума

Томский штаб Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) по итогам выборов ожидаемо объявил о триумфе «Умного голосования», и тот же Мучник соглашается, что оно оказало решающее влияние на конкретный выбор горожан в одномандатных округах. Так, сотрудник Штаба Навального Фатеев в своем округе легко победил Сергея Панасюка. Это противостояние носило принципиальный характер — герой фильма не устоял против своего разоблачителя и набрал почти в два раза меньше голосов.

Другое дело — его коллега Кирилл Новожилов. Еще один «кровосос» не только контролировал ООО «Томский расчетный центр», через которую проходят коммунальные платежи томичей за воду, но и был вице-спикером Гордумы и главой фракции «Единой России». Тем сенсационнее его поражение 25-летнему безработному (в бюллетене он был записан как «домохозяин») Владимиру Чолахяну. Прошлой зимой молодой человек закончил магистратуру на факультете экономики по специальности «государственное и муниципальное управление».

Фото: Илья Азар / «Новая»

Чолахян рассказывает мне, что в политике он абсолютный новичок, но зато уже более 10 лет активно занимается общественной и волонтерской деятельностью.

— Начал я на базе своей армянской диаспоры. Когда я окончил 9-й класс, глава нашей диаспоры Рубен Манукян попросил меня взять на себя молодежное крыло, — говорит он. — Я был еще неопытен, но имел широкое общение, в том числе в других диаспорах, был успешен и в спорте, и в учебе.

Сначала Чолахян не мог собрать на встречу и десяти человек, очень переживал и считал это «позором», но уже через год все завертелось.

— Мы воссоздали спортивные команды и творческие коллективы, наша диаспора организовывает самые большие праздничные мероприятия. Еще мы ходили по детским домам, устраивали снежные вахты — помогали с уборкой снега, особенно в частном секторе, где старики порой даже дверь в доме не могут открыть, — с гордостью рассказывает Чолахян.

В 2020 году Манукян как член КПРФ порекомендовал своего подопечного в депутаты, и тот не подвел.

— Я с ним никогда не спорю, потому что он намного дальновиднее меня, мои возможности знает лучше меня и всегда оказывается прав насчет меня, — говорит Чолахян.

— А сами не задумывались раньше о депутатстве?

— Я ходил по городу и видел проблемы, в голове находил вариант и хотел применить его в жизни, но не решался [баллотироваться], потому что думал, что слишком молод, что нужны большие финансы. Но как показала моя предвыборная кампания, бояться ничего не нужно — народ ждет толкового человека, который будет пытаться решать их проблемы. Опыт людей уже не волнует, потому что власть превратилась в отдельную касту, которая от них закрылась турникетами, — рассуждает Чолахян не как мальчик, но как муж.

Он признает, что ему помогло «умное голосование», и благодарен за помощь, но настаивает, что и сам проделал громадную работу в округе.

— Это мой родной район, я, мои братья и сестры тут выросли, поэтому молодежь тут очень хорошо нас знала. Мне оставалось познакомиться со старшим поколением, и я лично обошел около шести тысяч квартир — и чуть меньше, чем в половине, открыли двери. Люди разные, но каждый день я встречал хотя бы одного человека, который придавал мне сил, — рассказывает Чолахян.

Поквартирный обход, один агитационный видеоролик в соцсетях и субботник — вот и вся кампания Чолахяна.

— Я убедился, что в районе моего оппонента Новожилова никто не знает, что его видели только перед выборами. Если я хожу по квартирам, то у него сотни помощников просто обзванивают жителей с агитацией, — говорит депутат.

Чтобы победить, молодому кандидату пришлось одержать верх и в уличной борьбе:

— Шел тотальный подкуп пенсионеров пакетами с продуктами. Я понял, что реакция полиции будет уже после выборов, поэтому мои друзья на машинах целыми днями и ночами патрулировали район, находили места, где собирались бабушки, и сидели вместе с ними — ждали дилеров, которые при них не приезжали. Так что я выиграл лишь потому, что остановил этот подкуп.

— Не жалко бабушек-то?

— Жалко, но пусть лучше придет после выборов человек, который постарается им помочь, чем они сегодня съедят эту булку хлеба и следующие пять лет будут голодать.

По словам Чолахяна, фильм-расследование Навального видели очень немногие из тех, с кем он говорил во время «поквартирки», и это его очень удивило.

— К тому же те, кто посмотрел фильм, даже и не поняли, что речь в нем идет о депутате из их округа, так как не знали его. В фильме все правда, и простому человеку понятно, что мандат [Новожилову] был нужен, чтобы продвигать свои интересы, поэтому выборы стали для меня делом принципа, — говорит свежеиспеченный депутат.

Чолахян, хоть и молод, но идеологию КПРФ разделяет полностью:

— Если бы меня в «Единую Россию» позвали, то я бы не пошел. Я понял, что меня ничего не может связывать с ней после пенсионной реформы. Что касается КПРФ, то хоть я сам не жил в советское время, но от моих родных слышал в сто раз больше хорошего о той эпохе, чем плохого. Я не слышал, чтобы они голодали и брали кредит на покупку продуктов. Да и кто, кроме КПРФ, сейчас стоит рядом с народом? — задает он риторический вопрос.

На выборы Чолахян шел с более приземленными, чем у штаба Навального, темами. Во-первых, тотальный контроль за управляющими компаниями, чтобы они качественно выполняли свою работу; во-вторых, контроль за ценами, которые они устанавливают на услуги; и наконец, оригинальная идея — на собрании каждого двора чертить от руки проект его реконструкции, чтобы в дальнейшем депутат пытался постепенно претворять его в жизнь, борясь в разных инстанциях.

Сам Новожилов общаться со мной отказался.

— Думаю, что тема политики для меня закрыта, чему я тоже рад, и не хотел бы к этому возвращаться, — ответил он мне на просьбу об интервью.

— Получается, вас насильно заставляли на выборы идти? — не удержался я в переписке от ехидного вопроса.

— Не хочу это обсуждать, я и раньше не любил публичности, но этого требовало мое присутствие в думе, поэтому сейчас могу говорить про производство, бизнес, но не политику», — ответил Новожилов, и больше мучить я его не стал. Чолахян уверен, что проиграла «Единая Россия» из-за того, что народ устал от «хозяев города, которые считают себя высшим классом, а людей — низшим.

Триумф «зеленых»

Еще одна сенсация случилась на 10-м избирательном округе, где бывший заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк, которого даже прочили в спикеры новой Гордумы, всего 34 голоса проиграл бизнесмену Евгению Каверзину, который баллотировался от «Яблока».

На самом деле городские власти сами создали себе конкурента: Каверзин спокойно занимался бизнесом по раздельному сбору мусора, но в прошлом году на его компанию «Чистый мир» наехали, что называется, по беспределу.

— Мы первыми с 2015 года начали развивать в Томске раздельный сбор, но в один прекрасный момент администрация в лице Спецавтохозяйства (САХ) договорилась попилить рынок вместе с региональным оператором «АБФ-логистик». Мы им мешали, поэтому они просто взяли и вывезли наши сетки без каких-либо документов, да еще обвинили нас, что мы чуть ли не самые злые в городе люди и работаем без лицензии, — рассказывает Каверзин.

По словам бизнесмена, «хитрый ход» САХ и «АБФ-логистик» состоял в следующем:

— Если никого больше на рынке нет, то они включили бы в тариф за вывоз мусора еще 15–20 рублей. Мы-то свои сетки ставили бесплатно; потом, получив из мусора полуфабрикат, искали покупателя, а они договорились с новосибирской компанией, что будут расплачиваться с ней стеклом, и все.

Евгений Каверзин. Фото: Илья Азар / «Новая»

Каверзин рассказывает, что Томск принял сортировку мусора как вид экологической жизни, и порядка 35–40 тысяч томичей хотят разделять мусор.

— У нас вообще очень активный город, многие чистят берега. Поэтому, когда началась эта война, люди сказали: «Да вы что, офигели?» — и вышли на пикеты», — рассказывает Каверзин. — И поскольку мы все делаем правильно, а по нашему классу опасности вообще не нужна лицензия, то прокуратура лишь сделала нам замечание, что у нас не заключен договор с региональным оператором, после чего мэр волевым решением [повлиял на САХ], и в январе 2020 года они подписали с нами договор.

Пока на прежнее число сеток «Чистый мир» так и не вышел, но зато Каверзин пошел на выборы и победил. Денег на кампанию он почти не потратил: выпустил самодельный ролик в соцсетях с упором на «Чистый мир» и вместе с родными сам расклеивал листовки, сделанные для него в партии «Яблоко».

— Люди проголосовали за меня, потому что наша компания давно работает на рынке и мы многое отдали, чтобы сделать город лучше и интереснее. В гордуме мы не позволим двойное и тройное получение денег из бюджета, как сейчас делается, ведь единороссов не интересовал этот вопрос — каждый пилил свое, — говорит он.

Каверзин не скрывает, что стал депутатом, чтобы защитить свой бизнес:

— Я понимаю, насколько бесправны все предприниматели. У меня есть жизненная позиция, и я буду придерживаться ее. Мне обидно, что такой город, как Томск, живет в таком говне.

Всего в Гордуму Томска прошло сразу три эколога, и Каверзин объясняет это тем, что мусорная реформа в России провалилась.

— Региональный оператор не на ситуацию начинает смотреть, а думает, как бы поскорее к бюджету присосаться. Никого больше ничего не интересует, поэтому все, что как-то выработалось годами и работало, начинают херить, — говорит победитель единоросса Цымбалюка.

Того, считает Каверзин, подвела излишняя стеснительность:

— Хотя он официально шел от «Единой России», но на листовках написал, что он беспартийный кандидат. Я это придал огласке, все возмутились, и даже сам Цымбалюк потом сказал, что из-за резонанса сам перестал бороться.

Шок и спикер

Поскольку «Единая Россия» получила на выборах всего 11 мандатов из 37, для избрания своего представителя на пост председателя гордумы ей нужно было найти на стороне аж 8 депутатов. КПРФ получила не сильно меньше депутатских кресел (восемь), и казалось само собой разумеющимся, что Компартия будет выдвигать своего кандидата и постарается убедить остальных оппозиционеров и самовыдвиженцев ее поддержать.

— Я бы вообще Ксюшу хотел видеть, но ее не выберут. Но главное, чтобы спикером был не имеющий отношения к единороссам человек. Иначе нас люди заклюют, — говорил мне «яблочник» Каверзин сразу после выборов в Гордуму. Абсолютно уверен в успехе этого предприятия был и молодой коммунист Чолахян.

— Наверняка же терки начнутся, — говорил я ему.

— Никаких терок не будет! Смотрите, спикер будет с большой легкостью избран наш. Скорее всего — [первый секретарь томского горкома КПРФ] Андрей Петров. Все остальные оппозиционеры понимают, что мы набрали больше всего мест после «Единой России», и они понимают: чтобы их интересы были учтены, они должны сотрудничать с нами, тем более что многие наши интересы совпадают, — уверял меня Чолахян.

Молодой и неопытный политик оказался слишком наивным, но описанный им вариант развития событий и правда представлялся самым логичным. Тем не менее более опытные депутаты и эксперты высказывались куда осторожнее, не исключая варианта, что ЕР необходимые им голоса найдет (хотя даже поддержки депутатов «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России» было недостаточно).

— Спикер останется тем же — я знаю эту систему. Они не смогут скомпоноваться, собраться в кучу и решить, кому быть. Хотя я бы предложил Фадееву избрать — она же действительно умница, и по ней видно, что она никого не боится, а это очень важный фактор для председателя гордумы, потому что воевать за интересы города с областной властью и мэром придется постоянно, — говорил Макаров.

После выборов переговоры шли почти две недели. Фадеева рассказывает, что себя как очевидно не самую компромиссную фигуру на роль спикера не предлагала.

— Коммунистов же могли с большой вероятностью поддержать другие системные партии, поэтому изначальный план был в поддержке [Петрова], — говорит она.

Однако за день до голосования в штабе Навального узнали, что коммунисты решили не выставлять своего кандидата.

— Основная версия, что на Петрова надавили. Он работает преподавателем в строительном университете, и якобы на него и ректор давил, и областная администрация. Но я не знаю, что это должно быть за давление, ведь Петров — не случайный кандидат, он глава горкома КПРФ, а в следующем году выборы в Госдуму, и партии этот пост не помешает, — логично рассуждает Фадеева.

Молодой коммунист Чолахян признается, что об отказе Петрова выдвигаться узнал даже позже Фадеевой, за полчаса до голосования. «Мой WhatsApp был сразу же завален сообщениями от избирателей о том, что это договорняк. Мне было очень стыдно за эту ситуацию. Я реально не знал, что ответить, — говорит он.

Отказ выставлять свою кандидатуру — это еще полбеды.

— Мы утром встретились с коммунистами, и они сказали, что точно не будут голосовать за единоросса, о чем Петров говорил и с трибуны, — вспоминает Фадеева. Тем не менее по результатам тайного голосования спикером стал представитель «Единой России» Чингис Акатаев, получивший 20 голосов. Главу Штаба Навального поддержали 15 депутатов, еще двое элдэпээровцев проголосовали за своего кандидата.

Фото: фейсбук

Начались поиски предателя.

— 15 проголосовавших за меня — это, видимо, все самовыдвиженцы, все «яблочники», депутат от Партии Роста и четыре коммуниста, — считает Фадеева. По ее мнению, оставшиеся коммунисты поддержали единоросса: — У меня есть фото бюллетеней от 9 человек, и математически иначе быть не может — без поддержки коммунистов единоросс бы не выиграл».

Однако коммунисты признаваться в голосовании за идеологического противника отказываются.

— Несколько человек из КПРФ подходили и говорили, что меня поддержали и что сами в шоке от того, что их однопартиец не выставился, — говорит Фадеева.

Чолахяну говорить о произошедшем не очень не хочется — сам он голосовал за Фадееву и рассказал ей об этом.

— Для Петрова важна научная деятельность в университете, а наша власть может любого человека сместить с должности, — говорит коммунист. Он, правда, не удержался и от обвинений в адрес коллег по оппозиции: — Еще причина в том, что руководство не было уверено, что Петров пройдет. Если бы «Яблоко», ЛДПР и самовыдвиженцы не проявляли сначала амбиций, то Петров был бы сегодня спикером на 100%. Все должны были держаться за КПРФ.

— Эта причина важнее, чем давление? — удивляюсь я.

— Считаю, что да, междоусобица в начале нам помешала.

— Но выглядит-то все случившееся как договорняк.

— Да согласен, очень похоже, и 99% людей так и думают. До сих пор не могу утверждать, кто именно проголосовал за Акатаева. Шли слухи, что это трое из КПРФ, потом слухи, что это из «Яблока», но я не хочу никого обвинять в таком поступке голословно. Пусть это будет на их совести, — рассудительно отвечает Чолахян.

Новый спойлер

Бывший мэр Томска Макаров явно что-то знал. На нашу встречу он зачем-то принес распечатанную на принтере интернет-статью о новых кандидатах. На ней он карандашом написал время нашей встречи и слово «спойлеры».

— Очень здорово, что Томск наконец показал себя с лучшей стороны. Конечно, то, что на выборы приходят 20% населения за трое суток — это позор! Но 11 мест у «Единой России» — это очень здорово, потому что замыкания на одной партии никогда до добра не доводили, — говорит Макаров.

Особую злость у него вызвали спойлеры.

— Это девочки по вызову! Я некоторых знаю. Вот как не стыдно? Вроде солидные люди были, вроде неглупые, приличные, но когда я увидел их фотографии [на билбордах] по городу, то рука потянулась к телефону позвонить и обматерить их.

Алексей Нечаев. Партия «Новые люди». Фото: Арден Аркман / специально для «Новой»

— Вы про «Новых людей»?

— Да, хотя что там нового, непонятно, а мерзкого много.

Партия «Новые люди» в единый день голосования выступила поразительно успешно. Сразу в пяти регионах ей удалось провести в региональные парламенты депутатов. Учитывая, что практически никто из «Новых людей», в том числе их лидер Алексей Нечаев, широкому избирателю не известен, слагаемыми победы стали усталость людей от старых партий и огромные средства, которые были вложены «Новыми людьми» в эти выборы. Накануне выборов я побывал в костромской глубинке и поразился, что даже 20-тысячный город Буй был плотно завешан рекламой «Новых людей».

Не стал исключением и Томск, где партия взяла два мандата, а в голосовании по партийным спискам заняла сенсационное 3-е место, набрав более 15% голосов.

— Получается, что определенное количество людей даже не заморачиваются — просто видят кого-то нового и думают, что он действительно хочет что-то изменить, — сетует Мучник.

Триумфатором в одномандатном округе от «Новых людей» стал 33-летний бизнесмен Александр Цин-Дэ-Шань.

— Ощущения от процесса уникальные и похожи на американские горки. А так ничего не изменилось. Депутатский мандат для меня — не статус, а инструмент для продолжения моей деятельности, — объясняет он мне.

— Бизнеса? — уточняю я, ведь Цин-Дэ-Шань — владелец сети томских фитнес-клубов Power Club.

— Это не бизнес для меня, бизнес — это деятельность, основной задачей которой является извлечение прибыли. А этот проект — предпринимательская деятельность. Предприниматель делает то, во что верит. Созидает, исправляет что-то, улучшает. Здесь деньги — не приоритетная задача, а дополнительный инструмент, чтобы шло развитие. Основная наша цель — это популяризация спорта и здорового образа жизни, — отвечает он.

Цин-Дэ-Шань хвастается, что за 12 лет внес «колоссальный вклад» в здоровье жителей Томска, в то, чтобы «модно стало не бухать, курить и употреблять наркотики», а заниматься спортом, быть здоровым и энергичным. Он рассказывает, что еще развивает образовательное направление и в рамках своей академии «провел десятки крупных мероприятий по повышению предпринимательских навыков и компетенций, чем повысил благосостояние граждан, улучшив экономику в городе».

По словам Цин-Дэ-Шаня, за каждым из 30 кандидатов «Новых людей» в Томске есть какая-то социально значимая деятельность.

— Мы проверяем намерения человека, потому что в нашей партии находятся люди с чистыми и светлыми намерениями, направленными на служение нашему обществу и трансформации пространства вокруг себя, — уверяет он меня.

Александр Цин-Дэ-Шань. Фото: Илья Азар / «Новая»

Цин-Дэ-Шань рассказывает, что «Новые люди» делают все не ради мандата.

— Для каждого из нас нет разницы, получили мы мандат или нет. Мы как делали, так и будем делать. Мы все продолжим работать в нашей команде, а не канем в Лету, как другие. Мы партия не слов, а делания. И созидания, — говорит Александр, и мне начинает казаться, что я попал в секту.

— Есть мнение, что ваша партия — проект Кремля для отъема голосов у других либеральных партий…

— Есть мнение, что у меня посреди клуба стоит трехметровый хрустальный слон! Все эти вбросы настолько безосновательны и беспочвенны, что просто смешно. Пытаются обливать нас грязью и дискредитировать! — говорит Цин-Дэ-Шань и сам вместо меня приводит аргумент о том, что Нечаев входил в члены правления ОНФ, на который сразу же и отвечает: — Ну и что? У нас дети учатся в государственных школах и университетах. Они тоже, получается, путинские? — спрашивает меня новый депутат, и я даже не знаю, что на это можно ответить.

У Цин-Дэ-Шаня есть доказательство независимости «Новых людей»:

— В 7 из 14 регионов наши партийные списки на выборах сняли, а в Новосибирской области из 54 кандидатов, собравших подписи, оставили троих.

— А зачем вам партия «Новые люди»? — меняю я тему.

— Я рассматривал вступление в различные партии, и ни одна другая не подошла мне. В партии «Новые люди» — конструктив, позитив и деятельность. Благодаря этим принципам я добился успеха на разных поприщах — в бизнесе, в спорте (а я мастер спорта) и в жизни, ведь я со своей супругой в браке 10 лет, у меня двое детей и много друзей. Это не ненависть и желчь, которыми отличаются некоторые оппозиционеры, — рассказывает депутат.

— А зачем вы вообще решили баллотироваться?

— Что за вопрос? Вы пробовали миньхун когда-нибудь в жизни?

— А что это?

— Это чай, который я вам налил, — говорит Цин-Дэ-Шань. Я действительно как раз пригубил вкусный чай из маленькой китайской чашечки. В офисе депутата, в спортивном клубе вообще много китайских предметов. На мой вопрос «почему?» Цин-Дэ-Шань рассказывает, что раньше думал, что он китаец:

— Человек, который усыновил меня в 6 месяцев, — китаец, и только в 31 год я узнал, что у меня, оказывается, есть биологический отец, и он осетин.

В клубе Цин-Дэ-Шаня. Фото: Илья Азар / «Новая»

— Для вас чай — возможность ощутить новый вкус и аромат, что-то почувствовать. Так и для меня депутатство — это инструмент, — продолжает Цин-Дэ-Шань.

После своей победы он попал в СМИ, раскритиковав «умное голосование», которое в его округе Цин-Дэ-Шаня поддержало.

— Я за осознанный выбор. Я вел практики по осознанности, и инструмент, который [приводит в депутаты] тех личностей, про которых я кое-что знаю [плохое], вызывает у меня серьезные вопросы. А еще я считаю, что победил благодаря своему труду. Фундаментальному, — объясняет Цин-Дэ-Шань.

— Вы ведь только на 17 голосов обошли конкурента, — говорю я.

— Да, но почему? В четыре часа в день выборов мне позвонил тренер по самбо и сказал, что сейчас идут 18 самбистов, которые за меня проголосуют. И вот это перышко и перевесило на чаше весов, — говорит он, признавая неохотно, что и «умное голосование» все-таки стало одним из компонентов его победы.

Амбассадор «Новых людей» в Томске (так Цин-Дэ-Шань сам себя называет) не скрывает, что «благодарен Путину за очень многие вещи и тем более за то, в какой стране мы сейчас живем».

— Можем ли мы что-то улучшить? Конечно! Но разрушать и уничтожать друг друга — это контрпродуктивно, — говорит он.

— А вы ожидали, что «Единая Россия» так провалится?

— Вы наверняка читали их программу?

— Честно говоря, нет.

— Прочитайте. На мой взгляд, это лучший устав и лучшая программа. Если бы все было так, как там написано, то мы бы реально в раю жили, лучше даже, чем в Сингапуре. Но почему-то это не реализуется в жизнь. Все дело в людях. Хотя далеко не все люди в «Единой России» безразличны и равнодушны, но все-таки что-то не работает. Поэтому такой ответ общество дало текущему состоянию этой партии.

Несмотря на такой острооппозиционный спич,

партия «Новые люди» на выборах спикера проголосовала именно за представителя «Единой России».

Начинается работа

Хоть томскую думу по-прежнему возглавляет единоросс, от нее в городе все равно ждут перемен.

— Была дума, контролируемая стопроцентно, там сидели люди и решали проблемы своих предприятий и свои личные проблемы, а сейчас возникла дума, в которой депутаты разных фракций будут спорить про бюджет, решения больше не будут приниматься келейно, и это будет хоть какое-то подобие политической жизни, которой в городе уже давно нет, — говорит журналист Мучник.

— Очень важная функция городской думы, о которой многие забывают, — это контроль над администрацией, а никакого контроля давно не было, — говорит экс-мэр Макаров.

— При вас по-другому, что ли, было? — удивляюсь я.

— Конечно, по-другому! Я работать мэром начал с 1996 года и ни разу ни с одним кандидатом в депутаты гордумы не беседовал. Я настоял сам, чтобы депутаты контролировали администрацию, ведь мэр не может везде успеть. Так мы 10 лет и прожили, а если все из одной партии — это клоунада, — отвечает Макаров и предается ностальгии: — В мои времена была очень жесткая дума, там группа депутатов сформировалось, которой не нравилось все, что делает мэр. Это тоже допустимо, ведь они свою точку зрения отстаивали. И это было интересно.

— А с мафией депутаты смогут разобраться?

— Абсолютно ничего не получится. Судиться надо, а наши суды проституированы до предела. Я на своем суде думал: неужели им совести хватит взять пустышку и сказать, что это преступление? Но они просто сделали, что им написали. Это проституирование губит страну больше, чем другие факторы, — сетует Макаров.

Почти все мои собеседники признают, что главная проблема Томска, как и других российских городов (кроме Москвы), — в том, что все собранные в городе налоги уходят в область и далее в центр.

— Девять копеек с рубля остается в городе от налогов. Тут сильно не погуляешь. Из-за этого в Томске, как и в Сибири, есть ощущение общей заброшенности, несправедливости и колониальной эксплуатации, — говорит Мучник.

— Москва действительно зажралась, особенно в эти времена. Как можно было вообще принимать закон, что все уходит в столицу, и всех заставляют там регистрироваться [для уплаты налогов]? Непонятно совершенно. Мы с губернатором Крессом очень много из Москвы денег вытаскивали, ездили и доказывали, что это наши деньги. Лужков как-то говорил: «Что вы все на Москву [бычите]? Работайте как москвичи, тогда и деньги будут». А я спрашиваю его: «А сколько денег вы зарабатываете на нефти, газе и химической промышленности? Он говорит: «Ну вы же знаете, что у нас их нет». А я тогда отвечаю: «А какого хера вы все получаете тогда?» Ему и сказать нечего было, — вспоминает бывший мэр Томска.

С Мучником и Макаровым согласен даже единоросс Резников.

— Я считаю, что местным органам самоуправления надо дать больше полномочий просто в силу того, что они ближе к людям. Если нужно делать какую-то дорожку, то давайте делать, и неважно, попала она в программу или не попала. Только местные могут быстро сориентироваться, что нужно для людей, а для внесения изменений в любую федеральную программу нужно время, — говорит единоросс. Он предупреждает, что и новые депутаты столкнутся с тем, что сделать что-то для города из-за текущей системы финансирования практически невозможно.

— Сложно объяснить людям, почему мы отремонтировали дорогу, а тротуар не сделали. Но деньги федеральные жестко регламентированы, а своих не хватает, — рассказывает Резников. — Вот ребята увидят, что флагом махать — это одно, а [работать депутатом] — другое. Будут объяснять, почему не сделали тротуар, когда попадут в тот же капкан, в те же ограничения.

Фадеева и Чолахян уверены, что новая дума, несмотря на такое разочаровывающее начало с избранием спикера-единоросса, будет работать лучше предыдущей.

— Нам уже начинают писать про [ошибки] «умного голосования», но смотреть надо в динамике. В прошлой думе вообще не было ни дискуссии, ничего, а сейчас куча народа смотрит трансляции думы. Системные партии не все готовы за «Единую Россию» голосовать, а чем ближе к выборам в Госдуму, тем, думаю, системная оппозиция будет больше высказываться против действующей власти, — считает Фадеева.

Коммунист Чолахян полагает, что самое главное — «показать людям, что безразличие, которое было, ушло».

— Безразличие — это первая проблема нашей власти, которая никому не помогала, даже своим, поэтому и проиграла выборы, потому что даже свои голосовали против, — говорит Чолахян и добавляет с энтузиазмом: — Сейчас я уже лично обработал шесть обращений от граждан, со всеми созвонился, кому-то уже помог. И хочу, чтобы в таком же русле у нас продолжалась работа.

Томск — Москва