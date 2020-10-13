Трамп не хочет на «удаленку»

Дональд Трамп отказался принимать в них участие после того, как комиссия приняла решение проводить их дистанционно — из-за коронавируса, обнаруженного у 45-го президента.

Дебаты должны были пройти 15 октября в центре искусств в Майами, штат Флорида, в формате ответов кандидатов на вопросы собравшейся в зале аудитории и зрителей у телеэкранов. В США такой вид мероприятия называют town hall meeting — буквально «собрание в городской ратуше». Модератором должен был стать Стив Скалли, старший продюсер и политический директор некоммерческого общественного телеканала C-Span.

Восстановим череду событий. Утром в пятницу, 2 октября, Дональд Трамп признал, что болен коронавирусом, позже в этот день он был госпитализирован, но уже в понедельник, 5 октября, после интенсивной терапии, включавшей экспериментальные препараты, президент покинул военно-медицинский центр Уолтера Рида. Лечение было очень быстрым и оставило вопросы, на которые главный лечащий врач Шон Конли не дал ответов. Главный из них — когда у пациента в последний раз был зафиксирован отрицательный тест на наличие вируса, иными словами — когда президент оказался инфицирован. Трампа выписали, но он должен был продолжить лечение «по месту жительства», то есть в Белом доме. Его соперник Джозеф Байден заявил, что готов участвовать в дебатах 15 октября, только если врачи скажут, что Трамп не болен коронавирусом. «В ином случае нам лучше не встречаться», — резонно отметил кандидат демократов, уверенно лидирующий в предвыборной гонке по итогам опросов избирателей.

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В четверг, 8 октября, комиссия по дебатам сообщила, что второй тур дебатов пройдет в срок, но в дистанционном формате, чтобы «защитить здоровье и безопасность всех участников». Сопредседатель комиссии по дебатам от республиканской партии Фрэнк Фаренкопф сказал, что будущее следующих дебатов зависит от Трампа. «Мяч на его площадке», — заявил Фаренкопф в радиоинтервью ведущему Fox News Брайану Килмиду. Реакция президента была моментальной и отрицательной. «Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп в программе Fox Business, назвав этот формат «шуткой» и попыткой «защитить Байдена». В штабе Байдена заявили, что кандидат демократов готов участвовать в виртуальных дебатах.

Узнав об отказе Трампа, Джозеф Байден решил 15 октября провести вместо дебатов вечер ответов на вопросы избирателей. Его организует телеканал ABC, и этот 90-минутный прямой телеэфир не имеет никакого отношения к комиссии по дебатам. Как стало известно в понедельник, штаб Трампа хочет провести такой же вечер, но на канале NBC, идут переговоры. Хотят, чтобы эфир был тоже 15 октября, такая заочная дуэль.

Команда Байдена предложила федеральной комиссии перенести формат «ответов на вопросы» («городской ратуши») на последний день дебатов — 22 октября. Кейт Бедингфилд, заместитель руководителя избирательного штаба Байдена, прокомментировала отказ Трампа участвовать в дебатах по удаленке: «Президент отказался, поскольку Дональд Трамп явно не хочет отвечать на вопросы избирателей о своих неудачах в отношении COVID и экономики. Избиратели должны иметь возможность задать вопросы обоим кандидатам напрямую. Каждый кандидат в президенты с 1992 года участвовал в таком мероприятии, и было бы обидно, если бы Дональд Трамп отказался первым».

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Штаб республиканцев выступил с идеей перенести оба оставшихся раунда на неделю позже, то есть провести 22 октября «встречу в ратуше» в форме ответов на вопросы зрителей, а 29 октября, когда до выборов останется пять дней, заключительный тур. Так поздно дебаты не проводились. Менеджер избирательного штаба Трампа Билл Степьен настаивает на том, чтобы вторые президентские дебаты проводились лично и что нет причин «переносить дебаты в виртуальную среду, откладывать их или иным образом изменять».

«Избиратели должны иметь возможность напрямую поставить под сомнение 47-летнюю неудачную репутацию Байдена в качестве политического лидера», —

заявил Степьен, у которого на прошлой неделе, как и у Трампа, оказался положительный тест на коронавирус. В штабе Байдена отметили, что «неустойчивое поведение Трампа не позволяет ему переписать календарь, даты назначены. Дональд Трамп может появиться, или он может снова отказаться. Это его выбор».

Комиссия по выборам, столкнувшись с непреодолимыми противоречиями в позициях предвыборных штабов, в минувшую пятницу, 9 октября, вообще отменила второй тур, заявив, что последний раунд президентстких дебатов пройдет, как и планировалось, 22 октября в Университете Белмонт, в Нэшвилле, штат Теннесси, модератор — ведущая телеканала NBC Кристен Велкер.

Сопредседатель комиссии по дебатам Фаренкопф заявил, что дебаты 15 октября отменены из-за нежелания Трампа участвовать в них «по удаленке», в виртуальном формате. Не имеет смысла проводить дебаты, если в них будет участовать только один кандидат, это нарушает федеральные законы о выборах и правила Федеральной избирательной комиссии. Фаренкопф сказал, что «не существует закона или требования» об обязательном участии кандидатов в президенты, напомнив, что президент Джимми Картер отказался принять участие в дебатах, организованных Лигой женщин-избирательниц с кандидатом от республиканцев Рональдом Рейганом и независимым кандидатом Джоном Андерсоном в 1980 году. Дебаты прошли между Рейганом и Андерсоном. Картер выборы проиграл. «Невозможно заставить кандидатов в президенты участвовать в дебатах», — сказал Фаренкопф газете USA TODAY. «Им решать, будут они спорить или нет».

Второй тур был отменен в пятницу. Врач Белого дома Шон Конли разрешил Трампу вернуться к общественной жизни в субботу, через 10 дней после постановки диагноза, заявив: «Я в полной мере ожидаю безопасного возвращения президента к общественной жизни в это время». И уже после отмены дебатов и отказа от идеи их переноса на неделю штаб Трампа потребовал теперь, чтобы вторые дебаты все-таки состоялись в очной форме и 15-го, как и планировалось.

На этой неделе Трамп возобновил предвыборные мероприятия, он посещает Флориду, Айову и Пенсильванию — штаты, в которых необходимо побеждать соперника, чтобы быть переизбранным. Несмотря на пандемию в США (7,83 миллиона случаев, 215 тысяч смертей), Байден и кандидаты в вице-президенты Пенс и Харрис также проведут неделю в агитационных поездках по стране. Опрос ABC News / Washington Post, опубликованный в воскресенье, показывает, что Байден опережает Трампа с отрывом в 12 процентных пунктов: 55% против 43%. Это третий национальный опрос за последние семь дней, в котором Байден опережает президента на 10 пунктов и, главное, получает поддержку более 50% американцев. Два других — от либеральной CNN и консервативных Fox News.

В среднем по стране поддержка Байдена составляет около 52-53%, и он на 10-11 пунктов опережает соперника. Это беспрецедентно для претендента всего за 23 дня до выборов.

Немного статистики. На 21 президентских выборах, прошедших с 1936 года (когда начались опросы службы Гэллопа), в этот срок только пять претендентов опережали президентов, добивавшихся переизбрания. Из них только один Билл Клинтон в 1992 году опережал Буша-старшего более чем на 5 очков. Но ни один из этих пяти не набирал более 48% голосов поддержки. У Хиллари Клинтон четыре года назад был перевес в 7 пунктов, но она не получала 50% поддержки избирателей. Тогда Трампу удалось собрать голоса неопределившихся избирателей и получить преимущество за счет демократов, отказавшихся голосовать за Хиллари. Сейчас, по опросам, расклад для него просто отчаянный. Правда, в рукаве Трампа всегда остается козырь: не признавать итоги выборов из-за массовых голосований по почте и отдать решение на откуп Верховному суду. Но это беспрецедентный, рискованный, непредсказуемый вариант, который не сравнить с пересчетом голосов в штате Флорида двадцать лет тому назад (Джордж Буш-младший против Альберта Гора).

Дебаты — один из последних шансов Трампа что-то изменить в общественном мнении. Поэтому, отмечает издание Politico, некоторые высокопоставленные республиканцы удивились тому, что, отказавшись от виртуальных дебатов, Трамп не использует любую возможность сократить отставание в гонке.

Вашингтон