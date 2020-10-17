Два мира — два эфира

Президент Дональд Трамп отвечал на вопросы на канале NBC, а кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден — на ABC. Такая заочная дуэль в прайм-тайм случилась впервые в истории президентских выборов.

Из-за недавнего коронавируса у Трампа комиссия по выборам хотела провести второй тур дебатов в дистанционном режиме, но президент назвал виртуальные дебаты «потерей времени» и «защитой Байдена».

Штаб кандидата от демократов первым договорился с телеканалом ABC, чтобы вечером, 15 октября, вместо дебатов в виде ответов на вопросы аудитории (такой формат здесь назвают «собрание в городской ратуше»), которые должны были состояться в Центре искусств Майами, штат Флорида, бывший вице-президент провел прямой эфир, отвечая на вопросы зала и телезрителей в Пенсильвании. Площадкой послужил национальный центр Конституции в Филадельфии — городе, где в 1787 году был принят основной закон Соединенных Штатов.

Джо Байден перед национальным интервью. Фото: Reuters

В свою очередь команда Трампа договорилась с NBC, и президент вышел в эфир в это же время из Майами. И, наверное, это самый крутой пример «контрпрограммирования» двух конкурирующих каналов, который останется в учебниках истории журналистики. Обе передачи никак не связаны с Федеральной комиссией по дебатам.

Трамп рассчитывал, что рейтинг его телевизионного вечера, будет намного выше, чем у «сонного Джо» (кличка, которой он наградил конкурента). Он просчитался.

Согласно данным службы Нильсена, замеряющей телевизионные рейтинги, аудитория ABC-Байдена составила 14 миллионов зрителей, а у NBC и еще двух каналов, вещающих на западном побережье страны — MSNBC и CNBC, — суммарно набралось 13 миллионов. Байден, лидирующий в национальных опросах на 10 и более пунктов, и здесь победил, хотя незначительно. Справедливости ради, эти цифры далеки от рейтинга настоящих дебатов, за первым раундом которых следили 73 миллиона американцев.

Главный вывод СМИ: те, кто во время прямого эфира постоянно переключал программы, смогли увидеть, что два кандидата представили два разных мира, получилось два абсолютно разных эфира.

Байден, прибывший в маске, обстоятельно отвечал на вопросы, формат позволил ему рассказать о планах налоговой реформы — повышении налогов для тех, кто зарабатывает более 400 тысяч долларов в год, о программах помощи среднему классу и малоимущим, развитии общественного образования и медицины, борьбе с коронавирусом. Все было традиционно и старомодно. Старший советник кампании Трампа Мерседес Шлапп написала в твиттере, что ей кажется, что она смотрит сериал «Соседство мистера Роджерса». 77-летнего кандидата сравнили с Фредом Роджерсом — ведущим популярного образовательного сериала для дошкольников, который длился в эфире 31 год. Потому что бывший вице-президент пытался представить программу чрезвычайно доходчиво (как для шестилеток), спокойно и расслабленно. За полтора часа эфира ведущий ABC Джордж Стефанопулос задал ему 10 уточняющих вопросов, уже на второй минуте предоставив возможность зрителям и аудитории говорить с Байденом. Кандидат демократов отвечал подробно, а потом еще после эфира задержался, чтобы поговорить с аудиторией. Выглядел уверенно, как полагается лидеру опросов за две с небольшим недели до голосования.

Трампа ждала битва в прямом эфире: ведущая NBC Саванна Гатри хорошо подготовилась и

45 раз уточняла или подвергала сомнению слова президента, и хотя тот иронично назвал журналистку «милой», было видно, как сильно он раздражен. Но здесь не скажешь прессе «не хрюкай»,

в паузе на рекламу встревоженные сотрудники во главе с директором по стратегическим коммуникациям Трампа Алиссой Фарах прибежали, чтобы поговорить и с журналисткой, и с президентом. На главный смысловой вопрос, почему американцы должны снова голосовать за него, в ответ никакого программного ответа не прозвучало. 45-й президент перечислил свои достижения («величайшая экономика всех времен»… до вируса, пришедшего из Китая, «лучший президент для афроамериканцев в истории страны… помимо Линкольна» и т.д.) и сказал: следующий год будет лучшим, чем был когда-либо. Критику в свой адрес (администрация «проспала» начало пандемии) президент США отверг: он не хотел разжигать панику, «не хотел говорить: мы все умрем»!

Фото: Reuters

В день телеэфиров число заболевших вирусом в США достигло 8,4 миллиона, умерли 218 тысяч человек. Число заболевших в одни сутки (65 тысяч) вернулось к показателям августа, пандемия растет в 33 штатах и только в трех показатели улучшаются.

Собственно, этот один вопрос и может решить судьбу выборов.

Как пишет «Нью-Йорк таймс», по главной теме выборов два кандидата, казалось, не просто выступали параллельно по разным телеканалам, но находились в «разных вселенных». Байден образцово-показательно соблюдал строгие правила общественного здравоохранения, Трамп, даже переболев коронавирусом, продолжает игнорировать рекомендации своей администрации по такому основным вопросу, как ношение масок, заявив, что есть разные точки зрения и что вирусом болеют и те, кто носил маски. «Слова президента имеют значение, — сказал Байден. «Когда президент не носит маску или высмеивает таких людей, как я, когда я долгое время носил маску, тогда, знаете ли, люди говорят: это (носить маску) должно быть не так важно». Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, помогавший Трампу готовиться к первым дебатам, заболевший COVID-19, да так, что потребовалась искусственная вентиляция легких, публично раскаялся, что не надевал маску в Белом доме.

20 вопросов избирателей на двоих, Байден ответил на 11, Трамп на — 9 (его эфир был примерно на 30 минут короче). Уверен, что фанаты президента остались в восторге от его ответов и возмущены «предвзятостью» ведущей. Прозвучали довольно типичные темы для консервативных СМИ Америки. Трамп положительно отзывался об экстремистской группе конспирологов, скептически отнесся к ношению масок, раскритиковал губернаторов штатов-демократов за карантинные меры, нанесшие ущерб экономике. Трамп предположил, что директор ФБР Кристофер Рэй «недостаточно хорошо выполняет свою работу», раз он не нашел пока мошенничества в голосовании по почте, заявил, что бюллетени в его пользу были найдены в мусорных баках (не приведя никаких доказательств или деталей) и подверг критике легитимность выборов. Байден говорил о восстановлении политических традиций и о важности примирения американского общества.

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Один из самых обсуждаемых моментов: Трамп отказался отречься от организации QAnon — интернет-сообщества, убежденного в том, что в стране готовится заговор против Трампа сатанистским культом, тайной организацией педофилов: демократов, представителей Голливуда и финансистом Джорджем Соросом. Деятельность группы QAnon правоохранительные органы США связывают с угрозой терроризма. Президент заявил, что ничего не знает об этой группе, но затем продемонстрировал конкретные знания одного из основных пунктов ее теории заговора. «Я ничего об этом не знаю, — сказал Трамп. — Я знаю, что они выступают против педофилии. Они борются с ней очень сильно». В ответ на призыв ведущей осудить эту группу, президент повторил: «Я ничего о ней не знаю». Как отмечают СМИ, в тот момент, когда Трамп говорил о конспирологах из интернета, Байден рассуждал о ставках корпоративного налога и ссылался на цифры бизнес-анализа агентства Moody's, подчеркивая пропасть, разделяющую двух кандидатов в их мировоззрении, политике и связи с реальностью.

Саванна Гатри (хотел бы я видеть ее интервью в Кремле) спросила, зачем Трамп разместил в своем твиттере еще одно конспирологическое сообщение о том, что Обама и Байден причастны к инсценировке американским спецназом убийства Усамы бен Ладена, который может быть еще жив. Трамп ответил: «Я только ретвитнул это сообщение, пусть люди решают (где правда)».

Блестящая реплика журналистки: «Вы президент, а не чей-то сумасшедший дядюшка».



— Вы делали тест на коронавирус, когда шли на первые дебаты? — спросила ведущая.

— Может, делал, может, нет. Не помню. Я часто их делал, — ответил президент, заявлявший, что у него феноменальная память.

Трамп так и не ответил, когда он мог заболеть коронавирусом, переадресовав вопросы к врачам, которые тоже не отвечают прессе, ссылаясь на защиту личной информации пациента.

Трампа спросили, правда ли, что он должен 400 млн долларов, в том числе русским кредиторам. Президент назвал публикацию «Нью-Йорк таймс» о его мизерных федеральных налогах «фальшивой и незаконной», обещал Гатри сказать ей лично, кому он должен, но, по большому счету, вразумительного ответа так и не дал.

Байдена, в свою очередь, никто не спрашивал о сыне Хантере, его работе в украинской компании «Бурисма» и финансовых платежах из Китая. Не потому, что цензура, а потому что здешних избирателей это не интересует. Заинтересовались правоохранительные органы: по следам недавней публиканции в консервативной газете «Нью-Йорк пост», где приводятся личные электронные письма сына кандидата в президенты, называвшего отца «мой человек». Газета сообщила, что получила их от двух источников: Руди Джулиани, личного адвоката Трампа и Стива Бэннона, бывшего главного стратегического советника. Американские спецслужбы выясняют, не связана ли эта утечка с «российской кампанией дезинформации», направленной против Байдена-старшего. Впрочем, даже в своей личной переписке Хантер пишет о том, что никак не может воздействовать на решения, принимаемые отцом. Ранее специальная сенатская комиссия, возглавляемая республиканцами, не нашла в действиях Байдена-старшего по отношению к Байдену-мл. никах злоупотреблений, тем более преступлений.

22 октября в Нэшвилле — последний бой, именно так, без преувеличения, можно назвать телевизионные дебаты Трампа и Байдена.