Выборг требует отставок

Фото: 47news.ru

Вскрывшийся факт хищения из бюджета Выборгского района Ленобласти более 700 миллионов рублей — почти одной седьмой районного бюджета — настолько возмутил выборжцев, что они вышли на улицы, несмотря на то, что в связи с эпидемией COVID-19 город объявлен «красной зоной». Их не остановил даже запрет на массовые мероприятия и присутствие полиции. Свой протест они назвали прогулкой, и многие ее участники демонстративно заклеили рты скотчем. Показывая тем самым, что им пытаются заткнуть рот.

Напомним, 14 сентября 2020 года был арестован глава финансового комитета районной администрации Александр Болучевский. Его подозревают в хищении из районного бюджета 716 миллионов. Как заявил арестованный чиновник на первых допросах, эти деньги были нужны ему якобы для того, чтобы купить место заместителя мэра Москвы Сергея Собянина. В Выборге его понизили в должности (из замов главы администрации до председателя отдела финансов), а посему он пребывал в депрессии и планировал перебраться в столицу.

Однако, по сведениям «Новой», Болучевский собирался вовсе не в Москву на повышение, а в эмиграцию за океан и никакие должности покупать не собирался.

Александр Болучевский. Фото из архива

Сомнения в том, что Болучевский мог похитить такую огромную сумму в одиночку, косвенно подтвердили дальнейшие действия администрации. С формулировкой «в связи с утратой доверия» через несколько дней после ареста Болучевского была уволена заместитель председателя Комитета финансов Галина Жукова. За ней последовали и другие сотрудники комитета. В обращении к жителям Выборга губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал, что «неприкасаемых не будет».

Но заявлениям губернатора выборжцы не особо поверили. Потому что 4 октября вышли на улицу.

«В последнее время появилась информация, что следователи ошиблись и похищенная сумма гораздо меньше, — рассказал «Новой» активист Алексей Соколов, подававший заявку на проведение митинга. — Александр Дрозденко заявил, что [глава администрации Выборгского района области] Геннадий Орлов сотрудничает со следствием. и пока не доказано его участие в хищении, речи об отставке нет.

А нам уже неважно, 700 миллионов там украли или меньше, главное сам факт такой гигантской кражи.

Мы уверены, она могла произойти как минимум при попустительстве, либо при прямом содействии руководства района. Потому мы и требуем немедленной отставки главы администрации района и главы муниципального образования».

По словам Соколова, он сам не ожидал от выборжцев такой активности. Несмотря на относительную малочисленность прогуливавшихся 4 сентября (около 70 человек), интерес к петиции был большим. Выборжцы с готовностью подписываются под требованием уволить не только руководство МО, но и главу контрольно-счетной комиссии, отстранить на время расследования всех заместителей Орлова, провести независимую проверку налоговых деклараций всех чиновников администрации и их семей, поставить следствие под контроль генпрокурора и председателя СК РФ.

«Сейчас у меня на руках подписные листы, в которых отметились около 300 человек, — говорит Соколов. — Но это лишь начало. Мне постоянно звонят и спрашивают, куда принести подписи. Дошло до того, что люди сами размножают петицию и вешают ее вместе с ручкой в подъездах, чтобы соседи подписывали. Так что точное количество подписавших петицию пока неизвестно. Честно говоря, я не ожидал такой активности».

Как рассказал «Новой» предприниматель из Выборга Сергей Николаев, в последние дни приграничный город действительно бурлил. Тема пропажи семисот миллионов возникала в любом разговоре — обсуждали в магазинах и поликлиниках, на почтах, в отделениях Сбербанков, на автобусных остановках и на перроне ж/д вокзала.

Акция протеста в Выборге. Фото: «МБХ-Медиа»

Во время прогулки сотрудники полиции Выборга пытались помешать «несанкционированному мероприятию», но вели себя корректно: без угроз насилия и демонстрации резиновых дубинок. Тем более что граждане соблюдали необходимую дистанцию в полтора метра, не размахивали плакатами и ни к чему не призывали. А просто раздавали желающим петицию.

«Граждане устали молчать, а полицейским не хочется прослыть сатрапами, — считает Николаев. — Не знаю, что дальше, но пока выборжцы останавливаться не собираются».

Подписавшие петицию предполагают, что глава администрации Геннадий Орлов как минимум знал о хищениях бюджетных денег, а потому не собираются позволить ему спокойно уйти на пенсию.

«14 января следующего года ему исполняется 65 лет, предельный возраст для муниципального чиновника, — говорит Соколов. — И тогда он спокойно уйдет на пенсию, с цветами, грамотами, наградами и с почетом. И уже никто не ответит за то, что в Выборге здания продолжают разрушаться, а деньги, выделенные на их ремонт, разворованы. Мы не должны этого допустить».

В интервью сайту 47news губернатор Александр Дрозденко заявил: «Если станет понятно, что Орлов хоть каким-то образом замешан в произошедшем, я буду просить его уйти в отставку. Пока никаких доказательств нет, нет и никаких решений». На вопрос «Новой» в администрации ответили: «Мы бы не хотели продолжать это комментировать».