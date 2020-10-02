В предвыборную гонку вмешался коронавирус

Врачи в Белом доме сообщают, что состояние президентской четы является хорошим, 45-й президент намерен продолжить выполнение обязанностей. Но посещение предвыборных мероприятий и встреч со сторонниками, видимо, придется сократить.

Вирус не щадит никого

Трамп не надевал маску на митинге, который состоялся в четверг, уже после того, как анализ были проведен, на территории принадлежащего ему гольф-клуба в Моррисоне, штат Нью-Джерси. Предвыборные мероприятия президента вообще отличались несоблюдением правил обязательного ношения масок и «социального дистанцирования», о которых неустанно говорили медицинские советники Трампа.

А главное обвинение в адрес главы государства — он слишком долго игнорировал угрозу пандемии, и сейчас вся страна расплачивается за это.

Оперативные тесты, проведенные у вице-президента Майка Пенса, «второй леди» и кандидата в президенты Джозефа Байдена дали негативный результат. Бывший вице-президент Байден пожелал главе государства и его жене скорейшего выздоровления. Этого пожелали главы многих государств мира, спикер Конгресса Нэнси Пелоси и другие американские политики.

Негативные результаты показали тесты членов семьи и одновременно советников президента: его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.

Американское телевидение, прервав обычные программы, сообщает новости о здоровье президента в экстренном порядке. Впрочем, бывший врач Трампа Ронни Джексон позвонил на телеканал Fox News и попытался снять излишнюю обеспокоенность по поводу здоровья президента. «Готов поспорить, у него нет симптомов, — сказал доктор Джексон, — эта болезнь не станет большой проблемой».

Как бы то ни было, в первые часы неопределенности финансовые рынки Азии, Европы, а затем и Америки отреагировали на новости из Белого дома общим падением котировок.

За несколько дней до первого тура дебатов газета «Лос-Анджелес таймс» сообщила о совместном медицинском исследовании, проведенном американскими специалистами по проблемам старения из университетов Чикаго, Лос-Анджелеса и штата Гавайи. Их вывод: хорошее здоровье обоих кандидатов (Трампу — 74, Байдену в ноябре будет 78) и другие преимущества — долголетие родителей, доступ к первоклассному медицинскому обслуживанию, воздержание от курения и употребления алкоголя — позволяют предположить, что оба, вероятно, станут долгожителями, которые хорошо будут себя чувствовать после восьмидесяти.

Восковая фигура Дональда Трампа в защитной маске в музее восковых фигур в Астердаме. Фото: ЕРА

В статье, которая будет опубликована в этом месяце в журнале «Активное старение» (Journal on Active Aging) отмечается, что, хотя оба кандидата «необычайно здоровы для своего возраста», согласно прогнозам, Байден проживет дольше из-за своего регулярного режима фитнеса по сравнению с относительно малоподвижным образом жизни и ожирением Трампа.

Как показывают опросы, Трамп стабильно отстает от Байдена на общенациональном (среднестатистическом) уровне и в так называемых ключевых, или прорывных штатах.

Отставание в них составляет 5–10 процентных пунктов, на федеральном уровне — 8–10.

Даже в исконно «республиканских» штатах соперники идут, что называется, ноздря в ноздрю. Если бы выборы состоялись сегодня, сообщает сайт FiveThirtyEight, иногда обозначаемый как 538 (это число членов коллегии выборщиков), шансы президента на победу не превышают 10%, если они пройдут в срок — не больше 20%.

Объективности ради — 4 года назад в ночь выборов прогнозы на этом сайте менялись каждый час, в итоге цифры Хиллари рухнули, а Трампа — вознеслись.

В последнем «докоронавирусном сообщении» президента в четверг Трамп заявил, что он выиграл дебаты у Байдена, он жаловался на то, как комиссия по дебатам хочет изменить правила для следующих двух туров. Хотят исключить возможность перебивать оппонента во время его выступления или модератора, задающего вопрос. Трамп сделал это, по данным CBS, свыше 70 раз за полтора часа дебатов. Предлагается отключать микрофон, чтобы каждый говорил строго по регламенту.

Трамп и Байден во время дебатов 30 сентября. Фото: Reuters

«Зачем мне позволять комиссии по дебатам изменять правила для вторых и третьих дебатов, если в прошлый раз я легко выиграл?» — написал президент в твиттере. Эксперты допускают, что Трамп не будет участвовать в следующих дебатах 15 октября, тем более после того, как у него обнаружили вирус, и причина отмены-переноса может быть сугубо медицинской.

Пока ничто не мешает проведению вице-президентских дебатов в среду 7 октября.

Другие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару, переболели ковидом и вернулись к исполнению обязанностей глав государств.

Американский президент старше своих коллег, и их имен не было в избирательных бюллетенях во время заболеваний. Миллионы американцев уже голосуют прямо сейчас, отправляя бюллетени по почте.

В Белом доме советники президента признали, что положительный результат теста напомнит избирателям о том, насколько пренебрежительно Трамп относился к вирусу и на разных этапах давал чрезмерно радужные оценки развития пандемии, которая привела в США к смерти 207 тысяч человек. Как заявил «Нью-Йорк таймс» на условиях анонимности один из советников Белого дома, безрассудность Трампа привела к «политической катастрофе».

...и другие скандалы

В четверг вечером, за несколько часов до объявления о болезни четы Трампов, в эфире CNN прозвучала аудиозапись Мелании Трамп, где первая леди с использованием нецензурной лексики говорит о своей работе по украшению Белого дома на Рождество в 2018 году и о детях из семей латиноамериканцев, разлученных с родителями — нелегальными мигрантами.

Записи были тайно сделаны в июле 2018 года бывшей старшей советницей Стефани Уинстон Волкофф, написавшей книгу «Мелания и я: взлет и падение моей дружбы с первой леди», первый том которой был опубликован в прошлом месяце. На записи словенская жена американского президента жалуется на то, что она «надорвала» себе ass (пятую точку), занимаясь праздничными рождественскими декорациями резиденции главы государства, которые никому на (фиг) не нужны».

Первая леди употребила нецензурную лексику еще раз, когда вспомнила о том, как ей предложили позвать на праздник в Белый дом детей из разлученных семей мигрантов.

Мелания раздраженно спросила советницу: «Интересно, они Обаму тоже спрашивали, когда он это делал (разлучал семьи)?»

В своем заявлении Стефани Гришэм, нынешняя глава администрации первой леди, обвинила автора книги в стремлении заработать побольше, выпуская аудиозаписи. «Ее единственное намерение заключалось в том, чтобы тайно записать на пленку первую леди, чтобы продать себя и свою непристойную книгу, — сказала Гришэм. — Невозможно узнать, редактировались ли эти записи, и ясно, что звуковые клипы были отобраны и представлены без какого-либо контекста. Первая леди по-прежнему сосредоточена на своей семье и служит нашей стране».

А президент, столкнувшись с мощной волной возмущения из-за своего отказа в ходе теледебатов осудить сторонников «превосходства белой расы», в частности организации «Гордые ребята», быстро скорректировал позицию, узнав, что афроамериканцы (и не только) по всей стране негодуют. В интервью Fox News Трамп заявил, что осуждает ку-клукс-клан и все другие организации «белых супрематистов», включая «Гордых ребят» (это другой «супрематизм», утверждающий превосходство белых над черными и желтыми и не имеющий отношения к направлению в изобразительном авангарде и к Малевичу).

Напомню, на дебатах в ответ на призывы модератора и Байдена осудить эту организацию Трамп сказал: «"Гордые ребята", отступите и оставайтесь готовы».

Как выяснили СМИ, во Флориде — одном из ключевых штатов на выборах — председатель местной организации «Гордые ребята» Энрике Таррио возглавляет одновременно группу «Латиноамериканцы за Трампа». В интервью «Нью-Йорк таймс» он заявил, что лично «стучался в двери 40 тысяч избирателей», призывая голосовать за президента, и является близким другом бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Слова Трампа на дебатах Таррио не считает «призывом к оружию», а только «к сплочению вокруг президента».

Впрочем, в предвыборном штабе Трампа заявили, что глава флоридских «Гордых ребят» не является официальным представителем избирательной кампании Трампа и не связан с президентом и организацией «Латиноамериканцы за Трампа». Дотошные журналисты не успокоились и позвонили директору группы «Латинос за Трампа» Бианке Грасии, которая подтвердила, что Таррио «является главой флоридского отделения организации, делает фантастическую, великолепную работу». А то, что он еще и входит в организацию «белых супрематистов», она прокомментировала так: «Мы все носим разные шляпы».

В Мичигане двум активистам консервативных групп было предъявлено обвинение в связи с использованием телефонных автоматических звонков с целью запугать избирателей из числа национальных меньшинств и сорвать голосование по почте. Джек Буркман и Джейкоб Воль в августе обзвонили около 12 тысяч жителей Мичигана (всего 85 тысяч звонков по стране), предупреждая, что личная информация из избирательных бюллетеней, отправленных по почте, может быть использована для оформления невыполненных ордеров на арест или компаниями, выпускающими кредитные карты, для взыскания неоплаченных долгов или для отслеживания людей, участвующих в программах обязательной вакцинации, заявили в генеральной прокуратуре штата Мичиган.

Президент Трамп постоянно говорит, что голосование по почте способствует подтасовкам голосов и даже допустил, что может не признать результаты «подобных выборов». Но это его сторонники были пойманы за руку, когда пытались сорвать голосование по почте.