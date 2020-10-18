Защити себя сам — и сядешь

Почему не работает предусмотренный законом механизм необходимой обороны? Вскоре этот вопрос встанет перед коллегией присяжных по делу сестер Хачатурян, а пока мы еще раз расскажем о деле Бориса и Александра Савченковых (отец и сын), которые в конце прошлого года освободились условно-досрочно, а в 2011 году не могли ходатайствовать о суде присяжных: чтобы лишить их этой возможности, следствие инкриминировало им не убийство, а причинение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего — Виталия Решеткова.

В обвинении фигурировал лишь один эпизод: сражение (иначе это не назовешь) 5 июня 2009 года в селе Костино Рыбновского района Рязанской области, куда семья Савченковых приехала продавать кур, а семья Решетковых (братья Виталий и Денис) — препятствовать им в этом. Дело кончилось тем, что Виталий Решетков при попытке открыть дверь машины Савченковых был убит выстрелом почти в упор из травматического пистолета «Оса».

В приговоре судьи Рыбновского районного суда Евгения Гужова от 7 февраля 2012 года не было установлено, из какого из двух пистолетов Савченковых был сделан выстрел, то есть один из двоих — или отец, или сын — был осужден напрасно.

Но с точки зрения необходимой обороны важно, что этот эпизод не был ни первым, ни единственным (и в этом определенное сходство дела Савченковых с делом сестер Хачатурян).

Савченковы и Решетковы параллельно занимались подращиванием и продажей кур в городе Коломне Московской области. Само по себе дело это нехитрое, но рынок сбыта ограничен ближайшими селами, куда можно довезти кур, — за него и разгорелась конкуренция. В 1998–2000 и в 2008–2009 годах Решетковы совершили 9 нападений на Савченковых, устраивая на них облавы и засады (перерыв был обусловлен приобретением Савченковыми палатки на рынке, которую затем снесли). В 2000 году в Коломенском РОВД были заведены два уголовных дела, но оба прекращены.

6 марта 2008 года Решетковы сломали Борису ногу монтировкой, его брат Юрий получил сотрясение мозга, а Александру в тот же день «неизвестные» сломали челюсть. 13 мая того же года братья Решетковы вместе с ранее судимым Буслаевым заблокировали автомобиль Савченковых, выволокли из кабины Бориса и Юрия и избили их ногами, нанеся черепно-мозговую травму и переломы ребер. Сотрудники тогда еще милиции в ответ на обращения Савченковых объяснили, что помочь не могут, а в прокуратуре им посоветовали купить травматические пистолеты «Оса» — что и было сделано на законных основаниях в 2008 году.

Савченковы занимались хлопотным и, как выяснилось, опасным куриным бизнесом

не от хорошей жизни: машиностроительный завод в Коломне, где отец и мать проработали всю жизнь, закрылся, а Александр — гордость семьи — заканчивал аспирантуру в Москве и готовился защищать диссертацию по экономике. Он даже и не собирался ехать с курами в Рязанскую область 5 июня 2009 года, когда отец позвонил ему и рассказал об очередном нападении.

На этот раз братья Решетковы и Буслаев настигли Бориса и Юрия Савченковых сначала в поселке Дивово, заблокировали машину, били по стеклам, Виталий угрожал убийством и размахивал ножом. Отец и брат Юрий смогли оторваться, а мать и Александр, прихвативший травматическое оружие, присоединились к ним в селе Костино, где поначалу продажа кур шла спокойно (не выбрасывать же их!). Но не тут-то было: Решетковы настигли их и здесь. В приговоре указано, что Решетковы «были настроены мирно», хотя у Людмилы и Бориса Савченковых были зафиксированы резаные ножевые повреждения. Все предшествовавшие эпизоды нападений, включая произошедший двумя часами раньше в Дивово, были проигнорированы ,

суд не нашел в действиях подсудимых даже превышения пределов необходимой обороны, и отец и сын Савченковы были приговорены к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно.

В колонии Александр времени зря не терял. Письмами из зоны он достал всех: правозащитников, уполномоченных по правам человека (двух за это время), депутатов и Совет по правам человека. За него вступались все, но сдвинуть эту историю с места удалось лишь после того, как Савченковы освободились по УДО и в апреле 2020 года на телеканале «Россия 24» вышел 40-минутный сюжет с их участием. В мае 2020 года старший следователь СУ УМВД по Коломенскому городскому округу Гребенников принял к расследованию старые дела о нападениях со стороны Решетковых в марте и мае 2008 года и прекратил их за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности, но подтвердив сами факты причинения отцу и братьям Савченковым телесных повреждений различной тяжести.

Выходит, чего-то добиться от государства все-таки можно, если не опускать руки и суметь привлечь на свою сторону средства массовой информации. Конечно, ключевую роль в том, что «правоохранительные органы» спустя столько лет все же проснулись, сыграло телевидение, хотя «Новая» была первой, кто рассказал эту историю задолго до первой победы.

Как бы издевательски по отношению к «судам и правоохранительным органам» это ни звучало, но по закону два постановления следователя Гребенникова суть «вновь открывшиеся обстоятельства», на основании которых дело о драке в Костино в 2009 году должно быть направлено на новое рассмотрение: они не были учтены судьей Гужовым при вынесении приговора от 7 февраля 2012 года.

В ожидании пересмотра дела мы также выполним одну просьбу Александра — напомнить «правоохранительным органам» о еще одном их долге перед ним. В 2012 году, впервые очутившись в местах лишения свободы (до приговора он и отец под стражу не брались), Александр стал жертвой мошенничества со стороны другого осужденного — Сергея Саранца. Тот обещал ему помощь мужа сестры — «известного юриста» — некоего Бочарова (он же Бондаренко А.В.). Поверив обещаниям добиться отмены приговора, Людмила Савченкова перевела на карточку Саранец более 300 тыс. рублей, прежде чем ее сын понял, что их «разводят».

Набравшись в колонии ума, Александр добился-таки в 2016 году возбуждения уголовного дела о мошенничестве «в отношении неустановленных лиц», но расследование странным образом пошло по пути обвинения его самого в попытке подкупа прямо из колонии неких влиятельных лиц (видимо, имелись в виду мы с Генри Резником). Излишне говорить, что дело о мошенничестве «расследуется» до сих пор, притом что Саранец был уличен в случаях подобного же мошенничества в колонии неоднократно, а «юрист» Бочаров с 2013 года также находится в местах лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками.

Между тем 19 сентября уже нынешнего года в Коломне Денис Решетков, случайно увидев на улице Юрия Савченкова, снова напал на него и избил. На записях с камер видеонаблюдения, копии которых сумел получить Александр, отчетливо видно, как солидный молодой человек с портфелем (Денис) после короткой перепалки с человеком в куртке (Юрий) бьет его в челюсть, а затем возвращается, чтобы добавить ногой в спину.

А кого ему бояться? Ведь «правоохранительные органы» выбирают обвиняемых и потерпевших по какой-то своей логике. И, возможно, он, Денис, ей даже владеет: проверка, произведенная органами прокуратуры после выхода передачи на телевидении, установила, что соседом Решетковых по лестничной клетке был (а возможно, и остается) целый начальник УВД Коломенского округа Александр Бавкун, устроивший в свое время Виталия Решеткова к себе на работу водителем.

Не думаю, впрочем, что это единственная причина, по которой судья Гужов не применил к истории в Костино правило о необходимой обороне, ведь точно так же чаще всего поступают и другие профессиональные судьи.

Это сложное решение, оно требует от судей не только высокой квалификации, но и самостоятельности, проявлять которую они просто боятся.

Все-таки хорошо, что дело сестер Хачатурян будут рассматривать ответственные люди — присяжные.