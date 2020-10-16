Проверка на районе

После ареста председателя Комитета финансов, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей, в Выборгской администрации Ленобласти обнаружили пропажу еще 800 миллионов. Глава администрации Геннадий Орлов заявил об отставке по собственному желанию и… остался руководить администрацией.

Александр Болучевский. Кадр из официального видео администрации Выборга

Широкомасштабная проверка хозяйственной деятельности администрации Выборгского района Ленобласти продолжает «радовать» открытиями. На днях возбуждено три новых уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Речь может идти о 800 миллионах рублей, похищенных из районного бюджета.

Как мы уже рассказывали, 14 сентября 2020 года был арестован глава финансового комитета районной администрации Александр Болучевский. Его подозревают в хищении из районного бюджета 716 млн рублей.

Арестованный чиновник на первых допросах заявил, что эти

деньги были нужны ему для того, чтобы купить место заместителя мэра Москвы Сергея Собянина. Перебраться в столицу он планировал якобы из-за депрессии,

в которой пребывал после понижения в должности.

Однако, по сведениям «Новой», он планировал вовсе не покупать какие бы то ни было должности, а эмигрировать из страны. Несмотря на то, что похитить в одиночку седьмую часть бюджета целого района практически нереально, глава администрации Геннадий Орлов и районные чиновники утверждают обратное. А чтобы у населения не осталось ни малейшего сомнения в том, что Болучевский воровал в гордом одиночестве, газета «Выборг», учредителями которой являются областной комитет и совет депутатов МО «Выборгский район», 9 октября опубликовала почти три страницы публицистики «Анатомии казнокрадства» за подписью блогера-криминалиста Дамира Ахметова.

По версии блогера-криминалиста, экс-чиновник полностью подчинил себе комитеты, обязанные следить за соблюдением закона. Сотрудники комитетов финансового контроля, финансового комитета и юридического отдела настолько боялись Болучевского, что не могли найти в себе силы поставить в известность о преступных действиях главу администрации. За что после его ареста были уволены.

Не имея ни малейшего желания защищать Болучевского, мы не можем удержаться и не процитировать некоторые пассажи этого произведения о волке-одиночке.

цитаты из материала о коррупционере «Самостоятельно задумал и реализовал криминальную операцию...»

«Никому и в голову не могло прийти мысли, что с виду скромняга и застенчивый Александр Александрович Болучевский самостоятельно задумал и реализовал криминальную операцию. …Произошедшее ассоциируется с просмотром некоего документального фантасмагорического фильма о чем-то совершенно нереальном. С причудливыми видениями. …В этом материале не будет фамилий. Кроме одной — главного героя. В кавычках. Потому что во всем солировал он. Как автор сценария и режиссер-постановщик. Все остальные для него были всего лишь массовкой. …Хитроумная преступная схема вывода денег из местного бюджета была придумана для удовлетворения алчных и корыстных интересов названного персонажа. …Составление бюджета, его представление и разъяснение цифр — прерогатива спецов. В данном случае — комитета финансов и лично его председателя. …Вы не представляете, сколько людей и тех, кто работал рядом с этим гаденышем, и просто жителей города, желают плюнуть ему в лицо! Их так много, что от количества слюны он просто бы захлебнулся! И пусть каждый день до него доносятся наши проклятия… Самое мягкое из которых — гнида!»

Не обошлось и без намека на семейную жизнь экс-чиновника: «Если организатор и исполнитель этого преступления вел двойную жизнь, знала ли об этом его супруга?»

«Болучевский сейчас в специзоляторе ФСБ на Шпалерной, — рассказал «Новой» сотрудник УФСБ Питера и области, пожелавший остаться неизвестным. — Прессу туда проносить не запрещается. Так что вполне себе законный способ довести до арестованного, что от него требуется и кем следующим займутся, если он будет несговорчив».

Но посыл, похоже, запоздал. Через два дня после выхода статьи, где Болучевского громогласно называют казнокрадом (хотя приговора суда еще не было), в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы 2 октября 2020 г. возбудили еще три уголовных дела по фактам хищений из бюджета Выборгского района. Речь идет о 800 миллионах рублей, которые выводились не со статьи расходов на капитальный и текущий ремонт зданий (как это делал, по версии следствия, экс-чиновник), а с ремонта дорог (которые, само собой, не ремонтировались, но деньги фирмам перечислялись исправно). Деньги похищались с 2015 по 2017 год.

И хищение этих денег уже не удастся приписать бывшему главе Комитета финансов: в 2015 году он не занимал руководящих должностей в администрации Выборгского района.

Следствие считает, что деньги обналичивались через фирмы известного выборгского предпринимателя Алексея Котляренко. А вот кто из чиновников направлял в фирмы Котляренко бюджетные деньги, следствию пока неизвестно.

По сведениям «Новой», выявить новые факты хищений средств удалось благодаря показаниям Болучевского, который, видимо, не особо желает становиться козлом отпущения.

«То, что хищения проводились по поддельным актам о выполненных ремонтах дорог, было понятно сразу, — рассказал источник в УФСБ Питера и области. — Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств. По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги легализовывались. Обрисовать такую схему мог только финансист, лично участвовавший в подобных схемах и знающий всю подноготную аферы».

В настоящее время нет сведений, кого из чиновников Выборгской администрации подозревают в хищении дорожных денег. Как непонятно, имеет ли следствие претензии к предпринимателю Котляренко. Телефоны последнего молчат, в Выборге его не видели два месяца, но, по некоторым данным, страну он не покидал. И больше того, предприниматель уже задержан и дает показания, но в УФСБ и СК информацию не подтвердили.

Как предположили некоторые петербургские СМИ, Котляренко может многое знать о происходившем в Выборге, так как был тесно связан с чиновниками администрации и с районными депутатами. В частности, глава Выборгского района, председатель совета депутатов Дмитрий Никулин числился соучредителем во многих фирмах, руководимых Котляренко.

Глава администрации района Геннадий Орлов, чьей отставки добивались жители, ушел, но его «уговорили остаться»

14 октября глава администрации района (не путать с должностью: глава района, которую занимает единоросс-депутат Никулин) Геннадий Орлов громогласно заявил о своей досрочной отставке.

«Сегодня для меня момент истины, момент очередной правды, — заявил он приглашенным журналистам. — Признаюсь в том, что совершил большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично. Человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район».

Именно отставки Орлова добивались жители Выборга, которые 4 октября, несмотря на запрет массовых мероприятий, вышли «на прогулку»: заклеив рты в знак протеста, они собирали подписи за отставку нынешних руководителей района. Казалось бы, добились, но…

На следующий день, 15 октября, срочно собранный совет районных депутатов во главе с Дмитрием Никулиным отставку чиновника не принял. Их поддержали делегированные в Выборг депутаты областного ЗакСа Михаил Макаров и Олег Петров.

Всем миром они «обязали» Орлова дальше исполнять обязанности главы администрации.

«Мы вместе должны найти украденные средства и вернуть их в бюджет», — заявил Никулин. А новый глава финансового комитета Выборгской администрации Константин Паничев сообщил, что «истинный ущерб следствием не установлен и вполне возможно, что речь идет о гораздо меньших суммах». Напомним, что сразу после ареста Болучевского о том же говорил и сам Орлов. Через месяц после ареста сумма выросла более чем вдвое.