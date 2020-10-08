Петр Саруханов / «Новая газета»

Финальная серия проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» вышла 7 октября, в день рождения интервьюируемого. Сам проект, запущенный 20 февраля, основан на трехчасовом интервью журналиста агентства Андрея Ванденко с президентом. Исполненный в новой для героя современной стилистике, проект был призван привлечь к себе обширную и не вполне традиционную для Путина сетевую аудиторию. Однако в марте показ серий приостановили до лучших времен, объяснив это кардинальной сменой мировой информационной повестки. Экономический кризис и набиравшая силу первая волна пандемии враз «обнулили» содержание сериала, который подводил итоги 20-летнего правления Путина и транслировался не только на ресурсах ТАСС, но и в эфире федеральных телеканалов.

И вот новая волна пандемии — и премьера финальной серии. Символично. Символично ли, случайно ли и другое «совпадение»? Накануне было опубликовано неожиданное для всех сенсационное интервью Алексея Навального Юрию Дудю (первое видео после отравления и выписки из больницы).

Поэтому у многих возникло подозрение, что Путина решили дать в противовес Навальному.

Плюс подарок ко дню рождения. Плюс попытка как-то очеловечить образ главы государства переходом на личное, разговоров о котором тот давно и принципиально избегает.

С «противовесом» совсем неловко вышло. К моменту, когда я пишу эту заметку, интервью Навального (точнее, Навальных — Алексея и Юлии) Дудю посмотрело более 11 миллионов зрителей, а интервью Путина Андрею Ванденко — около 157 тысяч. Несопоставимо и несравнимо.

Попытка «утепления» образа за счет личных тем тоже потерпела фиаско.

Ванденко всего лишь уточнил, о какой из двух дочерей завел было речь Путин, и получил жесткий отпор — «Какая разница!». В ответ интервьюер выразительно кашлянул. «Зря вы хрюкаете!» — осадил глава государства одного из ведущих журналистов главного информационного агентства страны, и эта фраза мгновенно стала мемом — в ряду других печально известных мемов, накопившихся за два десятилетия его правления.

Другая фраза, сказанная Путиным про внуков («милые сладкие детишки»), тоже не «утеплила» образ отца и деда.

Впрочем, больше всего изумляют не попытки Путина поставить на место наглеца-интервьюера и не уклончивые ответы на вполне безобидные вопросы о детях-внуках, а ощущение абсолютного выпадения из времени. Интервью с действующим главой государства, как и осетрина, не может быть второй свежести. Свежесть бывает только одна — первая. Она же и последняя. Особенно на фоне катаклизмов, ежедневно и ежечасно потрясающих страну и мир. Время стремительно ушло вперед, и зрители вовсе не обязаны помнить, что снимали этот проект в начале года, когда откровения «дедушки Вовы» еще могли кого-то тронуть или удивить.

Тем не менее в послесловии к проекту пресс-секретарь Дмитрий Песков поздравил и агентство, и интервьюера с успехом: «Так его не снимали еще. Среда, на которую ориентирован этот проект, — это не совсем путинская среда. Не традиционная. Манера диалога — это не совсем путинская манера диалога… Но Путин оставался самим собой и вел себя органично. Он не подстраивался под среду и не подстраивался под собеседника. Он оставался самим собой».

Ванденко все равно выразил недоумение в связи с тем, что Путин всячески уходил от попыток хоть что-то конкретизировать в разговоре о его частной жизни: «Он женат на России?» Песков объяснил: это его выбор и его представление о безопасности семьи. А «любопытной Варваре вы знаете, чего оторвали».

Ванденко спросил у Пескова, раздражается ли Путин на журналистов. «Никогда!» — заверил его Песков, хотя признаки такого раздражения были очень заметны как раз в заключительной части проекта. Много лет никто (кроме некоторых иностранных коллег) не возражал Путину, не пытался что-то уточнить или тем более опровергнуть.

Идеальный интервьюер для Путина — это не Ванденко с его ироническими ухмылками, а Павел Зарубин, автор программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Такую преданность сыграть невозможно. Восторг и ужас перед главным героем заставляют молодого корреспондента буквально трепетать в кадре. Звенящий от волнения и преклонения голос. Влюбленный взгляд. Подобострастная осанка официанта, пытающегося предугадать желание клиента.

Именно Зарубина — видимо, пребывающего на постоянном карантине и абсолютно стерильного — допускают до Путина на расстояние вытянутой руки с микрофоном. В день рождения любимого руководителя Зарубин взял у него 40-минутное интервью, которое целиком будет показано в воскресной программе «Москва. Кремль. Путин». А в одном из уже вышедших в эфир фрагментов он поздравляет именинника и интересуется, почему тот никогда не отмечает день рождения в публичном пространстве. «Это мой день рождения — не национальный праздник. Преувеличивать значение этого события не стоит», — скромно, как бы смущаясь, объясняет Путин.

Впрочем, и повлиять на жгучее желание поклонников поздравить своего лидера с днем рождения Путин, разумеется, тоже не вправе. Канал «Дождь» в программе «Здесь и сейчас» сделал подборку из разнообразных поздравлений, идущих исключительно от чистого сердца поздравляющих.

«Всего, что я добилась в России, я добилась при Путине», — признается звезда инстаграма Ольга Бузова.

Свои фото с именинником размещают в соцсетях в этот знаменательный день Филипп Киркоров, Олег Газманов и прочие поп-кумиры.

Но и простой народ не остался в стороне. Тувинский конный духовой оркестр выложил с помощью своих коней фамилию Путин, которая читается с высоты птичьего полета. Члены мотоклуба «Ночные волки» высадили в разных городах по 68 деревьев — по числу прожитых президентом лет. Участницы кружка «Умелые руки» создали коллекцию свитеров «Связанные с Путиным», а малые детишки на одном из сайтов читают стишки и поют песенки, посвященные дедушке Путину, и мечтают его обнять.

Как сказал Песков в послесловии к проекту «20 вопросов Владимиру Путину»: «Конечно, 20-летие Путина во главе России — в истории страны мимолетное виденье. Но в истории нескольких поколений, особенно поколения Путина, которое родилось в 2000 году или даже в 95-м году, — это полжизни практически».

Ну и наконец, главное. Оптимистическое: «Точки нет. И быть не может. Потому что Путин продолжает работать президентом РФ как минимум до 24-го года. А там, как он сказал, ЕМУ будет видно».