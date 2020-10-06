Выписан по месту жительства

Это произошло вопреки мнению лечащих врачей, которые отмечают: еще рано считать, что пациент уже «вне опасности». Президента критикуют за безответственность и безрассудство

Три дня в больнице

Госпитализированный в пятницу с диагнозом «коронавирус», Трамп провел в военно-медицинском центре Уолтера Рида минувшие выходные, но уже в понедельник вечером вернулся в Белый дом вопреки всем обычным срокам. Врачи боятся, что в таких условиях высока вероятность повторной госпитализации, однако Трамп написал в понедельник в своем твиттере, что чувствует себя «лучше, чем когда-либо за последние 20 лет». И еще цитата:

«Не бойтесь вируса, не позволяйте ему доминировать в вашей жизни».

На ступеньках Белого дома президент, развернувшись лицом к телекамерам (крупнейшие каналы вели прямые репортажи), снял маску, перед тем как войти в здание.

Любой пациент с симптомами и лекарствами Трампа, который хочет быть выписанным через три дня после госпитализации, скорее всего, выходит вопреки предписаниям врачей, потому что это опрометчиво, заявил Уильям Шаффнер, профессор инфекционных болезней из медицинской школы университета Вандербильта. Медицинский консенсус пришел к выводу, что пациенты с вирусом особенно уязвимы в период от 7 до 10 дней после постановки диагноза. В случае с Трампом, сказал Шаффнер, одной из причин держать его в больнице является вероятность того, что у него может развиться неблагоприятная реакция на лекарства, которые он принимает, включая экспериментальный коктейль из моноклональных антител.

Для пациента с коронавирусом, поступившего в пятницу, отправка домой в понедельник «в высшей степени нетипична»,

заявил Роберт Вахтер, глава отделения медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Для больного, которому потребовались ремдесивир и дексаметазон, я не могу представить себе ситуацию, в которой он может быть выписан на третий день, даже с учетом медицинских возможностей Белого дома», — добавил эксперт.

Тем не менее врачи из госпиталя Уолтера Рида заявили, что пациент может быть выписан домой, где продолжит под наблюдением медиков круглосуточное лечение «на мировом уровне». Как отмечали эксперты, говоря о возможности «раннего бегства» Трампа из больницы, в Белом доме есть необходимое медицинское оборудование для оказания помощи, но, в отличие от центра Уолтера Рида, нет сложной аппаратуры для компьютерной томографии, МРТ и интенсивной терапии.

К тому же внутри Белого дома болезнь набирает обороты.

Вслед за Дональдом и Меланией Трамп коронавирус поразил свыше десятка сотрудников Белого дома, в том числе пресс-секретаря президента Кейли Макинани, старшую советницу Хоуп Хикс (ее положительный тест был первым), главу предвыборного штаба Уильяма Степина, личного помощника президента Николаса Луну, трех сенаторов-республиканцев. Заражены бывшая советница президента Келлиэнн Конвуэй и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Все инфицированные либо контактировали с Трампом, либо принимали участие в церемонии в Розовом саду Белого дома, на которой президент представлял кандидатуру Эми Кони Барретт на должность нового судьи Верховного суда США, или, как в случае Кристи и Конвуэй, принимали участие в подготовке к телевизионным дебатам в составе команды главы государства. Подобно Трампу, они не носили маски.

Здешние СМИ отмечают, что президент мог бы брать пример с «первой леди». Мелания, узнав о своем анализе, дисциплинированно соблюдает самоизоляцию.

«Очень интересное путешествие»

По официальной версии, коронавирус у Трампа обнаружили в минувший четверг вечером, хотя первый предварительный позитивный тест был получен несколькими часами ранее. Как сообщает «Уолл-стрит джорнэл»,

президент решил дождаться результатов второго теста, скрыл результаты первого и даже не отменил в тот день встречу со своими сторонниками и денежными спонсорами в штате Нью-Джерси.

Сторонник Трампа на митинге в поддержку его кандидатуры. Фото: Reuters

Затем он появился в телешоу Шона Хэннити на Fox News и снова не сообщил о положительном результате экспресс-теста. Позже той же ночью результаты второго, более точного теста подтвердили, что Трамп заражен, и президент сообщил о своем диагнозе в твиттере в пятницу утром.

В военном госпитале Уолтера Рида президента лечили целым коктейлем из лекарств, включая экспериментальные терапевтические средства: стероид дексаметазон, противовирусный препарат ремдесивир и коктейль моноклональных антител, который еще не получил официального разрешения Управления по контролю за продуктами и лекарствами для повсеместного использования для борьбы с вирусом. Журналистов интересуют подробные эффекты применения лекарств. Иными словами: в состоянии ли Трамп продолжать работу на высшем посту в государстве?

Как пишет «Нью-Йорк таймс», члены руководства республиканской партии, стремящиеся извлечь хоть что-то позитивное из коронавируса президента, высказали идею, что его болезнь может дать избирателям ощущение того, что Трамп, наконец, будет относиться к пандемии, унесшей жизни 210 тысяч американцев (почти 7,5 миллиона заболевших) «с должной серьезностью». На видео из госпиталя, размещенном в личном твиттере, Трамп назвал свою болезнь и нахождение в госпитале «очень интересным путешествием». «Я многое узнал о COVID, научился этому, действительно ходя в школу. Это настоящая школа, не школа для чтения. И я это понимаю, это очень интересная вещь, и я собираюсь рассказать вам об этом».

В воскресенье неожиданно для всех (пресс-офис Белого дома не успел даже обзвонить членов президентского журналистского пула) Трамп в маске и в черном автомобиле-внедорожнике объехал больницу Уолтер Рида, приветствуя своих сторонников.

СМИ, из числа тех, кто критически относится к 45-му президенту, написали, что

ради того, чтобы услышать восторженные крики своих фанатов, Трамп рискнул здоровьем агентов «Сикрет Сервис», находящихся в замкнутом пространстве рядом с больным коронавирусом.

Как минимум 10 дней, а лучше две недели заболевший должен добровольно находиться в изоляции, это правило карантина. Как заявил CNN один из агентов охраны: «Я не мог отказаться, не потеряв работу». Доктор Джеймс Филлипс, врач из больницы Уолтера Рида, раскритиковал президента, заявив, что агентам секретной службы «Трамп приказал подвергнуть свою жизнь опасности ради театра», и назвал это «безумием». Но советники Белого дома назвали выезд Трампа из больницы «действием воина-победителя», а фанаты, дежурившие возле больницы, были в восторге.

Пресса недовольна расплывчатыми ответами личного врача Шона Конли, который хотел скрыть информацию о том, что президент был подключен к кислородному аппарату. «Я пытался отразить оптимистичное отношение команды президента к его заболеванию», — сказал Конли в воскресенье, витиевато объясняя, почему он не сказал журналистам в субботу, что Трампу подавали кислород. «Я не хотел давать какую-либо информацию, которая могла бы направить течение болезни в другую сторону. И при этом, знаете ли, получилось, что мы пытались что-то скрыть, что необязательно является правдой». Конли объявил, что в субботу уровень кислорода у Трампа снова упал. На вопрос, получил ли Трамп снова дополнительный кислород, врач ответил, что не знает и ему надо проконсультироваться с медперсоналом. Он отказался отвечать на вопросы о состоянии легких президента, в том числе о том, есть ли рубцы или пневмония. Врач Белого дома не сказал, насколько была повышена температура Трампа в момент госпитализации и когда в точности у президента был проведен последний отрицательный тест на вирус.

Газета «Вашингтон пост» делает гневное заключение: «Эпизод (с врачом) продолжил многодневный поток лжи, запутывания, уклонений, неверных указаний и неточностей со стороны тех, кто окружает Трампа, который сталкивается с самой большой угрозой для здоровья президента за последние десятилетия. От главного врача Белого дома до главы администрации президента неспособность предоставить четкую, прямую и последовательную информацию о состоянии Трампа стала широко распространенной с тех пор, как коронавирус начал быстро распространяться в Западном крыле».

Дезинфекция в Белом доме. Фото: Reuters

Дебатам быть

В больнице Дональд Трамп продолжал вести предвыборную агитацию через твиттер.

«91 процент поддержки ветеранов армии. Голосуйте!», «Самое большое сокращение налогов и последует еще одно. Голосуйте!», «Закон и порядок. Голосуйте!», «Самая сильная в истории армия. Голосуйте!», «Сильные биржи. Голосуйте!», «Религиозные свободы. Голосуйте!», «Право на жизнь. Голосуйте!» и т.д. и т.п. Десятки посланий, 18 твиттер-сообщений за один час.

Том Боссерт, бывший советник Трампа по внутренней безопасности, сказал, что президент и его команда не избегали больших собраний, не соблюдая правила социальной дистанции, ношения маски, изоляции или карантина после контакта с людьми, заразившимися коронавирусом.

«В этот момент президент и окружающие его высокопоставленные лица нарушили все пять основных принципов стратегии страны в отношении коронавируса», — сказал эксперт.

Несмотря на новости о коронавирусе в Белом доме, чиновники там по-прежнему не обязаны носить маски, эта мера им только рекомендована. А вот сотрудники Совета национальной безопасности США теперь должны носить маски после распоряжения советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Призыв президента «не бояться коронавируса» вызвал возмущение ученых, специалистов по этике и врачей, а также родственников погибших в Соединенных Штатах. «Я с трудом подбираю слова — это безумие», — сказал Харальд Шмидт, доцент кафедры медицинской этики Пенсильванского университета. «Это совершенно безответственно». Фиана Гарза Тюлип, 40 летняя жительница Бруклина, потерявшая мать из-за вируса, назвала слова президента «пощечиной» и «болезненным напоминанием о том, что наш президент непригоден для работы и ему наплевать на человеческую жизнь». «Моя мама, респираторный терапевт, не могла пройти обследование в своей больнице, где она работала, ей приходилось два дня искать место для проведения анализов, чувствуя последствия COVID, она не хотела идти в больницу, потому что она сказала, что там было хуже, и она не хотела вызывать скорую, потому что это было слишком дорого. Поэтому она пробыла дома неделю и потеряла пульс, как только медики положили ее на каталку».

Джозеф Байден, сдавший на днях три негативных теста на вирус, не только передал главе государства пожелания скорейшего выздоровления, но и в качестве «жеста доброй воли»

снял с эфира все агитационные ролики, в которых содержалась прямая критика президента.

В понедельник Байден отправился в предвыборную поездку во Флориду, а позже на этой неделе он вместе с Камалой Харрис (кандидат в вице-президенты от демократов. — Ред.) будет участвовать в мероприятиях в штате Аризона.

Как свидетельствуют национальные опросы, первый тур телевизионных дебатов и болезнь Трампа не изменили общей картины. В национальном масштабе Байден опережает Трампа, по различным опросам, на 8–11 процентных пунктов. Но в ключевых штатах перевес не столь очевиден: Байден впереди на 7 пунктов в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, на 5 — в Аризоне, а во Флориде всего на один. В Техасе впереди Трамп, но всего на один пункт.

Бывший вице-президент заявил, что он готов принять участие в следующих двух дебатах, если его соперник будет в состоянии участвовать в них. Пока комиссия по дебатам не отменила ни один из намеченных туров, однако внесены некоторые изменения. Дистанция между участниками дебатов с двух метров увеличена до трех с половиной, зрители в зале обязаны носить маски, или их выведут. Медики предлагают установить между ораторами перегородку из плексигласа, а еще лучше — перенести дебаты из закрытых помещений на открытый воздух. Или вообще проводить дебаты по «удаленке» в режиме zoom. Но к столь грубым нарушениям традиций здесь пока не готовы.